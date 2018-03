César Negredo: “No necesito que nadie me diga si sigo o si no sigo”

La victoria en El Ejido y, sobre todo, la forma de conseguirla, vuelven a reforzar a César Negredo en su puesto como técnico interino del Recreativo de Huelva. Aunque a efectos federativos, el Decano debe decidir esta próxima semana si le hace ficha o no como entrenador principal para evitar posibles multas. O si por el contrario realiza un fichaje para el banquillo.

"No quiero poner al club en un compromiso y personalmente no necesito que nadie me diga si sigo o si no sigo. Ojalá me den la opción de continuar porque es un lujo estar al frente de este equipo y de esta plantilla, pero no depende de mi. Acabo de empezar en esto y no soy ni más ni menos que nadie", indica el preparador recreativista al respecto de su situación laboral.

En cuanto a su sorprendente y exitoso planteamiento, Negredo explica que "optamos por meter más gente por el centro porque ellos son fuertes ahí e intentar hacer daño por las bandas". Y en cuanto a la suplencia de Sergio González se debió a que "preferí reservarle porque, al igual que Julio Rodríguez, son más técnicos a la hora de sacar el balón".

El 'mister' albiazul admite que "la táctica salió bien" por el gol de Carlos Lazo, al que califica de "jugada afortunada. Esa acción nos ha dado la calma necesaria para defender con orden y salir con peligro al contragolpe. Salvo al final, apenas hemos sufrido y aparte del gol, tuvimos dos claras ocasiones con Gorka Satamaría y Lazo, así que el resultado es justo".

Por último, sobre la incidencia de este triunfo en la clasificación y en las opciones de permanencia, Negredo resalta que "era muy importante sacar adelante este partido porque hacía tiempo que no ganábamos fuera". No obstante, frena cualquier tipo de euforia al recordar que "aún tenemos que conseguir más victorias para lograr la salvación".