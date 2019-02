Luciano, el gemelo de Bernardo Montoya, tiene un permiso de cuatro días

Luciano Montoya, el hermano gemelo del asesino confeso de Laura Luelmo, disfruta de un permiso penitenciario de cuatro días. Es el segundo que tiene tras 18 años en la cárcel de una condena de 27 por el asesinato de una mujer en Cortegana, localidad a la que se trasladó su familia cuando los gemelos tenían 10 años y cuyos vecinos no quieren ni oír hablar de ellos. Y es que los dos hermanos asesinaron a dos vecinas de Cortegana. Luciano a una joven de 35 años y Bernardo a una anciana de 82 para que no testificara contra él en un juicio por robo. Tras salir de la cárcel, Bernardo supuestamente mató a la joven profesora zamorana Laura Luelmo en diciembre pasado en un caso que mantuvo en vilo al país y del que en un primer momento se acusó a Luciano, confundiéndolo con su hermano. Bernardo confesó el crimen, aunque ha dado marcha atrás en su declaración culpando a Josefina, una mujer que fue pareja.

No se sabe dónde disfrutará Luciano sus días de libertad. En el anterior permiso, Luciano Montoya estuvo en Mazagón, lo que encendió todas las alarmas, pero más allá de la psicosis social no pasó nada. Al día siguiente, Luciano Montoya se fue hacia Calañas. Allí viven sus dos hijas y sus dos yernos. Mientras su hermano era detenido, Luciano disfrutaba de una fiesta organizada por los clanes gitanos de localidad. Se dejó fotografiar y grabar en vídeo por las redes sociales mientras disfrutaba de su homenaje por la pequeña vuelta a casa. En ese momento, hubo una reunión del patriarca gitano con los familiares de Luciano, el objetivo era tratar de que Luciano, en próximos permisos no vuelva a pisar el municipio para no volver herir sensibilidades en el pueblo. Tanto en Cortegana como en Calañas se teme la presencia de Luciano.

Según adelanta el diario La Razón, el juez de Vigilancia Penitencia ha estimado el recurso del abogado de Luciano para que disfrute de unos días de libertad, en contra de lo que aconseja la Junta de Tratamiento y numerosos informes. El permiso deberá disfrutarlo en régimen de acompañamiento, es decir, su familia lo recoge y lo devuelve a la cárcel de Ocaña el martes.