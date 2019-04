Tharsis Mining y la Hermandad de San Telmo ponen a salvo del proyecto minero la romería del santo

now playing

La Hermandad de San Telmo (Minas de San Telmo-Cortegana) y Tharsis Mining han abierto un proceso de negociación para buscar una ubicación definitiva a la romería del venerado santo, después de que una reciente sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva haya dado la razón a la compañía sobre la propiedad de las tierras donde se asentará el proyecto minero y que ahora ocupa el recinto romero.

Una zona que poco a poco irá ocupando la actividad minera en cuanto la Junta de Andalucía dé los permisos que la compañía tiene solicitados. Precisamente esta actividad industrial sobre el paraje La Garnacha es la que obliga a reubicar la romería en el futuro.

De momento, este año todas las partes se han mostrado comprensivas y la romería no sufrirá cambios. Se hará en el mismo sitio. A partir de 2020 habrá muchas novedades.

El presidente de la Hermandad, Alonso Caballero, ha asegurado que se evitará de esta manera el desmantelamiento de la romería y ha dado por hecho que la futura actividad minera “no va a separar al santo de su pueblo”. Caballero asegura que la Hermandad siempre ha cumplido con todos los requisitos pertinentes para dar seguridad a las personas que acuden a la popular celebración y así seguirá siendo.

Mientras tanto, desde Tharsis Mining también se ha reconocido el diálogo existente entre las partes a pesar de la sentencia favorable al negocio minero y han propuesto varios emplazamientos. Y también se muestran dispuestos a facilitar todos los trámites necesarios para la reubicación del recinto.

Las construcciones accesorias, casetas y sus almacenes, no podrán seguir en el sitio que ocupan en la actualidad. Otro asunto pendiente es el futuro de la ermita que acoge al santo y la casa hermandad. Su continuidad o no dependerá de la ubicación de la masa de mineral, algo que no quedará claro hasta que los sondeos y prospecciones ofrezcan resultados definitivos.

La minera ha informado que si es viable, la ermita seguirá en su sitio aunque avanza que lo primero es garantizar la seguridad de las personas. Una vez que el proyecto dé comienzo el paraje tendrá un enorme trajín de maquinaria perforadora, trasiego de geólogos y vehículos, lo que unido a la existencia de pozos y excavaciones hará de La Garnacha un lugar hostil para el paseo y el divertimento propio de una romería.

Cabe recordar que una sentencia del 25 de mayo de 2018 ya dio la razón a la empresa Minera La Hispalense resolviendo el denominado contrato de comodato heredado de la antigua propietaria (la familia Ybarra) y condenó a la Hermandad a dejar libre la finca y todas las edificaciones construidas allí. Ahora otro fallo judicial dictado el pasado febrero por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva confirma aquella resolución y el diálogo abierto entre las partes va por buen camino.