Salmerón: “Voy a mirar que el proyecto deportivo sea ganador y fiable”

Es una gran estratega dentro y fuera de los banquillos. Y como tal, mide sus palabras al igual que sus alineaciones y tácticas. José María Salmerón aún ejerce como entrenador del Recreativo -su contrato caduca el día 30- y por eso se guarda de desvelar su futuro. Aunque ofrece algunas pistas. Más locuaz se muestra en esta entrevista con DiariodeHuelva.es a la hora de analizar una temporada para la historia.

-¿Cuál es el balance final del curso?

-El balance es muy positivo, porque entrenar al Recreativo es lo máximo. Ha sido de mis mejores experiencias como profesional y persona. Y la pasión que he encontrado en Huelva por su club, no la he encontrado en ningún sitio. El ir por la calle y que la gente te pare, que te pregunte, que te anime, que se ofrezca a ayudarte. Es una afición única, he hecho muchos amigos y he estado muy contento y muy feliz trabajando aquí.

-¿Y que nota le pone al equipo?

-Al equipo le pongo el sobresaliente, es verdad que nos ha faltado alcanzar la matrícula de honor que habría sido ascender, pero la dificultad para subir de categoría es muy grande. Aún así, creo que nuestra eliminación a manos del Mirandés fue injusta porque hicimos méritos para pasar la eliminatoria, pero así es el deporte.

-¿Qué faltó para conseguir el ascenso?

-Siempre podremos decir mil cosas, pero honestamente creo que el equipo ha competido en todos los momentos. El Recre ha sido el mejor equipo de la liga regular, lo que ocurre es que las eliminatorias a doble partido tienen unas connotaciones diferentes y cualquier circunstancia te saca de un ‘play-off’. En Fuenlabrada fueron aquellos 25 minutos malditos, y ante el Mirandés fuimos superiores en los dos encuentros, pero sin ser capaces de hacer los goles que merecimos por el juego. El fútbol tiene estas cosas.

-¿Habría cambiado la suerte de haberse invertido el orden de los partidos?

-No. Es verdad que en un primer momento dije que prefería jugar el primer partido en casa y el segundo, fuera; pero aquí hablamos de méritos, no de resultados. Y como entrenador yo me pregunto, ¿merecimos ganar los dos partidos? Sí. Me da igual el orden porque hicimos los dos partidos que había que hacer para superar la eliminatoria. Pero las circunstancias del juego son así y al final no pasas porque el rival te mete dos disparos desde 25 metros, mientras tú no la metes desde 10 metros.

-Termina contrato el día 30, ¿va a continuar en el Decano?

-No sé lo que va a pasar. Yo soy el entrenador del Recreativo hasta el 30 de junio. Ahora el club tendrá que elaborar un proyecto y yo analizaré todas las circunstancias deportivas, económicas e institucionales. Y con la ayuda de mi representante veremos todas las circunstancias, primero del Recre, y luego de otras opciones que podamos tener.

-¿Cuáles serían sus condiciones básicas para renovar?

-A nivel deportivo y económico, tener un presupuesto suficiente para hacer un equipo competitivo con el que optar a los puestos altos de la clasificación. Y, por supuesto, que no haya impagos durante la temporada. Y a nivel de infraestructuras habría que mejorar todas las deficiencias que nos hemos encontrado.

-¿Podría seguir en un Recreativo sin Óscar Carazo?

-A mi me encantaría que Óscar estuviera siempre conmigo, pero como profesionales podemos estar juntos o tomar caminos distintos. Y seguramente él pensará lo mismo.

-¿Hasta que punto pesan en su decisión las discrepancias que ha habido durante la temporada con el Consejo?

-Es normal que cuando hemos tenido una serie de problemas muy graves, haya roces. Pero lo primero que voy a mirar es que el proyecto deportivo sea ganador y fiable.

-Y tras las primeras noticias sobre altas y bajas, ¿piensa que el Recre va a tener un proyecto deportivo ganador y fiable?

-Conozco esas noticias, pero esa pregunta habría que trasladársela al periodista o a su fuente. Porque al día de hoy, falta un director deportivo y un entrenador que deberían ser los que hicieran la plantilla y tomaran esas decisiones.