Siete animales muertos y 52 personas hospitalizadas, balance del Rocío antes del regreso

El Comité de Operaciones del Plan Aldea ha cerrado su última reunión de coordinación, previa a la desactivación mañana martes 22 de este dispositivo específico, en ausencia de incidencias destacadas en la que ha sido una de las madrugadas más tranquilas de los últimos años. Pese a ello se han registrado 1.684 atenciones sanitarias, de las cuales 52 han requerido traslado hospitalario y también se ha registrado la muerte de 7 animales, seis équidos y un buey.

El grupo sanitario del Plan, gestionado por el Servicio Andaluz de Salud y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha realizado un total de 1.684 atenciones desde la activación del operativo el pasado lunes 14 de mayo, unos datos inferiores a las de años anteriores, de las que 52 han requerido traslado a diferentes centros sanitarios de las que seis se realizaron en helicóptero. Los problemas traumatológicos, seguidos de los dermatológicos y alergias, dolencias respiratorias y cardiocirculatorias han sido las patologías asociadas a la mayoría de las atenciones médicas y de enfermería, mientras que el resto se han repartido entre otorrinolaringología y digestivo, entre otros.

En el hospital de campaña desplegado ayer en el Paseo de la Marisma con motivo de la salida procesional, los facultativos atendieron, según los datos definitivos, a 24 personas, ninguna de ellas de carácter grave, salvo complicaciones posteriores. Cruz Roja ha aportado medio centenar de voluntarios al operativo que se reforzó con otra treintena para el momento del salto de la reja a los que el operativo ha agradecido su labor. Emergencias 112 Andalucía ha vuelto a anotar un aumento en la gestión y coordinación de emergencias del 12 % con hasta 444 coordinaciones hasta la fecha.

Entre las incidencias más destacadas se cuentan la atención a un varón de 50 años que fue trasladado al centro de atención hospitalaria del Plan Aldea esta madrugada tras sufrir un aplastamiento a causa de una caída en la calle Ermita del Rocío. Además, otro hombre de 30 años fue también trasladado al Centro de Atención Primaria al presentar disnea tras sufrir un golpe en el pecho junto a la Capilla Devotiva.

Los servicios sanitarios también atendieron a un varón de 24 años pisado por un caballo en la calle Lince. La Guardia Civil ha detallado que no se han producido incidencias reseñables durante las últimas horas y que el despliegue de seguridad de la misa, rosario y salto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido.

Según los datos aportados por la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva no hay constancia de accidentes mortales en las carreteras onubenses y se ha registrado un flujo total de vehículos de entrada a El Rocío de 109.712 y durante el domingo de 23.514 que se desglosaron en: de Matalascañas a la Aldea un total 8.895 desplazamientos; mientras que de Almonte al Rocío fueron 12.115 y desde Villamanrique 2504. Los datos provisionales del domingo dejan un balance de 23.514 movimientos. Esta cifra ha marcado un descenso del 8,45 % respecto al mismo día del año pasado y del 5,50 % en el global. Paralelamente se ha registrado un aumento de uso del transporte público. En lo referente a las acampadas no permitidas y estacionamiento en zona forestal, la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la comunidad autónoma ha realizado 124 inspecciones medioambientales y otras 33 por casos relacionados con protección al consumidor. Además, la Unidad ha controlado un total de 254 vehículos.

En lo que a équidos muertos se refiere hasta el momento han sido seis los fallecidos desde el inicio del Plan Romero; además de un buey. Con respecto al año pasado se ha registrado un descenso del 41,6 % ya que a esta misma fecha se anotaba 12 animales muertos. El responsable de Comunicaciones de la Consejería de Justicia e Interior ha señalado que todo ha funcionado sin incidencias; mientras que el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva rescató anoche a un animal que estaba atrapado en el agua en Arroyo Marín. Hasta las 20.30 horas de hoy el operativo sigue desplegado en la aldea que se refuerza con retenes en Doñana y Palacio del Rey.

Con respecto a los datos aportados por la Policía Local de Almonte, hay que señalar que la grúa ha retirado un total de 153 vehículos (la mitad que el año pasado) y se han interpuesto 274 denuncias de tráfico y por venta ambulante. El servicio de Infraestructuras y mantenimiento de Almonte ha indicado que en las últimas horas se han consumido 10.070 metros cúbicos de agua y un acumulado de 38.786 metros cúbicos. Del mismo modo, se han retirado 190.580 kilogramos de residuos y lo que hace un total hasta el momento de 639.500 kilos. Las zonas de acampada se encuentran al 50% y los niveles de ocupación de los aparcamientos son las siguientes: P1 al 75 %, P2 al 40 % y P3 al 100%. El consistorio almonteño ha especificado que esta romería se han registrado de Sevilla a la aldea un total de 10.255 pasajeros, 24.636 desde Huelva y 25.145 desde Almonte hacia Matalascañas. En cifras totales el número ha superado los 60.000.

Cambios en los itinerarios de vuelta

Una representación del Comité de Operaciones del Plan Romero, Caminos en Huelva, se ha reunido esta mañana a las 08.00 horas para realizar una nueva evaluación del estado de los caminos tras las lluvias de ayer domingo. Según los especialistas del dispositivo, en el Camino de Hinojos la salida desde la Aldea hacia Caño Marín está encharcada y aún presenta bastantes zonas con balsas de agua; mientras que entre Caño Marín y el Ajolí el terreno está mejor y las bombas han estado evacuando el agua para que se pueda discurrir por la zona. Por último, desde el Pino de los Mil Duros hacia adelante no presenta anomalías. Tal y como se anunció ayer, las Hermandades de Sanlúcar La Mayor y Málaga La Real salen hoy de El Rocío por el Camino de los Tarajales por motivos de seguridad ya que el itinerario habitual de estas filiales no está transitable a esta hora. Con esta decisión se evita el paso por el tramo del Camino de Hinojos que discurre desde el Puente del Rey hasta el Pino de los Mil Duros. Este mismo itinerario seguirán ma- ñana otras ocho filiales: Escacena del Campo, Manzanilla, Paterna, Carrión de los Céspedes, Pilas, Sevilla El Salvador, Hinojos y Chucena. Como ya se hiciera anoche, todas las filiales afectadas han tenido conocimiento del cambio en un escrito oficial remitido por la dirección del Plan Romero en Caminos en Huelva y notificado por la Guardia Civil. En esta misma comunicación se les ha informado el itinerario a seguir con un mapa del mismo. No obstante, efectivos de la Guardia Civil acompañarán a las filiales a fin de facilitarles su salida.

La Hermandad Matriz de Almonte también ha sido informada del cambio al igual que los titulares de los ayuntamientos de Almonte e Hinojos. Las otras 26 hermandades que hoy abandonan la aldea por el Camino de Sevilla lo harán sin novedad por el trayecto habitual. La primera en hacerlo será La Puebla del Río en torno a las 10.30 horas. Ninguna filial podrá hacerlo con anterioridad para permitir que concluyan los trabajos de achique en la zona. El total de hermandades que hoy lunes de Pentecostés abandona la aldea es de 79. Por Caminos en Sevilla retornan hoy a sus localidades de origen las filiales de Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaria, Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Carmona, Castrense, El Cerro del Águila, Coria del Río, Espartinas, Gelves, Gines, La Algaba, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Mairena del Alcor, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Tomares, Umbrete, Utrera y Valencina de la Concepción. A éstas hay que sumar Málaga la Real y la hermandad de Granada. De la provincia de Cádiz, comienzan el trayecto de regreso a sus localidades de origen Arcos de la Frontera, Chipiona, Puerto Real, Rota y Sanlúcar de Barrameda; y por los caminos onubenses la filial de Ayamonte.

El resto de hermandades (46) hasta completar el total de hoy hace el camino de vuelta en autobuses. Hermandades de vuelta mañana martes Mañana martes completan la salida de la Aldea las últimas 49 hermandades. De la provincia de Sevilla salen Bormujos, Camas, Carrión de los Céspedes, Dos Hermanas, El Viso del Alcor, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Los Palacios, Macarena, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, Pilas, Santiponce, Sevilla El Salvador, Sevilla Sur, Triana, Villalba del Alcor, Villanueva del Ariscal y Villamanrique. Junto a las filiales sevillanas iniciarán sus caminos de vuelta en Caminos de Cádiz la propia Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y San Fernando; y de Málaga hará lo propio la hermandad de Marbella. Sin embargo, el número más elevado de hermandades desplazadas mañana desde la Aldea lo harán por los Caminos en Huelva, por donde transcurrirán Bollullos Par del Condado, Bonares, Cartaya, Chucena, Emigrantes, Escacena del Campo, Gibraleón, Hinojos, Huelva, Isla Cristina, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Punta Umbría, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Trigueros, Valverde del Camino y Villarrasa.