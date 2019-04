Educación quiere contratar a los monitores escolares a jornada y año completo

now playing

Tras la reunión institucional mantenida con el titular de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en la cual se han abordado diversos temas con relación al sistema educativo andaluz, la secretaria general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO en Huelva, Marina Vega, manifiesta la valoración de CCOO acerca de las líneas inmediatas de actuación del Ejecutivo andaluz con respecto a la precariedad en el empleo de las monitoras escolares: “Nuestro sindicato, que lleva más de cinco años de lucha contra el empleo discontinuo y a tiempo parcial de estas trabajadoras, saluda de manera positiva la intención de la Consejería de acabar con la discontinuidad de modo inmediato, antes de la finalización del presente curso, y de ampliar su jornada de trabajo hasta las 35 horas durante las primeras semanas del curso 2019/2020”.

La responsable sindical asegura que “esta medida es el camino hacia el empleo público en condiciones de calidad y quienes apuesten por ello nos tendrán a disposición para avanzar en ese sentido”.

Desde el Sindicato se recuerda que este colectivo lo componen un total de 631 personas –en un 80% mujeres-, de las cuales 426 están contratadas a tiempo parcial y son discontinuas durante 10 meses al año, con los consiguientes perjuicios a los centros por la merma en su prestación, además de la precariedad añadida a estas trabajadoras.

Igualmente, la sindicalista subraya que “ha sido fundamental, para poder llegar a este punto, la lucha sostenida durante estos cinco años por el colectivo que, sin decaer en sus esfuerzos y creyendo en lo justo de sus planteamientos, no ha cesado de movilizarse teniendo en todo momento el apoyo del sindicato” Asimismo, “ha sido importante la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con respecto a la situación contractual de estas trabajadoras”.

No obstante, el sindicato estará vigilante con el desarrollo de estos compromisos del Consejero de Educación, entendiendo que lo son del propio Ejecutivo andaluz. “De no ser así, CCOO no dudará en retomar la movilización porque lo que piden las trabajadoras y demandan los centros docentes es justo” apostilla Vega.

Finaliza Vega recordando que “CCOO, como gesto ante estos compromisos anunciados por el Consejero de Educación y Deporte, ha desconvocado el calendario de movilizaciones previsto, cuya primera acción iba a tener lugar hoy miércoles con una concentración en San Telmo”.