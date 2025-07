Nacho Molina: “Las Colombinas son el escaparate perfecto para mostrar el alma de Huelva”

Las Colombinas 2025 llegan con fuerza, cargadas de novedades, más espacio, una ambiciosa programación cultural y musical, y un marcado acento iberoamericano. Hablamos con Nacho Molina, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, para conocer de primera mano todos los detalles de esta edición.

Este año se ha anunciado la ampliación del recinto ferial hasta alcanzar los 12.000 metros cuadrados en la zona de conciertos. ¿Qué objetivos persigue el Ayuntamiento con esta medida y cómo creen que mejorará la experiencia del visitante?

La ampliación de la zona de conciertos se debe a una demanda que vimos el año pasado, cuando el recinto se quedó totalmente pequeño. Es verdad que hasta el momento no sabíamos que era pequeño, y fue entonces cuando vimos las necesidades.

Entonces, buscando garantizar la seguridad —porque entendíamos que, al menos de forma transitoria, hasta que contemos con un recinto nuevo que nos ofrezca más facilidades, espacio y tranquilidad— teníamos que encontrar la manera de que miles de personas pudieran disfrutar de los conciertos sin riesgos. Hay que recordar que algunos conciertos el año pasado congregaron cerca de 30.000 asistentes, por lo que, por encima de todo, la seguridad es nuestra prioridad.

La portada de las Colombinas 2025 está inspirada en el emblemático edificio “El Comercial” y contará con 84.000 bombillas LED. ¿Qué simbolismo han querido transmitir con este diseño y qué tipo de reacción esperan por parte del público?

Nuestra intención es que cada año la portada refleje Huelva, que tenga sabor a Huelva, y que quien venga, ya sea de Huelva o de fuera, que no conozca nuestra ciudad, entienda que eso es Huelva y que forma parte de nuestro ADN, de nuestra sangre y de nuestra historia.

“El Comercial” es un edificio con más de 100 años de historia que ha formado parte de varias generaciones, ha sido un emblema de la ciudad y que, gracias a Dios, hoy conservamos. Es una fachada bellísima, preciosa, y creímos que podía reflejar la portada de las fiestas Colombinas.

Al igual que el año pasado apostamos por la iglesia de la Concepción, edificio del siglo XVI que tampoco había sido portada antes, este año tocaba un edificio civil como ese, que refleja el buen gusto, las buenas maneras a la hora de construir, y una arquitectura que creo que debe servir de ejemplo también para el futuro.

El escenario junto a la ría acogerá 12 conciertos gratuitos en seis noches. ¿Qué criterios se han seguido a la hora de confeccionar una programación tan diversa, con nombres como Edurne, Melody, DJ Nano, Seguridad Social o Pastora Soler?

Nuestra intención en los conciertos es que en Huelva estén nombres importantes a nivel nacional e internacional. Hoy en día no es fácil conformar un cartel como el que tienen las Colombinas. Muchas veces en nuestra ciudad somos excesivamente duros con nosotros mismos, pero solo hay que mirar —y animo a cualquiera a hacerlo— los conciertos gratuitos que organizan los ayuntamientos en las capitales de provincia de toda España; hablo de conciertos gratuitos de las fiestas, no de pueblos de Huelva, Andalucía o España.

Tenemos unos conciertos cuyos nombres están en todos los festivales de España, donde las entradas valen un dinero, y aquí los ofrecemos de forma gratuita. Además, nuestra intención es que esos conciertos no tengan un solo color, es decir, que no sean solo al gusto mío, o de la alcaldesa, o del equipo de gobierno exclusivamente. Queremos que haya para todos los gustos, para todos los públicos y para todas las edades.

Nadie es dueño del gusto de nadie. Nadie puede decir “esta música es la mejor porque me gusta a mí, y lo tuyo no sirve para nada.” Nosotros apostamos por la calidad en todos los géneros musicales, que no significa que lo que me guste a mí sea lo mejor, pero sí lo que hemos vivido en las Colombinas años atrás ha provocado que hubiese un público muy reducido.

Queremos que esto llegue a todo el mundo y que al menos todos se encuentren una noche en las Colombinas, sea cual sea su edad o su gusto musical. Por ejemplo, Edurne abre las Colombinas, mientras que La Guardia está en la caseta municipal para otra edad y generación distinta. El sábado Seguridad Social para gente mayor, que vivió esa música en los 80 y 90, y luego, cuando terminan, los jóvenes disfrutan con DJ Nano. Lo mismo con Eurovisión y Melody Chanel, después Antoñito Molina para los jóvenes, y también Luna, Pastora Soler… Es decir, conformar un grupo de artistas para públicos totalmente distintos, desde lo más indie hasta lo más comercial.

Esa es nuestra intención: que no haya programación para unos pocos, sino para todos.

Miembros del equipo de gobierno visitan las Colombinas.

Una de las noches más esperadas es la del 3 de agosto, con artistas vinculados a Eurovisión como Chanel, Melody y Chloe DelaRosa. ¿Qué aporta esta apuesta al cartel de Colombinas y qué tipo de público esperan atraer?

Esto incide un poco en lo que te decía antes. Eurovisión se ha convertido en un fenómeno social en los últimos años, un concurso que, aunque estuvo de capa caída, ha resurgido con fuerza. Y nosotros vamos a tener en Huelva las piezas fundamentales, creo yo, de ese resurgimiento de Eurovisión, y posiblemente a los artistas que más revuelo han creado en este concurso en las últimas décadas, como Chanel y Melody, y también a Chloe de la Rosa para Eurovisión Junior.

Este fenómeno de Eurovisión lo trasladamos a Huelva, convirtiendo nuestro escenario en un escenario eurovisivo, donde esos dos, o más bien tres conciertos, van a atraer a miles y miles de personas.

Los vamos a ver en Las Colombinas porque apostamos por el momento, por lo que gusta a la gente y por lo que apasiona a todo el mundo, sea cual sea su género musical,

Los espectáculos visuales también tendrán protagonismo este año, con el show de drones “Fantasía” y el piromusical “Ramsés”. ¿Qué novedades incorporan y cómo se ha diseñado la experiencia para el público?

Nosotros creemos que una parte fundamental del ADN de Las Colombinas son los fuegos artificiales. Desde que llegamos, el primer día incorporamos a la inauguración un espectáculo piromusical con música en directo, interpretada por nuestra maravillosa banda sinfónica de Huelva, que este año, de nuevo, nos ofrecerá un espectáculo fantástico.

La música de la banda sinfónica acompaña a los fuegos artificiales, que van al compás, en un espectáculo más pequeño, pero que se traslada después al día cuatro, el último día, junto a La Ría. Es una representación visual que creo que es de las más bonitas que se celebran en España y que deberíamos exportar mucho más. Un lugar idílico como La Ría de Huelva, con los fuegos artificiales lanzados desde un muelle tan singular y característico crea una magia especial al son de la música. Todo ese paseo de La Ría lleno de gente es un auténtico gozo.

Intentamos cada año incorporar innovaciones, tanto en la música como en los avances tecnológicos, con dibujos en el cielo, en el agua y en el propio puente con los fuegos. Una novedad que incorporamos el año pasado son los drones, otro espectáculo muy inclusivo porque no genera ruido y es adaptado para todos los públicos. El día 3 de agosto nos ofrecerán un espectáculo de fantasía en el cielo, con diferentes animaciones, dibujos y personajes que aparecerán en el firmamento. Más de 200 drones sobrevolarán el cielo de Huelva entre las actuaciones de Melody y Chanel, lo que da aún más empaque y emoción a esa noche.

Además de la música, las Colombinas también refuerzan su programación cultural. ¿Qué papel juegan las exposiciones como Finibus Onubae o Un júbilo compartido, y los pasacalles de Saltinpunqui dentro de la fiesta?

Nosotros, en cuanto a Las Colombinas, también entendemos que no pueden perder ese espíritu colombino. Por eso, de la mano de la Diputación, que este año es la dedicada a la fiesta, y por tanto representa a todos los pueblos de Huelva, hemos incluido pasacalles relacionados con la música de Iberoamérica, con sonidos que reflejan las características y la manera de entender la vida de diferentes países, y que evocan ese mundo de Las Colombinas, ese descubrimiento de América. Además, habrá exposiciones que pondrán en valor la grandeza de nuestra provincia.

Creo que tenemos la provincia más rica de España, con absolutamente de todo, y es importante que seamos conscientes de ello. Pero también que los visitantes y turistas que pasan por Las Colombinas conozcan más de esta tierra que es envidiada por quienes la conocen, y que no se parece a nada ni gastronómicamente, ni culturalmente, ni folclóricamente, ni con el cante, ni con nuestra manera de hablar, sentir y vivir. Es única, y esa singularidad se reflejará en la exposición de la Diputación, a la que estamos muy agradecidos.

Este año la edición vuelve a estar dedicada a la Diputación Provincial y se refuerza la vinculación con Iberoamérica. ¿Por qué se ha apostado por mantener este eje cultural y qué presencia concreta tendrá en el programa?

Creo que tenemos que quitarnos los complejos que, por desgracia, todavía existen respecto al descubrimiento de América. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que hicieron los marineros de nuestra tierra, de ese puñado de gente que se cruzó el océano Atlántico y cambió el curso de la historia.

Si eso lo hubiera hecho otro, no quiero ni imaginar cómo sería la situación. Pero lo hicimos nosotros, y parece que hasta tenemos que pedir perdón por ello. Ni mucho menos: hay que honrar la memoria de aquellos marineros que, al mando de Cristóbal Colón, llevaron a cabo la mayor hazaña de la humanidad y descubrieron América.

Por eso tenemos que trabajar mucho en el americanismo de Huelva, para que nunca se nos olvide lo que hicimos en 1492. Las Colombinas tienen que reforzar —y creo que es una asignatura pendiente que tenemos— esos lazos con Iberoamérica, para que todo el mundo entienda porqué celebramos lo que pasó el 3 de agosto desde el Puerto de Palos, y todo lo que vino después, cuando llegó el 12 de octubre. Nada sería igual sin ellos.

Por lo tanto, creo que nadie mejor que la Diputación —que es la institución que gestiona los lugares colombinos como La Rábida, el Muelle de las Carabelas, el Foro Iberoamericano y todo ese espacio que es la historia misma de la humanidad, ese “Belén de América” que es La Rábida donde nace todo— para reafirmar ese compromiso de Huelva con Iberoamérica y de Iberoamérica con Huelva.

(LA SEGUNDA PARTE DE LA ENTREVISTA, EL DÍA 27 DE JULIO).