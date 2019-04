Indignación en ‘Huelva te mira’ por la destrucción del patrimonio de Huelva

now playing

La Asociación de defensa del patrimonio onubense Huelva te mira ha mostrado su indignación por la destrucción del legado arquitectónico que conforma la señas de identidad de la capital. Pone de ejemplo de destrucción el vaciado que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han tolerado en el viejo edificio de Hacienda. Convertido en un cascarón donde solo queda la fachada. Y ahora, advierte el colectivo, ha comenzado la destrucción de la seña de identidad más importante que le queda a Huelva, el Cabezo de la Joya. Huelva te mira denuncia que “el interés especulativo impone la construcción de torres de trece plantas y una actuación urbanística que amenaza la necrópolis de la Joya”.

El colectivo “recuerda que surgió en enero de 2016 al convocar la concentración que denunció el expolio del yacimiento La Orden-Seminario. El éxito de esa movilización activó el Proyecto General de Investigación de la Zona Arqueológica de Huelva, largamente demandado por la Universidad de Huelva. La entonces Consejera de Cultura, Rosa Aguilar, se comprometió por escrito a dejar participar al colectivo ciudadano en su Comisión de Seguimiento. Parecía que algo cambiaba en esta ciudad con respecto al patrimonio y a la participación ciudadana”.

Ahora han denunciado los reiterados incumplimientos de las autoridades andaluzas. Y aseguran que aquella fue la primera promesa incumplida. “Nunca nos invitaron a la Comisión, ni a nuestro colectivo ni a ningún otro, a pesar de solicitarlo en varias ocasiones. El Proyecto (del Seminario), ya rebajado a un simple Plan, languideció y ni siquiera hoy tenemos noticias de su continuidad” comenta la plataforma.

Por otra parte, Huelva te mira explica en un comunicado que en 2016 la Junta de Andalucía anunció las obras de rehabilitación de uno de los edificios más singulares de la ciudad, la antigua sede de Hacienda, objeto también de sus reivindicaciones en su actividad ‘La noche de los edificios muertos’ y de otros colectivos. “Sin embargo, estos días estamos descubriendo con pesar que no vamos a recuperar jamás el edificio original, porque ya no existe. Se ha vaciado. En su lugar tendremos una nueva construcción encerrada dentro de las fachadas originales” afirma la Plataforma.

Huelva te mira denuncia que se está repitiendo “la mala práctica que ha sido habitual en la mayoría de los edificios catalogados de Huelva durante décadas: dejarlos sólo en el pellejo”. “Esta ciudad tiene un concepto muy bajo de la Arquitectura ya que la reduce a su epidermis”, declara. “Es lógico el recelo de la sociedad ante la posibilidad de que se repita algo similar en las iniciadas obras del antiguo Banco de España”, alerta.

Otros edificios apreciados por la sociedad de Huelva que siguen experimentando un progresivo deterioro. Así cita en un comunicado denuncia a la antigua casa e imprenta Muñoz y sus jardines (La Casona), la antigua Cárcel, el Mercado de Santa Fe, el Mercado de la Merced, Correos, la Estación de Sevilla, el Colegio de Ferroviarios. Y apunta que en mayo de 2018 se anunció la recuperación de este último edificio como residencia para mayores, “pero no hemos sabido nada desde entonces, si ha culminado la compra del inmueble, la modificación de planeamiento para aumentar la edificabilidad permitida, etc., el tiempo pasa y no lo hace en balde para nuestro patrimonio arquitectónico abandonado, público y privado”, advierte la plataforma.

Asimismo, apunta que desde 2016 se han aprobado diversas mociones municipales para proteger el Sistema de Cabezos de Huelva, para librarlo de construcciones y para declararlos Monumento Natural de Andalucía. “Son nuevas promesas incumplidas” afirma Huelva te mira, “porque el Ayuntamiento de Huelva no ha buscado soluciones alternativas a los planes urbanísticos previstos, porque sigue tramitando el desarrollo de los planes en Mundaka y La Joya, haciendo caso omiso a las miles de firmas de la sociedad y a los escritos de departamentos especializados de la Universidad de Huelva que piden librar los cabezos de más construcciones, porque no se ha respondido todavía a las miles de alegaciones presentadas a los Planes Especiales de Mundaka y La Joya, porque ha elaborado un informe con bastante poco rigor técnico que relega la conservación de los cabezos a una revisión del PGOU que ni está ni se la espera”.

El colectivo ha alertado que estos días se está vallando uno de los cabezos más emblemáticos de Huelva, el de La Joya. En breve se va a iniciar la investigación arqueológica de este enclave que acoge una de las necrópolis tartésicas más relevantes de Occidente.

La Plataforma advierte que “aunque ésta podría ser en principio una buena noticia, no podemos engañarnos. Esta investigación arqueológica está financiada por la Junta de Compensación propietaria del cabezo, no por la Junta de Andalucía. Esto significa que estamos ante un paso más hacia el desarrollo del Plan Especial previsto, hacia la construcción de La Joya, que sigue imparable, con su alta edificabilidad, como estaba planificado en el PGOU especulativo y desfasado de 1999 insensible a los innegables valores culturales, geológicos, paleontológicos, ambientales y paisajísticos de nuestros cabezos”.

Huelva te mira avisa que “no queremos repetir los errores de San Pedro en el resto de los cabezos que nos quedan. En La Joya se amputarán sus laderas y se construirán torres de trece plantas, más altas que la cima del cabezo. Anularán la lectura del contexto de la necrópolis. En Mundaka, edificios de siete y diez plantas recortarán y ocultarán para siempre la preciosa ladera que vemos en la Cuesta del Carnicero, y todo ello a pesar de que existen soluciones alternativas viables fuera de los cabezos, que no se están buscando, falta voluntad política”, advierte la plataforma”.

Desde Huelva te mira quieren aprovechar las dos próximas elecciones para inculcar la defensa del patrimonio de Huelva en los partidos políticos que concurren a las elecciones.

“De todo ello somos conscientes. La sociedad onubense ya no es inculta, está muy bien formada y ya no está adormecida. Por ello vamos a exigir a las distintas candidaturas que se presenten a las próximas elecciones municipales un compromiso con el patrimonio natural y cultural onubense, de forma clara, específica, recogido por escrito en los programas electorales. Un compromiso valiente con nuestro paisaje cultural y con la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Nos jugamos la herencia que debemos legar a generaciones futuras”, termina Huelva te mira.