Manuel Moya y Garrido Palacios presentan sus nuevas obras este miércoles

Los reconocidos escritores onubenses Manuel Moya y Manuel Garrido Palacios presentarán sus últimas obras en un ‘mano a mano’ que tendrá lugar este próximo miércoles, 20 de marzo, a las 19.30 horas, en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur, que se convertirá así en una auténtica fiesta de la literatura onubense organizada por la citada fundación y la editorial que ha sacado a la luz ambas publicaciones, Niebla.

Moya presentará ‘Mojama (La última frontera)’, una novela ambientada en Huelva en la que se realiza una reflexión sobre la violencia social y los mecanismos de odio y de silencio que la hacen posible, para lo que el premiado novelista y poeta sitúa la trama en la estación de Huelva, donde un grupo de inmigrantes se reúne al anochecer mientras un grupo de adolescentes rapados y violentos se preparan para atacarlos.

Los primeros buscan trabajo, amistad y compañía, mientras que los segundos, solapados por una sociedad que mira a otra parte, se mueven imbuidos por un odio trivial e inexplicable. En medio de ellos, Violeta, una joven periodista que siente sobre sí las inercias de la madurez, trata de hallar explicaciones no tanto a la violencia gratuita, sino más bien a la permisibilidad de una sociedad amojamada que no sólo no reacciona ante la violencia, sino que la consiente, sin percatarse de que, con su silencio y su aquiescencia, está alimentando a la fiera que se esconde tras esos jóvenes.

Por su parte, Garrido Palacios presentará ‘Teclas blancas. Teclas negras’, otra maravillosa novela de historias entrelazadas que puede considerarse como la continuación de ‘El Abandonario’ y ‘El Hacedor de lluvias’, si bien no tanto para cerrar lo que podría ser una ‘Trilogía de Herrumbre’, sino para exprimirles sustancia y penetrar más en su rico universo literario, en el alma de su historia.

‘Teclas blancas. Teclas negras’ es la versión en español de ‘Touches Blanches. Touches Noires’, una de las cuatro obras publicadas en Francia por este miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española de Nueva York que ha sido traducido a varios idiomas y cuenta con prestigiosos galardones internacionales como el Premio Borges de Narrativa, de Los Ángeles, o el Premio Golden Harp, de Dublín, entre otros.

Sobre los autores

Manuel Moya (1960, Fuenteheridos) es un poeta, narrador, crítico literario y editor que ha obtenido premios de relieve como el Ciudad de Córdoba (1997), el Ciudad de Las Palmas (2001), el Leonor (2001), el Fray Luis de León (2010) o el A. Machado (2014). Como prosista ha editado los libros de cuentos ‘La sombra del caimán’ (2006); ‘Caza Mayor’ (2014), premio de la crítica andaluza; y ‘Zorros plateados’ (Edhasa, 2017), premio Tiflos; así como las novelas ‘La mano en el fuego’ (2006), ‘La tierra negra’ (2009), ‘Majarón’ (2009) y ‘Las cenizas de Abril’, Premio F. Quiñones y traducida al portugués e italiano.

Manuel Garrido Palacios es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (Nueva York) y cuenta con premios como el Borges de Narrativa (Los Ángeles) o el Golden Harp (Dublin), entre otros. Además, ha sido traducido a varios idiomas y ha publicado cuatro obras en Francia: L’Abandonnoir, Le Faiseur de Pluie, Nuit de Chiens y Touches Blanches. Touches Noires.