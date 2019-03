Virginia Muñiz: “Queremos situar a Cortegana en el lugar preeminente que nunca debió perder”

now playing

La candidata del PSOE a la Alcaldía de la localidad critica que los siete concejales del PP cobren un millón de euros por legislatura "por no hacer nada", pues "han vendido los servicios públicos y ni siquiera los supervisan", lamenta

A sus 38 años, la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cortegana, Virginia Muñiz, es la nueva candidata del PSOE a la Alcaldía de su pueblo, un reto que afronta con "mucha ilusión" tras una aún corta trayectoria política, que comenzó hace cuatro años con su elección como concejala, pero tras una larga trayectoria de servicio hacia los demás.

Licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y especialista en Intervención Comunitaria e Intervención Familiar, Muñiz ha sido de hecho cooperante en Perú y voluntaria en diferentes organizaciones sin ánimo de lucro, al tiempo que ha trabajado con ONGs en barrios y zonas con necesidades de transformación social, como el asentamiento chabolista de 'El Vacie', en Sevilla, o la barriada de El Torrejón, en Huelva, así como en pisos de acogida para personas inmigrantes y para presos/as.

La también secretaria general del PSOE de Cortegana y secretaria de Memoria Histórica de la Ejecutiva Provincial de su partido se considera "una gran amante de mi pueblo, de su ritmo de vida, del contacto cotidiano con familiares y vecinos/as, de la belleza de sus calles y su patrimonio y de su maravilloso entorno natural", motivo que, unido al compromiso con sus valores socialistas, la han animado a dar este paso y a afrontar un reto que desgrana en esta entrevista concedida a Diariodehuelva.es.

- ¿Cómo se siente tras recibir el respaldo de los militantes para ser candidata a la Alcaldía de Cortegana?

Me siento, ante todo, profundamente agradecida a mis compañeros y compañeras de la Agrupación Local de Cortegana por la confianza que han depositado en mí y el apoyo que me han mostrado. También me siento muy orgullosa de representarlas/os en esta andadura hacia el triunfo en las elecciones municipales y de liderar a un inmejorable equipo de personas entusiastas y luchadoras que van a trabajar por Cortegana con todo su empeño.

- ¿Cómo afronta este reto?

Afronto este reto con muchísima ilusión y fuerza, con un profundo compromiso con el proyecto socialista y con las personas que trabajan cada día para tratar de mejorar la calidad de vida de los/as vecinos/as. También, como no podría ser de otra manera, con un enorme sentido de la responsabilidad, con el firme propósito de trabajar muy duro para estar a la altura del cometido que se me ha encomendado.

- ¿Qué es lo principal que cree que debe cambiar en la forma de gobernar del equipo de gobierno actual del PP

Considero que hay tres pilares fundamentales para llevar a cabo una gestión municipal adecuada: la transparencia en la gestión, la igualdad de oportunidades de todas las personas y la participación de la ciudadanía en la labor de gobierno.

En cuanto a la transparencia, es vital que la información fluya constantemente y que los/as vecinos/as sean conocedores/as de las decisiones que se toman en el ayuntamiento, de las medidas que se adoptan, que al final van a repercutir directamente en sus vidas. El Equipo de Gobierno del PP que está actualmente al frente del Ayuntamiento de Cortegana está llevando a cabo una labor de gobierno totalmente opaca y de espaldas a la ciudadanía. El portal de transparencia de nuestro ayuntamiento, por ejemplo, está totalmente vacío de contenido y tanto los/as concejales/as como el propio alcalde se niegan a dar a la ciudadanía la información que la Ley de Transparencia establece.

En lo relativo a la igualdad de oportunidades, el Equipo de Gobierno actual, con las decisiones que toma, está creando desigualdad entre los/as vecinos/as, está creando “vecinos/as de primera” y “vecinos/as de segunda”. Las intervenciones urbanísticas llevadas a cabo se concentran en la zona centro de la población, mientras que otros barrios y las pedanías están en el más absoluto abandono. La selección de trabajadores/as llevada a cabo por el Equipo de Gobierno no se basa en criterios objetivos, sino en otras cuestiones de afinidad. La programación de actividades culturales, de ocio y tiempo libre se olvidan sistemáticamente de las pedanías…

En cuanto a la participación, considero que es fundamental una actitud de escucha activa, de diálogo y de empatía por parte de las personas que están al frente del gobierno municipal. Es imprescindible tener abierto un canal de comunicación directo con la ciudadanía y tener la predisposición adecuada para tratar de dar respuesta a sus demandas y solicitudes. El Equipo de Gobierno actual muestra una actitud de prepotencia y arrogancia que roza lo insoportable, desoyendo y ninguneando la opinión y la voz de los/as vecinos/as.

Un gobierno para todos/as, una actitud de apertura y escucha y una predisposición a trabajar al servicio de los/as demás creo que son los pilares fundamentales sobre los que debería construirse cualquier proyecto de gobierno.

- ¿Qué balance realiza de esta etapa de gobierno municipal del PP en la que aún nos encontramos?

El balance de esta etapa es francamente negativo. El principal mérito del actual Equipo de Gobierno, con el señor alcalde a la cabeza, ha sido vender a empresas privadas todos los servicios básicos de nuestro pueblo: alumbrado público, abastecimiento y saneamiento del agua y recogida de residuos sólidos urbanos. Ése ha sido su mayor logro: hipotecar la prestación de estos servicios básicos vendiéndoselos a empresas afines al PP que, para más INRI, ni siquiera están prestando un servicio digno a los/as vecinos/as.

En cuanto al ámbito económico, por ejemplo, este Equipo de Gobierno ha llevado a cabo una pésima gestión, enfrascándose en pleitos sin sentido, en lugar de tratar de amortizar la deuda que el Ayuntamiento tiene. Con esto, lo único que han conseguido ha sido incrementar dicha deuda en más de un millón de euros, por intereses de demora, que tendremos que pagar todos/as los/as corteganeses/as.

Sobre el empleo, las quejas de los/as desempleados/as de Cortegana son constantes por la gestión torticera y partidista que se realiza de esta área. No existe una verdadera bolsa de empleo municipal, ya que las contrataciones no se llevan a cabo conforme a ningún reglamento establecido ni en base a unos criterios objetivos, sino en función de los intereses y preferencias de quienes gobiernan. Incluso la Delegación del Gobierno ha presentado numerosos requerimientos sobre los procesos de contratación llevados a cabo, ordenando la nulidad de los mismos por no respetar la normativa vigente.

En cuanto al urbanismo, la gestión llevada a cabo consiste en concentrar todas las intervenciones en la zona centro del pueblo, olvidándose de otras zonas y barrios y, por supuesto, de las pedanías. Por otra parte, las obras llevadas a cabo, tanto en edificios municipales como en espacios públicos, no respetan la normativa existente en materia de accesibilidad universal, creando una situación de exclusión social para todos/as aquellos/as vecinos/as que tienen dificultades de movilidad. En este sentido, debido a una queja interpuesta por el PSOE de Cortegana, el Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido un requerimiento dirigido al señor alcalde para que corrija esta situación. Por ahora, no se ha producido ningún avance en el asunto.

En otros ámbitos como la juventud, la cultura o el turismo, lo único destacable es la actitud de desidia y vagancia de unos/as concejales/as y un alcalde que no asumen sus responsabilidades ni trabajan para el pueblo.

Toda esta situación podría resumirse en que tenemos un Equipo de Gobierno conformado por 7 personas liberadas cobrando unos salarios que alcanzan la cifra de 1 millón de euros por legislatura a cambio de no hacer nada, ya que le han vendido los servicios básicos a empresas privadas, cuya gestión ni siquiera se encargan de supervisar, y que, con respecto al resto de áreas, se limitan a adoptar una actitud de desidia, dejadez y vagancia insoportables.

- ¿En qué situación se encuentra actualmente Cortegana? ¿Cuáles son sus principales carencias y necesidades?

Cortegana es un pueblo con una extraordinaria riqueza natural y patrimonial y, ante todo, el valor principal de nuestro pueblo son los/as corteganeses/as. Contamos con un magnífico patrimonio cultural, gastronómico, artístico… y con la inmensa calidad humana, la fuerza y el entusiasmo de nuestros/as vecinos/as. Sin embargo, estamos padeciendo la gestión de un Equipo de Gobierno que no ha sabido sacar partido de todo ello, sino que se ha dedicado a satisfacer sus propias necesidades individuales, sin tener en cuenta cuáles deben ser las prioridades en la gestión municipal. Estamos sufriendo a un Equipo de Gobierno que no tiene un proyecto de futuro para Cortegana y que no practica el esfuerzo y el trabajo como valores y como su responsabilidad para con la ciudadanía, sino que se dedica a hacer unapolítica de foto, de postureo, de cara a la galería.

Entre las áreas que necesitan un impulso de forma más acuciante, yo mencionaría la economía y el empleo y, fundamentalmente, el turismo, como motor económico y fuente de riqueza y trabajo para los/as vecinos/as. Día tras día observamos cómo en otros pueblos de nuestra comarca se llevan a cabo políticas que impulsan el turismo y otros sectores económicos, mientras que Cortegana se va quedando en el vagón de cola en estos ámbitos.

Los/as corteganeses/as merecen un Equipo de Gobierno que, al menos, demuestre su esfuerzo y su dedicación, trabajando con ahínco para tratar de revertir esta desalentadora situación. Un Equipo de Gobierno que se ponga al frente de un proyecto de futuro para nuestro pueblo y que, con la participación de todos/as, avance hasta volver a colocar a Cortegana en el lugar preeminente que nunca debió perder.

- ¿Cuáles son los principales proyectos que quiere poner en marcha?

Queremos poner en marcha un gobierno transparente, que garantice la igualdad de oportunidades y que cuente con la participación de los vecinos y vecinas a la hora de tomar sus decisiones, aspectos que como he comentado antes brillan por su ausencia. Además, intentaremos recuperar la gestión de los servicios públicos, que están en manos privadas, para garantizar que se presten con la calidad que merecen los corteganeses y corteganesas, al tiempo que pondremos todo nuestro empeño en poner en valor las grandes potencialidades que tenemos para que Cortegana deje de estar en el vagón de cola en materia turística y vuelva a situarse en el lugar preeminente que nunca debió perder

- ¿Quiénes son el resto de miembros de su candidatura a las elecciones? ¿Hay muchas caras nuevas? ¿Qué es lo que más destacaría de su equipo?

Me siento muy orgullosa del inmejorable equipo de personas que me acompañan en esta andadura y estoy muy agradecida con todos/as ellos/as por haberse unido a este ilusionante proyecto. Se trata de un grupo de personas con una inmejorable calidad humana, con formación y experiencia en distintos ámbitos (urbanismo, bienestar social, medio ambiente…) y, lo más importante, con mucho entusiasmo y muchas ganas de trabajar al servicio de los/as vecinos/as.

En esta candidatura de cara a las próximas elecciones municipales hemos incorporado numerosas caras nuevas: personas jóvenes que nos aportan la visión desde el punto de vista de este colectivo tan ignorado por el actual Equipo de Gobierno, mujeres y hombres que han decidido involucrarse con el único objetivo de trabajar por su pueblo y por la mejora de la calidad de vida de sus vecinos/as.