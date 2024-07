Rosa M. Martínez: “Aún persisten tabúes y reticencias sobre la educación sexual”

Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, asimismo posee el Título Oficial de Experto en Sexología por el Instituto Incises de Madrid.

Decir que pasa consulta privada de forma presencial en la capital hispalense en la C/ Juan Sebastián Elcano, 16, 5º, 2, pero no es menos cierto que son muchas personas las que acuden a esta reputada profesional de forma online, pues a raíz dela COVID 19, según nos comentaba Rosa, cada vez son más los pacientes que se han adaptados a las nuevas tecnologías para sus consultas médicas. Para ser más exactos, el método virtual que mayor aceptación tiene es el de videollamada.

Rosa en su consulta

Pero si quieren conocerla un poco mejor pueden consultar su página web: https://sexologasevilla.es/, estando especializada en psicoterapia E.M.D.R., terapia sexual y de pareja, adicción al sexo, anorgasmia y bulling.

Y para tomar el pulso mental de la población en cuanto al tema sexual quien mejor que esta experta profesional que amablemente nos atendió. Así que sin más preámbulo, vayamos al lío ya.

P. ¿Qué es exactamente la salud sexual?

R. La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad, no es simplemente la ausencia de enfermedades, disfunciones o dolencias. Para que la salud sexual se logre y se mantenga se debe tener consciencia de ella y trabajar aquellas cosas que puedan impedir su correcto desarrollo. Como sexóloga y psicóloga, trabajo en todos estos aspectos para ayudar a mis pacientes a alcanzar una salud sexual óptima, abordando tanto las disfunciones sexuales como los problemas de relación de pareja, ofreciendo terapia, acompañamiento y tratamiento psicológico adaptado a las necesidades únicas de cada individuo o pareja.

P. ¿Cuánto de importante es la educación sexual y desde qué edad se puede o debería de abordar el tema?

R. La educación sexual es crucial para la salud física, emocional y social, previniendo enfermedades y promoviendo relaciones saludables. Debe comenzar en la infancia temprana (3-5 años) con conceptos básicos sobre el cuerpo y el consentimiento, y continuar adaptándose a cada etapa del desarrollo, proporcionando información más detallada sobre anatomía, pubertad, anticoncepción y relaciones saludables durante la adolescencia y adultez. Con mi experiencia y especialización enfatizo la importancia de la educación sexual desde una edad temprana, adaptando la información y el enfoque a las necesidades y niveles de comprensión de cada etapa del desarrollo para garantizar que las personas puedan disfrutar de una vida sexual saludable y satisfactoria.

P. ¿Cómo deberíamos educar a un adolescente varón heterosexual para que tuviera una sexualidad correcta y dónde debería recibir esa educación?

R. La educación sexual para un adolescente, independientemente de su sexo, género y orientación sexual, debe ser integral, abarcando anatomía, consentimiento, anticoncepción, prevención de ETS y relaciones saludables. Debe recibirse en la escuela, en el hogar y de profesionales de la salud.

P. ¿Hay todavía hoy tabúes o reticencias en la sociedad acerca de este tipo de enseñanzas?

R. Sí, aún persisten tabúes y reticencias sobre la educación sexual debido a diversos motivos como creencias culturales y religiosas, desinformación e incomodidad con temas sensibles por parte de los padres y tutores.

P. A propósito ¿Con qué tabúes y creencias falsas se sigue encontrando en consulta?

R. Actualmente me sigo encontrando en consulta tabúes culturales y religiosos donde los pacientes tienen creencias que consideran la sexualidad un tema prohibido o inmoral, además de enfrentarse a la desinformación con mitos sobre la sexualidad y el miedo a discutir estos temas, dificultades para hablar sobre orientación sexual e identidad de género y sentimientos de vergüenza o culpa relacionados con la sexualidad. Además de tabúes relacionados con la visualización de material pornográfico.

P. ¿Cómo se trabaja en consulta la adquisición de hábitos sexuales saludables?

R. En consulta me gusta trabajar la adquisición de hábitos sexuales saludables proporcionando educación sexual integral que incluye información precisa sobre anatomía, función sexual y métodos anticonceptivos, fomentando la comunicación abierta y honesta sobre la sexualidad, ayudando a los pacientes a desarrollar habilidades para el consentimiento y el respeto mutuo en las relaciones, abordando y desmontando mitos y tabúes y ofreciendo apoyo emocional y psicológico para gestionar problemas relacionados con la autoestima, la imagen corporal y las expectativas sexuales y disfunciones. De manera que, mediante este enfoque integrativo, los pacientes crean o retoman una vida sexual satisfactoria y plena.

P. ¿En qué momento o ante qué situaciones es recomendable acudir a un profesional de la sexología?

R. Pienso que es recomendable acudir a un profesional de la sexología cuando se enfrentan dificultades en la vida sexual, como disfunciones sexuales, falta de deseo, dolor durante las relaciones sexuales, problemas de comunicación en la pareja relacionados con la sexualidad, insatisfacción sexual, dudas sobre orientación sexual o identidad de género, experiencias traumáticas que afectan la vida sexual o simplemente para recibir orientación y educación sexual para mejorar la calidad de vida y las relaciones interpersonales.

P. ¿Todavía cuesta pedir ayuda profesional (de manera individual o en pareja) ante problemas de índole sexual?

R. Sí, hoy en día me encuentro con personas que reconocen no haber venido antes a consulta por vergüenza o desconocimiento sobre el tema, aceptando finalmente que deberían haber trabajo este tema antes, y con más naturalidad. Sin embargo, el final suele ser el mismo en todos los casos: una satisfactoria y exitosa recuperación.

Cada vez es más frecuente la visita de parejas parta consultas sexologicas

P. Por cierto, ¿Reciben bien los hombres a una sexóloga a la hora de contarle sus problemas? ¿O prefieren a un varón?

R. Es curioso, pero la mayoría de mis pacientes varones señalan que prefieren a una mujer para expresar lo que les preocupa, ya que con un hombre les es más difícil abrirse con respecto a estos temas por vergüenza o posible daño a su masculinidad.

Los pacientes varones prefieren sexólogas a la hora de acudir a consulta

P. ¿Qué podemos hacer ante un caso de pérdida de erección y cuál es el peor error ante este problema?

R. Lo primero es no tardar en pedir ayuda ya que, en sexología, el éxito terapéutico es muy alto si se manifiesta a tiempo. Es de tremenda importancia recordar que no se debe administrar medicamentos para este problema sin supervisión profesional y comentar que la ‘maravillosa pastilla azul’ no tiene efecto sino existe estimulación mental, acompañada de un buen asesoramiento. Por este motivo tengo en mi consulta a mucho personal sanitario.

P. ¿Cómo influye la ficción como, por ejemplo, la pornografía, en la manera en la que la gente se relaciona con su sexualidad?

R. Desde mi experiencia profesional, he encontrado en consulta a muchas personas (sobre todo hombres) con problemas relacionados con su sexualidad por un abuso o consumo inapropiado de este tipo de material. Está claro que es un estímulo para pacientes que, por ejemplo, han perdido su excitación y necesitan un “interruptor” que les active de nuevo y se puede usar de manera puntual. Sin embargo, el mal uso del porno puede ser muy perjudicial y tener consecuencias en la respuesta sexual sana de una persona. Tengo más de un caso en el que este tipo de estimulación ha provocado en mis pacientes el efecto contrario, dejando de excitarles estímulos reales como su pareja, debido a que sólo era capaz de excitarse usando porno.

P. En una época en la que contamos con tanta información a nuestro alcance, ¿tenemos como sociedad más educación sexual y más conocimiento sobre lo que es una salud sexual saludable?

R. Pues paradójicamente no, a pesar de todos los esfuerzos por parte de mis compañeros para generar concienciación sobre una sana salud sexual, la desinformación online por parte de los medios de comunicación prevalece muchas veces, fomentando la creación de ideas erróneas sobre la sexualidad. Por ello, es importante usar una fuente fiable de información y no solo atender a la información viral e inmediata de dudosa procedencia, que además no llega a todo el mundo, pues es prevalente actualmente los casos de embarazo no deseado, ETS y consumo excesivo de la píldora del día después.

P. Siguiendo en clave informativa ¿Cree que la sexualidad femenina está viviendo una revolución, porque las redes sociales han permitido explicar a mucha gente cosas tan sencillas como qué es el clítoris, donde está y cómo estimularlo?

R. Me alegra que me hagas esa pregunta, ya que pienso que las mujeres podemos disfrutar de nuestra sexualidad al igual que los hombres, sin embargo, la sociedad durante años ha conseguido suprimir el placer femenino con sentimientos de culpa y vergüenza. Por suerte, eso está cambiando ahora, gracias a la visibilización y desinhibición sobre este tema. Ahora las mujeres, afortunadamente, somos más libres y expresamos con mayor naturalidad lo que nos gusta; permitiéndonos así un mayor disfrute de nuestra sexualidad.

P. ¿Los juguetes sexuales en terapia sexual son recomendables?

R. ¡Por supuesto!, existen aparatos que son de gran ayuda para el descubrimiento y disfrute de las relaciones sexuales (de forma individual o en pareja), pero siempre recomiendo el uso responsable de estos, ya que, como todo estímulo, si se usa en exceso puede ocasionar, como venía diciendo antes con el porno, el efecto contrario; por ejemplo, he tenido pacientes mujeres que debido a un mal uso de vibradores dejan de ser capaces de llegar al orgasmo en pareja.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. Pero no sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. Pues sí, pienso que la sexualidad sigue siendo un tema jocoso y muy presente en reuniones sociales, usando testimonios de amigos o familiares cuando realmente son vividos en primera persona. Me gustaría que de una vez fuéramos más sinceros con nosotros mismos y reconociéramos aquello que nos preocupa y nos hace infelices. Solo hay que decir en voz alta lo que nos gusta sin miedo a lo que los demás puedan pensar de nosotros y así, vivir la sexualidad de una forma más sana y satisfactoria.

Y por supuesto, quiero agradecerte que te hayas acordado de mí para esta entrevista. Gracias.