CC OO denuncia graves carencias en el comedor del colegio Sagrada Familia

Comisiones Obreras ha denunciado en un comunicado que el colegio Sagrada Familia vive una situación insostenible y de gravedad por la falta del personal de cocina. La baja de la cocinera se comunica a la delegación de Educación el día 3 de septiembre y han tardado una semana en dar una respuesta ya con el alumnado en el centro.

La secretaria general del sindicato provincial de enseñanza de CCOO en Huelva, Marina Vega, ha declarado que “denunciamos que de nuevo la respuesta de la administración provincial sea la privatización del servicio, aunque sea una medida temporal, en vez de apostar por el empleo público como debe ser en estos casos”

La Delegación de Educación de Huelva ha respondido que en unos 25 días darán la cobertura adecuada pero para CCOO “esta medida es insuficiente y llega tarde y mal. Hay sobrecarga de trabajo en el centro y trabajadoras del centro han asumido funciones que no les corresponden para no dejar desatendido a este alumnado tan sensible”

En el comedor del centro se atiende a 117 alumnas y alumnos dependientes total, por lo que “la delegación provincial muestra falta de sensibilidad y empatía con la comunidad educativa del Sagrada Familia, eso sí al delegado provincial no le ha temblado la voz al calificar el inicio de curso en Huelva sin incidencias” sostiene la responsable sindical.

Vega afirma que “es urgente que estas situaciones se arreglen de inmediato y más con un alumnado muy sensible, porque nos encontramos ante un recorte en la escuela pública andaluza”. Continúa alegando que “las dificultades burocráticas, la desidia y la ineficacia de la administración provocan situaciones extremas a las que no hay que llegar. Estos despropósitos inadecuados y continuados es lo que venimos denunciado desde CC OO con la falta de previsión y de efectividad en la cobertura de vacantes que se viene reclamando históricamente y con mucho más énfasis durante el último curso”

Vega finaliza afirmando que “urge que se solucione esta situación para no sobrecargar al personal existente y que no se privaticen servicios públicos. Lamentamos que la propia administración no tome la iniciativa a la hora de aligerar la burocracia y los trámites en la cobertura de personal, estaremos vigilantes y exigimos máxima celeridad”