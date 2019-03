El San Fernando traslada toda la presión al Recreativo

El Recreativo se juega mucho en el envite de mañana (Nuevo Colombino, 17.00 horas) contra el San Fernando. Pero mucho más se juega aún el equipo gaditano, que para algo se encuentra fuera de los puestos del 'play-off' de ascenso. Sin embargo, desde el bando azulino se quiere cargar de presión al Decano, en un inteligente estrategia pre-partido.

En este contexto se enmarcan las últimas manifestaciones de José Pérez Herrera, quien en declaraciones recogidas por sanfernandocd.com asegura que el choque no es "ni mucho menos decisivo, porque pase lo que pase quedarán 27 puntos. Una victoria no sería decisiva y perder no significaría que no tuviéramos posibilidades en el resto del curso", insiste.

Acerca del Recre, el técnico del San Fernando espera "un equipo en dinámica positiva y con mucha seguridad en sí mismo, con jugadores de calidad y alentados por un gran ambiente en las gradas. Eso nos hace sentirnos importantes porque vemos que para ellos es un partido crucial. En la jornada 29 seguimos peleando por un bonito reto".

Respecto al capítulo de altas y bajas, el preparador azulino ha confirmado que "recuperamos a Nano Cavilla y Raúl Palma, pero seguimos a la expectativa de lo que ocurra con Pedro Ríos. En cuanto a bajas confirmadas sólo tenemos a Oca por sanción". El San Fernando estará acompañado en Huelva por unos 300 aficionados azules.

-ASÍ VA LA LUCHA POR LOS 'PLAY-OFFS'-

Cartagena: 60 puntos Recreativo: 54 UCAM: 54 Melilla: 52 San Fernando: 52 Balona: 42 Badajoz: 42 Ibiza: 41

*Los cuatro primeros juegan los 'play-offs' de ascenso, pero el campeón de la regular tiene la ventaja de jugar una eliminatoria directa por el salto de categoría, con repesca en caso de ser derrotado.