Los mejores usos del CBD y dónde comprarlo en Huelva

El aceite de CBD es un aliado importante en numerosos malestares y enfermedades. Por lo tanto, este compuesto se vuelve cada vez más popular, y los médicos y veterinarios también están recomendando cada vez más productos con Cannabidiol. Dado que la lista de posibles aplicaciones es muy extensa, aquí mencionamos sólo las enfermedades conocidas y comunes.

CBD para la piel

El CBD, con sus numerosos ingredientes, tiene un efecto muy bueno contra el acné y los problemas cutáneos. Reduce las inflamaciones y acelera la cicatrización de la piel. Además, el Cannabidiol evita que los poros se obstruyan, previniendo así la formación de acné. En combinación con Aloe Vera, el aceite de CBD es un aliado importante en el tratamiento del acné y otros problemas cutáneos. Además, el CBD nutre la piel con nutrientes y la hidrata, por lo que también puede ser utilizado para tratar la neurodermatitis y la psoriasis con aceite de CBD al 5%.

CBD para el cabello

Las hebras capilares están compuestas por proteínas. Dado que el aceite de CBD contiene aminoácidos, que son componentes importantes de las proteínas, puede tener un efecto positivo en el cabello. Si el cabello está opaco, áspero y con puntas abiertas, el aceite de CBD puede hacer maravillas. También puede ser un gran aliado contra la caspa o la pérdida de cabello. Lo mismo ocurre en el caso de la psoriasis en el cuero cabelludo. El cuero cabelludo se hidrata con CBD, recibe vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos, las inflamaciones se reducen y el cabello puede crecer sano y fuerte. Para una mascarilla capilar con CBD, se pueden mezclar 5 gotas de aceite de CBD al 5% con 3 cucharadas de aceite de semilla de cáñamo y aplicar en el cuero cabelludo y el cabello. La mascarilla debe dejarse actuar durante la noche para que los ingredientes penetren adecuadamente en la piel y el cabello. Por la mañana, se pueden lavar los cabellos con un champú suave.

CBD para el herpes simple

Muchas personas tienen el virus del herpes simple en su organismo, y en la mayoría de las personas, en algún momento, se manifiesta. Puede ser un herpes labial común o herpes genital. Ambas variantes son muy dolorosas y desagradables, y desafortunadamente no hay forma de curar esta enfermedad. Las cremas y geles disponibles en la farmacia alivian el dolor, pero no detienen la infección viral. El aceite de CBD, por otro lado, puede hacer un poco más. Aunque aún no hay estudios al respecto, numerosos testimonios de usuarios respaldan su eficacia. Si se empieza a sentir la sensación de picor antes de la aparición de un herpes labial o genital, se puede aplicar aceite de CBD en el área afectada, preferiblemente varias veces al día. Según los informes de muchos usuarios, el herpes debería desaparecer en pocos días. También se puede leer en los testimonios de CBD que el herpes no llega a brotar, sino que simplemente desaparece. Vale la pena intentarlo para aliviar el dolor que acompaña a una infección por herpes simple. Para tratar el herpes simple con aceite de CBD, una concentración del 5% es suficiente.

CBD para dolores de cabeza, migrañas y dolores crónicos

Numerosas enfermedades van acompañadas de dolores crónicos. Como se ha demostrado en estudios, el CBD es un excelente analgésico. No importa si se trata de dolores de cabeza, migrañas o dolores crónicos en general. El Cannabidiol tiene un excelente efecto analgésico en todo tipo de dolores y puede aliviarlos de manera significativa. Esto también es informado repetidamente en foros por parte de los usuarios. La ventaja es que, a largo plazo, se pueden reducir los analgésicos químicos que a menudo tienen efectos secundarios graves. Esto es lo que se puede leer en muchos testimonios de CBD. Para dolores leves, un aceite de CBD con una concentración del 5% suele ser suficiente. Quienes sufren de dolores crónicos deben utilizar un aceite de CBD del 10% al 20%.

