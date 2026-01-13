La Guardia Civil interviene 600 plantones y más de 150 gramos de cogollos de marihuana en un control de alcohol y drogas

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva ha intervenido una importante cantidad de marihuana en el interior de un vehículo durante un punto de verificación de alcohol y drogas establecido en la red viaria de la provincia. Como resultado de la actuación, una persona ha sido detenida y otras dos han sido investigadas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de enero, cuando los agentes detuvieron un turismo que circulaba por la carretera A-494, en el tramo San Juan del Puerto–Matalascañas, al aproximarse a un control de alcoholemia. Durante la inspección inicial, los guardias civiles observaron varias cajas de cartón en el interior del vehículo que desprendían un fuerte olor.

Tras proceder a su comprobación, los agentes constataron que las cajas contenían un total de 600 plantones de marihuana. La posterior inspección más detallada del vehículo permitió localizar además 157 gramos de cogollos de marihuana, envasados y preparados para su venta o distribución, así como una cantidad significativa de dinero en efectivo que portaba una de las personas identificadas.

Las diligencias han sido instruidas por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Moguer y remitidas al Juzgado de Guardia de la misma localidad, que se encargará de continuar con el procedimiento judicial correspondiente.