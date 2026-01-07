Las rebajas arrancan en Huelva con un consumo prudente y un mayor protagonismo del comercio local

Las rebajas de enero han comenzado en Huelva marcadas por la prudencia en el gasto, pero con una respuesta positiva en términos de movimiento y afluencia de público. Comercios del centro de la capital y de los principales municipios de la provincia coinciden en señalar que los consumidores compran con más calma, comparan precios y priorizan artículos concretos, lejos de las compras impulsivas de otros años.

Moda, calzado y complementos siguen encabezando las ventas, aunque muchos establecimientos destacan que los clientes acuden con ideas claras y presupuestos ajustados. A diferencia de otras campañas, el volumen de compras por persona es menor, pero el número de visitas a las tiendas se mantiene estable, lo que permite sostener la actividad comercial en estos primeros días de rebajas.

El comercio local se ha visto favorecido por esta tendencia, ya que muchos onubenses optan por comprar en tiendas de proximidad, valorando el trato cercano y la posibilidad de encontrar productos diferenciados. Las promociones escalonadas, los descuentos progresivos y las campañas de apoyo impulsadas desde las administraciones están contribuyendo a animar el consumo sin necesidad de grandes desembolsos.

Desde el sector se subraya que el inicio de las rebajas está cumpliendo una función clave como dinamizador económico tras la campaña navideña, generando empleo temporal y manteniendo el pulso comercial en un mes tradicionalmente complicado. Aunque el gasto medio es inferior al de otros puntos del país, el balance inicial se percibe con moderado optimismo, confiando en que el avance de enero y febrero permita consolidar las ventas y reforzar el tejido comercial de Huelva.