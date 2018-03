Gorka Santamaría pide perdón por su ‘auto expulsión’

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

"Pido perdón a mis compañeros, al club y a la afición por equivocarme y penalizar al equipo los últimos minutos del encuentro". Es la reacción de Gorka Santamaría, nada más concluir el partido entre el UCAM y el Recreativo, que tuvo como última acción destacada la expulsión con roja directa del delantero vasco por una agresión a un contrario.

El ariete albiazul completa su mensaje solicitando que "por favor no se dude de mi compromiso, porque me he partido la cara cada día por estos colores a pesar de estar más o menos acertado en lo deportivo. Ahora trabajaré igual o más que antes para enmendar mi error y ayudar a sacar esta situación adelante. ¡Forza Decano y lo siento de nuevo!".

A expensas de la interpretación del Juez Único de Competición, Gorka Santamaría causará baja por sanción, al menos para el choque del próximo domingo (Nuevo Colombino, 12.00 horas) frente al Villanovense. Un duelo que tampoco podrá jugar por sanción Diego Jiménez, tras ver en La Condomina su quinta cartulina amarilla.