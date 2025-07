“Solo pedimos justicia, justicia, justicia”: el padre de Fuente Clara, tras el informe de la Guardia Civil que concluye que el accidente mortal fue causado por una negligencia extrema

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil ha concluido que la causa del accidente mortal ocurrido el 17 de abril de 2024 en la carretera que une Rociana del Condado con Bonares — en el que perdió la vida Fuente Clara Cabrera Mateos y su madre resultó herida — fue una "negligencia extrema" por parte del propietario de los animales que se cruzaron en la vía.

Según el informe, los animales estaban sueltos, sin custodia, y en una finca con un cercado insuficiente y en estado de abandono, lo que provocó que escaparan a la carretera. Además, llevaban varios días sin alimentación ni agua, lo que, sumado a la falta de cuidado, facilitó su huida y la tragedia posterior. También se recoge que el propietario, identificado como Cipriano Domínguez Jiménez, desatendió inicialmente a las autoridades, negando la titularidad de los animales y dificultando las gestiones posteriores.

Ante estos datos, José Antonio Cabrera, padre de la joven fallecida Fuente Clara Cabrera Mateos, ha expresado que "a mí no me ha extrañado nada, porque la gente de Bonares me dejaba claro que esto era así" y añade que su familia "desea que con este informe se haga justicia y que a Cipriano Domínguez Jiménez le caiga la máxima pena posible dentro de la imprudencia grave que cometió".

Sobre la afirmación del informe que señala que los animales estaban sin cuidado y en condiciones deplorables, Cabrera comenta que "el informe es demoledor. Tenía por costumbre hacer estas cosas y, como consecuencia de sus prácticas, ha muerto mi hija de la forma más cruel posible, dejando a una familia destrozada de por vida. Solo pido justicia, justicia, justicia".

Respecto a la actitud del propietario, que negó la titularidad y desatendió los requerimientos de las autoridades, el padre afirmó que "éramos conocedores. Nunca hemos hecho declaraciones por respeto al trabajo de los agentes del Seprona y de la Guardia Civil" y quiso aprovechar para "felicitar al coronel jefe de la comandancia de Huelva y al capitán del Seprona por el trabajo tan exquisito y profesional que han realizado".

Sobre la posibilidad de que este informe ayude a que se haga justicia, José Antonio Cabrera confía en que así sea y señala que "esperamos que sean pruebas contundentes y que se aplique la máxima pena posible, desde el respeto a la decisión que tomen. Sólo deseo que este caso genere jurisprudencia y acabemos con estas prácticas de dejar a los animales sueltos y que pueden causar muertes como la de mi hija".