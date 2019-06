El PP no descarta que se repitan las elecciones municipales en Cortegana

now playing

El presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, ha analizado los pactos municipales y la situación política tras la constitución de los ayuntamientos.

Lo que más ha llamado la atención de su comparecencia se refiere al recurso presentado ante el TSJA por los votos nulos de Cortegana y tras conocer que votos por correo no llegaron a su mesa electoral y, por lo tanto, no fueron contabilizados. A este respecto, González no ha descartado la posibilidad de que se vuelvan a repetir las elecciones en la mesa afectada o incluso en toda la localidad serrana, “ya que la Alcaldía podría depender de un solo voto”. “Confiamos en que el TSJA nos dé la razón y el 5 de julio podamos investir a José Enrique Borrallo de nuevo como alcalde de Cortegana”, ha concluido.

El Partido Popular de Huelva ha anunciado que en Almonte se tomarán “las medidas oportunas y que marquen los estatutos” tras la decisión de los concejales populares de no acatar las directrices marcadas por la dirección provincial y permitir que este sábado saliese investida alcaldesa la candidata de Mesa de Convergencia, junto a los votos de PSOE e Independientes, a pesar de contar tan sólo con dos escaños.

Así lo ha avanzado el presidente de PP onubense, Manuel Andrés González, quien ha subrayado que desde la dirección se marcaron unas pautas muy claras: que los tres ediles del PP votasen a su propia candidata, Rocío

Martínez, tras renunciar Matías Medina a su acta como concejal.

Respecto a Punta Umbría, González ha confirmado que las dos concejales del PP que apoyaron el sábado la investidura de la alcaldesa del PSOE se han dado de baja en el Partido Popular, cuando las directrices eran “que el PP

liderase el proyecto de Punta Umbría para los próximos cuatro años y que lo mejor para los intereses del municipio es que no siguiese en el gobierno municipal el Partido Socialista”.

El presidente ha puesto el acento en las 13 alcaldías con las que cuenta el Partido Popular una vez constituidos los ayuntamientos el pasado sábado y que supone “una más que en 2015”, pese a un “escenario político muy diferente”, marcado por la “división del centro derecha, la dispersión del voto y la aparición de candidaturas nacidas del oportunismo”, lo que a su juicio “ha beneficiado al PSOE”.

“El PP ha demostrado de nuevo tener capacidad de diálogo y acuerdo para cerrar pactos de gobierno con diversas formaciones políticas con el objetivo de dar estabilidad y garantizar una buena gestión estos ayuntamientos de la provincia”, ha resaltado, antes de asegurar que el PP onubense “cuenta con una estructura municipal que asegura capacidad de reacción y, sobre todo, tiene unos alcaldes y alcaldesas que son los mejores para gobernar, dirigir y gestionar sus municipios”.

Respecto a la Alcaldía de Cartaya, González se ha mostrado “muy satisfecho” de haber sumado el gobierno de un municipio “tan importante” de la provincia y “muy orgulloso” de que sea Manuel Barroso su alcalde.

Manuel Andrés González ha lamentado que la formación izquierdista Adelante Huelva haya puesto por delante “criterios exclusivamente ideológicos” y le haya dado al PSOE los gobiernos municipales de Ayamonte y Valverde, “dos ayuntamientos rescatados literalmente de la ruina por alcaldes del PP”. “Al final –ha reprochado– lo único que se ha tenido en cuenta es un criterio ideológico frente al bienestar de los vecinos, que lo que piden es que se les facilite la vida, se le resuelvan sus problemas y los servicios públicos funcionen a través de una buena gestión”.

