Alumnos protestan ante Educación para exigir climatización y horarios flexibles frente al calor

Unos 200 alumnos de bachillerato y algunos miembros de AMPAS (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) se han concentrado hoy a las puertas de la Delegación de Educación en Huelva para exigir medidas contras las altas temperaturas que se están sufriendo en las aulas. Básicamente lo que piden es climatización en todos los centros, algo que el delegado de Educación, Vicente Zarza, considera "inviable"- y flexibilidad horaria.

Convocados por el Sindicato de Estudiantes y al grito de "No hay concentración en aulas con calor" o "Tenemos calor, queremos solución", estudiantes y madres han denunciado que los centros de estudio "no están preparados para las altas temperaturas, lo que está provocando todo tipo de malestar y problemas a la hora de estudiar: mareos, sangrados, lipotimias porque se están alcanzando 30-35 grados en las aulas" según explica el responsable en Huelva del Sindicato de Estudiantes, Sergio Ambrosio.

Lo que pide el Sindicato de Estudiantes es que mientras esos centros no estén adaptados con medidas de climatización, "al menos los horarios sean flexibles y no se culpe a los alumnos y se les ponga faltas por no asistencia porque no es culpa de ellos sino de la Administración".

Con un cartel que reza 'Aulas sí, saunas no' con el que han querido plasmar la situación en los colegios de la provincia, Inés García, tesorera del AMPA del Virgen del Pilar explica lo que se está viviendo en el centro: "El curso pasado ya las temperaturas eran insostenibles y dentro del Plan de Climatización que organizó la Junta de Andalucía era uno de los colegios preferentes. La solución a corto plazo sabemos que tardará pero las temperaturas siguen subiendo y en clase no se puede estar, los niños tienen dolor de cabeza y la situación es insostenible".

García se queja de la falta de asistencia de alumnos y padres a una reivindicación que les atañe a todos: "Es una pena que no haya venido nadie de la Fampa (Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos)".

El delegado de Educación, que participaba en la recepción de los 105 auxiliares de conversación del curso 2018-2019 en la Delegación, ha explicado a los medios que es "inviable" en estos momentos climatizar todas las aulas de los 480 centros educativos que hay en la provincia, si bien "se está trabajando. Hay un plan de Climatización Sostenible dentro del Plan de Infraestructuras que tiene la Consejería de Educación, hay unas inversiones potentes que ya se han desarrollado y otras que se van a hacer". En este sentido, ha dicho que la consejería destinará a Huelva 1,5 millones, -una parte ya está realizada y otra queda pendiente de ejecutarse-, para 22 centros escolares, seis de ellos en la capital, para dar respuesta con una climatización sostenible. Esto supondrá, como ha proseguido, que se llegará a "más del diez por ciento de los centros educativos" del global de Huelva, teniendo en cuenta que "no todos los centros de Huelva presentan las misma necesidades".

En el tema de la flexibilización -continúa Zarza- es algo en lo que no tenemos competencias, pero me gustaría subrayar que todos los centros educativos tienen a su disposición ese protocolo de actuación y cómo se tiene que desarrollar y que son los equipos directivos de los centros los que determinan en las franjas horarias en las que se para y comunicarlo a la Delegación de Educación".

"Si el protocolo no funciona -continúa Zarza- tendrá que actuar la Inspección Educativa para saber por qué". Ahora se está actuando en climatización de frío y de calor y sobre zonas de sombra, mejorar la envolvencia térmica con cristales y en algunos casos se está actuando con ventiladores, sabemos que AMPAS y Ayuntamientos han actuado y se lo agradecemos".

Zarza ha pedido paciencia y comprensión a los afectados y ha subrayado que en verano de 2017, cuando hubo un mes de mayo y de junio especialmente caluroso, solo había tres centros que comunicaron la necesidad de actuaciones ante el calor y se actuó en ese momento, fue en Ayamonte, Gibraleón y en el Virgen del Pilar en Huelva. A partir de ahí la consejería desarrolla un plan que se inicia enviando a los centros un cuestionario y de esos datos se hace una priorización y se establece dónde se tiene que trabajar.