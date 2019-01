PSOE advierte de que el “tripartido andaluz” recortará en educación, sanidad y servicios sociales

now playing

El coordinador del Grupo Parlamentario y senador onubense, Amaro Huelva, ha criticado el “tripartito de la ultraderecha”, firmado por unos partidos de perdedores que firman el pacto de la vergüenza a cualquier precio con la extrema derecha para conseguir el poder. Así lo ha puesto de manifiesto después de mantener un encuentro con miembros del Grupo Parlamentario donde han analizado la nueva situación política de Andalucía y ha advertido que después de las municipales seguirán la hoja de ruta de la derecha de llevar a cabo recortes indiscriminados en sanidad, educación y servicios sociales.

En esta línea, Amaro Huelva ha indicado que como ya se ha podido comprobar hemos presenciado unas escenas de negociaciones para un pacto que ya estaba cerrado desde el día 2. “El hambre de sillones de la derecha, el hambre de negocio sanitario y educativo de la derecha no iba a dejar pasar esta oportunidad de desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía, de desalojar al único guardián que tenían los ciudadanos de salvaguardar los intereses públicos de la mayoría en detrimento de los intereses privados de unos pocos”, ha señalado.

Según el senador socialista, “esta legislatura estará basada en los reproches y no en las propuestas. Andalucía, Huelva, no se merece que por coger el poder se haga cualquier cosa. No podemos retroceder 40 años en derechos y bienestar porque ellos quieran hacer negocio en un poder que según ellos les corresponde por derecho”.

Asimismo, Amaro Huelva ha señalado que a los partidos del gobierno tripartito lo que les importa son “las posibilidades de negocio que les da poder privatizar la sanidad y la educación, dos territorios donde hay mucho dinero en juego para sus empresas”. Al hilo de ello, se ha referido al Chare de Lepe, ya que fue el presidente del PP, anterior alcalde de Lepe, Manuel Andrés González, el que incumplió el convenio firmado con la Junta para hacer los accesos, ahora espera que salga el PP y diga a los ciudadanos cuándo abrirá el Chare o si por el contrario piensa privatizarlo.

Por último, el coordinador del Grupo Socialista ha incidido en que “vamos a seguir trabajando por los intereses de los ciudadanos de esta provincia, con iniciativas que beneficien a los onubenses, defendiendo las infraestructuras y nunca vamos a renunciar a lo que la derecha ve como un negocio, como es la sanidad, la educación y los servicios públicos”.