‘Eres como…’ arrasa con cinco ediciones vendidas en un mes

Pábilo Editorial lanzará este 28 de junio la octava edición de ‘Eres como…’, el álbum ilustrado con el que la autora onubense Desirée Acevedo homenajea con sus textos e ilustraciones la impagable labor de las maestras y maestros, y que tan sólo en un mes ha arrasado en las librerías españolas al agotar cinco ediciones (3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª). El libro, que salió a la venta a principios de junio de 2018, se encamina de esta manera hacia los 10.000 ejemplares vendidos.

Con este proyecto, amén de otros muchos que Acevedo ha llevado y lleva a cabo, la joven ilustradora y escritora onubense se está consolidando como unos de los referentes de su género a nivel nacional, y lo está haciendo, según valora Joaquín Cabanillas, jefe de edición de Pábilo Editorial, “a través de una identidad propia, un amplio conocimiento de la literatura infantil y juvenil, una creatividad a la altura de los grandes artistas y una sensibilidad inigualable”.

Este álbum ilustrado ha superado las previsiones más optimistas tanto de la editorial como de la autora, es uno de los libros más demandados en las librerías de toda España, y ahora mismo se encuentra en el top 50 de los libros más vendidos en la conocida plataforma Amazon.

Para Desirée Acevedo, “la respuesta que estamos teniendo con este libro me hace inmensamente feliz, pero no sólo por las ventas, sino por las felicitaciones y muestras de cariño que estoy recibiendo y porque es la recompensa al duro trabajo que supone intentar encontrar hueco en el complejo mundo de la literatura ilustrada”. Asimismo, Acevedo confía en que ‘Eres como…’ “siga llegando a los corazones de los docentes”, y a nivel personal “me siga impulsando en este trabajo que tanto amo. La ilusión no me la va a quitar nadie”.

‘Eres como…’ está disponible en librerías de toda España a través de la distribuidora Azeta, así como en la tienda online de www.pabiloeditorial.com.