La Guardia Civil celebrará el Día de su Patrona con un acto institucional en la Plaza de la Merced de Huelva

La Guardia Civil celebrará este domingo, 12 de octubre, el Acto Institucional con motivo del Día de su Patrona, la Virgen del Pilar, en la Plaza de la Merced de Huelva, donde se desarrollará una jornada solemne abierta a toda la ciudadanía.

Los actos comenzarán a las 10:00 horas con una ceremonia religiosa en la Santa Catedral de la Merced, a la que seguirá, a partir de las 11:30 horas, la gala de entrega de condecoraciones y el homenaje a los caídos en acto de servicio.

Cartel de actos de la Patrona de la Guardia Civil.

El acto estará presidido por el coronel jefe de la Comandancia de Huelva, Julio Serrano, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, además de otras autoridades civiles y militares.

Como cierre de la jornada, la Plaza de la Merced acogerá un desfile militar en el que participarán diversas unidades de la Guardia Civil, poniendo el broche final a una celebración que combina solemnidad, respeto y orgullo por la labor del cuerpo.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva se ha extendido una invitación a la ciudadanía para que acompañe a los agentes en este día tan especial. Asimismo, la Benemérita ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial de Huelva por su colaboración en la organización del acto, que este año se desarrollará en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.