El Ranking de Empleo sitúa a Andalucía a la cabeza del crecimiento empresarial y laboral en España

Andalucía vuelve a destacar por su dinamismo económico y capacidad de generar empleo. Así lo confirma la décima edición del ‘Ranking de Empleo de Andalucía’, elaborado por la revista Andalucía Económica, que sitúa a la comunidad como una de las regiones con mayor crecimiento en número de empresas y puestos de trabajo de todo el país.

Según los datos presentados en Huelva, Andalucía ha sumado 2.847 nuevas empresas registradas en la Seguridad Social entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, una cifra que supera incluso el balance conjunto del resto de España, que contabiliza 2.806. En el mismo periodo, las empresas andaluzas han creado 80.816 nuevos empleos, lo que supone un incremento del 3,4%, por encima del 2,88% de la media nacional.

El estudio refleja, además, la consolidación de un tejido productivo cada vez más sólido, con 108 empresas que superan el millar de trabajadores y un aumento del 3,8% en las que cuentan con más de 500 empleados. Estas cifras confirman una tendencia al alza en la dimensión empresarial, uno de los retos históricos de la economía andaluza.

El Ranking de Empleo reconoce a las 300 empresas líderes en generación de puestos de trabajo en la comunidad, destacando sectores como la agroindustria, la logística, la energía o los servicios. Los expertos valoran este crecimiento como una señal de fortaleza y diversificación que impulsa la competitividad regional y refuerza la posición de Andalucía en el conjunto de la economía española.