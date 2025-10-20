Cómo preparar la piscina para el invierno: consejos prácticos para ahorrar en mantenimiento

Una buena preparación evita que el agua se deteriore, que los equipos sufran daños y que el mantenimiento en primavera sea más sencillo y económico.

Limpieza profunda antes de cubrir

Antes de cerrar la piscina por temporada, es fundamental realizar una limpieza completa. Retirar hojas, insectos y residuos del fondo y las paredes ayuda a prevenir la aparición de algas y manchas. Los especialistas recomiendan cepillar las superficies y pasar el limpiafondos para eliminar cualquier resto de suciedad acumulada tras el verano.

Ajustar el nivel del agua y los parámetros químicos

Una vez limpia, conviene revisar los niveles de pH, alcalinidad y desinfectante. Mantener el pH entre 7,2 y 7,6 evita la corrosión o la formación de cal. También se recomienda aplicar un producto invernador que mantenga el agua en buen estado durante los meses de inactividad.

El nivel del agua debe situarse por debajo de los skimmers si se van a instalar cubiertas o lonas térmicas, evitando posibles desbordamientos provocados por las lluvias del invierno.

Proteger con una lona o cubierta térmica

Las lonas térmicas son uno de los elementos más eficaces para proteger la piscina en invierno. Ayudan a mantener la temperatura del agua, reducen la evaporación y evitan la acumulación de suciedad. Además, contribuyen a la seguridad del entorno, especialmente en viviendas con niños o mascotas.

Empresas onubenses especializadas como Julypool, que ofrece servicios de mantenimiento y accesorios para piscinas, recomiendan elegir una cubierta adaptada al tamaño y forma del vaso para garantizar una protección eficaz durante todo el invierno.

Revisar el sistema de filtración y la bomba

El sistema de filtración no debe permanecer completamente inactivo durante el invierno. Programar la bomba unas horas a la semana evita que el agua se estanque y que se formen depósitos de cal o algas. También conviene revisar filtros, válvulas y tuberías para asegurar que todo funcione correctamente.

Ahorrar cuidando el agua

Vaciar la piscina no es recomendable, salvo en casos muy concretos. Además del elevado consumo de agua que implica, puede ocasionar daños estructurales en el vaso por la presión del terreno. Mantener el agua tratada y cubierta es la opción más sostenible y económica.

Preparar hoy, disfruta mañana

Invertir algo de tiempo en preparar la piscina para el invierno se traduce en menos trabajo y menos gasto en primavera / verano. Pequeñas acciones como cubrirla con una lona térmica, mantener el equilibrio químico del agua o revisar el sistema de filtración hacen una gran diferencia.