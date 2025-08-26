El Puente Sifón se cerrará mañana al tráfico durante tres horas por obras de mantenimiento

El Puente Sifón de Santa Eulalia, una de las principales vías de acceso a Huelva capital desde la zona de Punta Umbría y Aljaraque, permanecerá cerrado al tráfico mañana miércoles, 27 de agosto, durante tres horas debido a la realización de obras de carácter urgente en sus conducciones.

El corte está previsto entre las 10:00 y las 13:00 horas, franja en la que no se permitirá la circulación de vehículos por el viaducto, según ha informado la administración responsable de la infraestructura. Los trabajos se centrarán en labores de mantenimiento y reparación en la red de conducciones que discurre bajo el puente, imprescindibles para garantizar su correcto funcionamiento y la seguridad de los usuarios.

Durante este intervalo de tiempo, se recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos para acceder a la capital onubense o desplazarse hacia la costa, con el fin de evitar retenciones y molestias en los accesos.

El Puente Sifón de Santa Eulalia es un punto estratégico en la movilidad del área metropolitana de Huelva, soportando a diario un importante volumen de tráfico, especialmente en temporada estival. De ahí la importancia de estas actuaciones de conservación que, aunque puntuales, resultan necesarias para preservar la vida útil de la infraestructura y mantener la seguridad vial.