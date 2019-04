La plantilla de Riotinto Fruit irá a la huelga al rechazar la empresa sus reivindicaciones

now playing

Los trabajadores de Organic Citrus, antigua Riotinto Fruit, ya tienen la respuesta de la empresa a sus reivindicaciones. La compañía hortofrutícola afincada en El Campillo ha dicho ‘no’ a las propuestas de la plantilla, por lo que el comité de empresa registrará la convocatoria de huelga indefinida este próximo lunes, 15 de abril.

Así lo ha comunicado a diariodehuelva.es el presidente del órgano que representa a los trabajadores, Carmelo Conde, quien ha informado de que la huelga, a la que están llamados los alrededor de 750 trabajadores que actualmente tiene la compañía, será efectiva a después de Semana Santa, una vez que se finalice el trámite administrativo para ello.

El comité de empresa, que estos días ha recibido el apoyo de todos los partidos de la comarca, cumplirá por tanto su amenaza de convocar estos paros indefinidos si la empresa no aceptaba sus peticiones, que no son otras que el cumplimiento real del decreto del Gobierno sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), esto es, que la empresa no sólo mantenga el salario que los empleados percibieron en enero y febrero, sino que se apliquen además los pluses que se habían eliminado de las nóminas.

De esa forma, la empresa tendría que pagar 45,98 euros por jornada, una cifra superior a los 42,64 euros que estuvo pagando en enero y febrero y mucho más elevada que los 39’78 que ha pagado en marzo, una reducción, esta última, que fue la detonante de la concentración espontánea que se produjo el pasado jueves a las puertas de la empresa y de la posterior asamblea en la que se acordó esta convocatoria de huelga.

El comité de empresa ha convocado además una asamblea para el próximo lunes con el objetivo de informar a los trabajadores sobre la respuesta de la compañía, al tiempo que ha convocado una manifestación para el próximo 23 de abril que partirá desde el Ayuntamiento de El Campillo y concluirá en las instalaciones de la empresa, tal y como también ha explicado a esta redacción el presidente de este órgano y secretario del sector agrario y manipulado hortofrutícola de UGT-FICA Huelva.