José Luis García Palacios, reelegido presidente de la FOE

Entregan las Distinciones de Oro a Antonio Martín Boraita y a Francisco Moreno Ruiz

Arropado por una Asamblea multitudinaria, que contó con la presencia de una nutrida representación institucional provincial, así como con el presidente de la CEA, Javier González de Lara, José Luis García-Palacios Álvárez era reelegido presidente de la FOE para los próximos cuatros años en el transcurso de una Asamblea Electoral que votó por aclamación al candidato y en la que quedó renovada la junta directiva de la organización. Asimismo, señalar que fueron entregadas las Distinciones de Oro de la misma a Antonio Martín Boraita y a Francisco Moreno y quedó aprobada la Memoria de Actividades 2018.

La defensa de pymes y autónomos, participación asociativa, imparcialidad dialogo social y unidad empresarial serán las bases sobre las que siga construyendo José Luis García-Palacios su mandado al frente de la FOE donde la independencia “será nuestro mejor baluarte”, dijo.

Favorecer la recuperación económica de Huelva se constituye en uno de los primeros objetivos marcados por el flamante presidente, quien describió el ritmo de la provincia como desacompasado ya que “nos encontramos con dos velocidades distintas: una de mayor ritmo, la que surge del esfuerzo de la iniciativa privada, amortiguadora de un escenario que podía ser mucho peor; y otra a ralentí, la derivada de la ausencia de medidas correctoras que vengan a aportar seguridad y confianza entre los inversores que es la parte que corresponde a quienes tienen en sus manos las responsabilidades de los distintos gobiernos”.

Haciendo un repaso a las diferentes actividades, se refería a que “la agricultura y ganadería excelsa de nuestra provincia son una referencia a nivel nacional e internacional, con producciones que son ya demandados desde lugares que se encuentran a miles de kilómetros de los campos y dehesas donde se producen. Y ello a pesar de los burdos intentos por desprestigiar interesadamente a un sector que puede presumir de ser ejemplarizante en atención social de sus trabajadores, con un tipo de contrato en origen que está sirviendo de modelo en otros territorios”.

Sobre la industria química, energética y afín hizo referencia a que a ella “están vinculadas más de 9.500 familias, siendo responsables de fabricar productos de gran relevancia para la calidad y la cobertura de las necesidades de millones de personas. Sólo el pasado año se invirtieron más de 253 MM €, lo que supone un incremento de casi un 34% respecto al ejercicio anterior. Las empresas de AIQBE acumulan un total de 800 MM € invertidos en Huelva en los últimos 5 años. ¿Y aún hay quién duda del valor de este sector? Aún tenemos que soportar, democráticamente, el sectarismo interesado y la crítica ladina a una actividad industrial que destaca mundialmente por el respeto global y general a su entorno como sello de calidad de sus producciones”.

“Mientras tanto -continuó- en la FOE no cejaremos en exigir un plan de reindustrialización para la provincia, basado en la diversificación industrial en todas sus variables, lo cual sin lugar a dudas ayudará a conseguir los niveles de bienestar social, económico e intelectual que todos anhelamos”.

Sobre la economía de servicios, argumentó que “nuestro comercio, sobrevive amparado en el sector de la hostelería, ofreciéndonos esta sinergia una ciudad viva y atractiva al visitante, acometiendo actividades que no les son propias, pero que representan la respuesta de ambos al descenso del consumo, o frente a los perjuicios que la venta ilegal ambulante les supone, especialmente en nuestros pueblos, donde impunemente se comercializa con productos falsificados y de dudosa salubridad ante las propias puertas de sus negocios”.

En su repaso, no se olvidó tampoco de nuestros caladeros pesqueros “ricos -dijo- en diversidad que nos permite presumir también de ser referentes como unos de los principales proveedores de pescado y mariscos de calidad en España, con unos niveles de modernización de nuestra flota altamente significativo, aunque resultan imprescindibles ayudas europeas que permita a nuestros pescadores poder practicar una pesca sostenible y a nuestras comunidades costeras a que diversifiquen sus economías”.

Y sobre el turismo, sacó como referencia “la inversión acumulada de la industria turística, con un oferta de calidad y cantidad, que posicionan a Huelva en punto de mira de los mercados emisores de turistas. Pero, sin embargo, según datos que hace poco conocíamos del INE, seguimos distanciándonos de provincias que ofertan un producto similar al nuestro como es Cádiz donde se ve incrementado el turismo un 3% y Almería un 6%, en tanto nosotros decrecemos en un 6%. Estas cifras, a juicio de nuestro Consejo Empresarial de Turismo, nos obliga hacer un análisis sosegado sobre qué está pasando y como poner soluciones a una situación que es preocupante por, entre otras cosas, la indolente autocomplacencia de quienes deben ponerse al servicio de los empresarios turísticos, y no al revés”.

En este sentido, reclamó “la tan cacareada -expresó- ‘Estrategia para la Conservación del litoral Onubense’, vital para el turismo y que debe dar las soluciones definitivas a corto, medio y largo plazo a la regresión que sufren nuestras playas, fruto más de la inacción administrativa que del azote de los recurrentes temporales”.

Ante la convocatoria de las próximas elecciones generales, locales y europeas, reclamaba a los “ partidos políticos una gestión eficaz y eficiente y no estamos dispuestos a aceptar promesas que después queden en titulares de prensa que a buen seguro arrancarán bochornosas risas a unos y hasta posibles vergüenzas a otros… Y todo porque a buen seguro gran parte del 25% de nuestra población que sufre la dura situación de desempleo en nuestra provincia no se merece un trato así, sino el debido respeto y así vamos a exigirlo”.

El recién elegido presidente no dejó pasar la oportunidad de reivindicar las obras de infraestructuras “que necesitamos, no ya por justicia de equidad inversora, sino para poder seguir manteniendo niveles de competitividad adecuados para garantizar un mejor futuro de los sectores productivos a los que me refería antes, que son los que tienen la responsabilidad de generar empleo y riqueza. Y ahí la Administración debe poner los medios precisos para hacerlo”.

Por último, y ante el panorama que vive el país en relación con el independentismo, expresó el presidente de la FOE su firme defensa a la unidad de España en unos tiempos en los que desde Cataluña se sigue amenazando nuestra integridad territorial y, por tanto, de mercado y “como suele afirmar el Rey-expresó- en un modelo constitucional de Monarquía Parlamentaria, como el que disfrutamos desde hace cuarenta años, cabemos todos”.

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, con sus palabras manifestó el compromiso de su Organización a la reivindicación de infraestructuras ya que “no es ningún secreto- dijo- que Huelva, y gran parte de Andalucía, siguen a la espera de que las inversiones públicas necesarias para su articulación territorial sean atendidas y facilitadas; que las comunicaciones internas y hacia el exterior siguen siendo deficientes y que, a pesar de ello, las empresas y la actividad productiva andaluza han recuperado el empleo después de la peor crisis que hemos conocido de forma directa en las últimas décadas.”

“No se trata -continuó diciendo- del empleo directo que se crea a la hora de poner en marcha estas infraestructuras imprescindibles, no se trata del impacto puntual de una medidas concretas, no se trata de una opción de política económica para un momento determinado. Se trata de una estrategia global que ponga en valor los recursos de Andalucía como territorio competitivo”.

Asimismo, hizo referencia al papel que le corresponde jugar a la “la empresa en la sociedad andaluza” y en este sentido señaló a José Luis García Palacios, recientemente fallecido, como un ejemplo, “un empresario y profesional de auténtica raza”, siendo “un acto de justicia histórica el que haya recibido, a título póstumo, el reconocimiento de Hijo Predilecto de Andalucía”, apuntó.

Medallas a Antonio Marín Boraita y a Francisco Moreno

En el transcurso de la Asamblea de la FOE se hizo entrega de su Distinción de Oro -máximo galardón de esta institución empresarial- a los expresidentes de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada y de AMINER, Antonio Martín Boraita y a Francisco Moreno Ruíz, respectivamente, este último a título póstumo.

En el primer caso, se le vine a reconocer en la categoría ‘Por su dedicación a las Organizaciones Empresariales’ los méritos de este maestro de profesión que lleva en las aulas desde 1964 hasta su reciente jubilación. Entre 1980 y 1986 fue director del colegio Juan Luis Vives, y entre 1987 y 2012 del colegio María Inmaculada, ambos en Huelva, su ciudad natal.

Su pasión por la enseñanza y por la mejora de la educación le hicieron presidir la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Huelva en 1981 y esa misma entidad a nivel regional, además de formar parte en la Junta Directiva de la FOE y de la CEA, habiéndole sido otorgada la Medalla de la Universidad de Huelva en el 2010.

A título póstumo recibió Francisco Moreno ese mismo reconocimiento ‘Por su contribución al desarrollo económico de la provincia’. Quien fuera presidente de honor de la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (AMINER) fue fundador de la compañía Imsersa y era un profesional ampliamente reconocido en el sector minero-metalúrgico, tanto a nivel regional como nacional e internacional. Participó directamente en el impulso de la actividad minera en nuestra provincia, consiguiendo asimismo atraer el interés hacia ella de importantes multinacionales vinculadas a aquella.

Por último, señalar el emotivo momento que se vivió al recordar a este empresario, así como a otros dos fallecidos y miembros de esa misma Asamblea como lo fueron José Luis García Palacios y Miguel Martín Pérez.