Arrestado un estafador que se hacía pasar por empresario cárnico para robar jamones de bellota en la Sierra de Huelva

La Guardia Civil ha detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a un varón acusado de estafar a varias empresas cárnicas de la Sierra de Huelva mediante justificantes bancarios falsificados. Se le imputan cinco delitos de estafa consumada, dos en grado de tentativa, cuatro delitos de falsificación de documento privado y tres de suplantación de identidad.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Aracena y el Equipo ROCA 1, se inició tras recibir denuncias de empresarios de Hinojales, Aracena y Corteconcepción, quienes aseguraban haber vendido productos a un cliente que nunca realizó el pago.

Según ha informado la Guardia Civil, el detenido se hacía pasar por comprador interesado en productos cárnicos de alto valor, como jamones y paletas 100% de bellota, contactando con los encargados a través de medios telemáticos. Tras cerrar los encargos, remitía justificantes bancarios falsificados, aparentando haber realizado las transferencias, e incluso suplantaba la identidad de terceros para dar mayor credibilidad a la operación.

Las estafas consumadas han supuesto un perjuicio económico de casi 8.000 euros, a los que se sumarían otros 9.500 euros por intentos de estafa que no llegaron a completarse. Además, el detenido cuenta con seis requisitorias judiciales en vigor por delitos similares.

Desde la Guardia Civil se alerta sobre la alarma social generada entre los empresarios de la zona, destacando el profundo conocimiento que el estafador tenía del sector. Por ello, se recomienda extremar las precauciones al formalizar ventas, verificando siempre la identidad del comprador y la recepción efectiva de los pagos.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.