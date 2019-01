Participa critica el rechazo a una declaración institucional sobre Saltés

Jesús Amador, concejal de Participa Huelva, tras la reunión de la junta de portavoces para preparar el pleno del próximo miércoles de 30 de enero, ha comunicado su pesar al recibir el voto negativo del PSOE y del concejal no adscrito Enrique Figueroa, para llevar a pleno la Declaración Institucional para la creación del conjunto arqueológico de Saltés.

En este sentido, Amador manifiesta que “ni este equipo de gobierno ni Enrique Figueroa quieren entender que tras todo este tiempo de inacción y tras el cambio de gobierno en el Parlamento Andaluz, se hace necesario reforzar la necesidad y el clamor popular de poner en valor nuestro historia, nuestro patrimonio cultural y natural que significa el yacimiento de Saltés”, añadiendo que “ya es hora de apostar por la gran diversidad de opciones que tiene nuestra ciudad, de diversificar sectores de nuestra economía, de que Huelva conozca su historia, de la que deberíamos sentirnos más orgullosos”.

Ya se ha aprobado por unanimidad la creación de Conjunto Arqueológico de Saltés en el consistorio onubense y también por unanimidad la PNL, al respecto, en el Parlamento Andaluz, pero la formación morada en el ayuntamiento de Huelva no quiere que se dilate más y pretende, según afirma, que "no quede en saco roto y vuelva a estar en la mesa" de las diferentes instituciones con esta Declaración Institucional. En este sentido, Jesús amador, lamenta "que la excusa que se ponga para no llevarla a pleno sea de que ya se ha tratado y me temo que en realidad sea una estratagema para anteponer temas de rivalidad política a el bien común de nuestra ciudad".