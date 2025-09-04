Vuelven los trenes a la línea Huelva-Zafra tras dos años de obras

Tras un tiempo de espera, la línea férrea Huelva-Zafra vuelve a estar operativa después de dos años de trabajos de mejora integral. Este jueves se ha podido ver circular el primer tren de prueba, marcando un hito tras la larga intervención en la vía. Estas imágenes han sido captadas por Canal Extremadura, que ha difundido las mismas en sus redes sociales.

La renovación permitirá, una vez en funcionamiento regular, aumentar la frecuencia de los trenes y el tráfico de mercancías, aunque estos incrementos dependerán del operador ferroviario que gestione cada servicio. Por el momento, el convoy que ha circulado corresponde a una prueba técnica, ya que los maquinistas están en proceso de formación para adaptarse a la nueva infraestructura.

Según fuentes consultadas, los operadores deberán solicitar la autorización a Adif para poder utilizar la vía de manera oficial. Renfe ya ha completado este trámite y ha preparado a su personal para iniciar los servicios de pasajeros.

La finalización de estas obras supone un paso importante para la conectividad y desarrollo del suroeste español, mejorando la seguridad, eficiencia y capacidad de una línea que permanecía infrautilizada durante décadas.