Rosa González: “El baile requiere constancia, pero sobre todo tiene que gustar”

Rosa González, una onubense de pro nacida en el seno de una familia de clase media compuesta por sus padres, Pepe y Rafaela, y tres hermanos, un chico, Antonio José, y dos chicas, María Isabel y ella.

Rosa junto a su padre

Decir de Rosa que se trata de una persona humilde, generosa, afable, empática y muy trabajadora. Asimismo, es una enamorada de su tierra y de sus tradiciones, amante del baile, la música y el flamenco; además de ser rociera y cofrade. Ese respeto por sus raíces le han convertido en una prestigiosa profesora de baile (aunque ella dice que lo hace por hobby); que es solicitada por las dos hermandades rocieras de nuestra ciudad.

Arte y figura no le falta a Rosa

Por último, no me gustaría dejar en el tintero que lleva 43 años como funcionaria en la Excma. Diputación de Huelva.

Para que ustedes, mis queridos lectores, conozcan un poco más el estilo y personalidad de nuestra invitada, nos pusimos en contactos con ella, y gustosamente, aunque algo sorprendida, aceptó nuestro ofrecimiento. Así que, sin más preámbulo, vamos al lio al lio ya...

P. Toda niña sueña con ser algo de mayor. ¿Cuál era tu sueño?

R. El mío era hacer Magisterio y dedicarme a la enseñanza

P. Rememoremos tu niñez. ¿Cómo la recuerdas?

R. Muy feliz, en el seno de una familia humilde, pero con el cariño de mis padres y mis hermanos.

Rosa en su infancia

P. Siguiendo en clave de tu infancia, todos tenemos un olor que nos transporta a ella ¿Cuál es el tuyo y por qué?

R. El olor de mi Madre, lo llevo siempre conmigo y lo tengo presente en el día a día.

P. ¿Cómo surgió tu vocación por el baile?

R. Por aquello que mis padres eran socios de la Peña Flamenca de Huelva, desde muy pequeña, con tan solo cinco años decidieron, tanto a mí como a mi hermana, ponernos a bailar. Y a día hoy continuo con este hobby.

En su juventud bailando con Ana Castejón

P. ¿De quién aprendiste?

R. De Matilde Coral y Rafael el ‘Negro’, ella llave de Oro del Baile.

P. ¿Recuerdas la primera vez que te subiste a un escenario?

R. Sí claro, era muy pequeña y fue en unas Fiestas Colombinas, en la caseta de la Peña Flamenca de Huelva.

P. ¿El bailar requiere mucho esfuerzo y dedicación?

R. Requiere constancia y, sobre todo, tiene que gustar.

P. Por cierto, ¿cómo llevas eso de compaginar tu trabajo en Diputación, bailar y llevar la casa?

R. Lo llevo muy bien, soy una persona muy organizada y además cuido de mi pequeña Isabel, que es mi nieta.

Ejerciendo de abuela con su preciosa Isabel

P. Supongo que has trabajado con muchos artistas. ¿Con cuál has disfrutado más?

R. Con Manuela Carrasco y, sobre todo, con Matilde Coral y Rafael el ‘Negro’.

P. Y ahora y desde hace muchos años la maestra eres tú. ¿Disfrutas dando clases?

R. Disfruto muchísimo porque mi vocación es la enseñanza y además para todo en la vida hay que tener paciencia y constancia.

Con uno de sus grupos de alumnas celebrando el fin de curso

P. A propósito, llevabas toda una vida impartiendo clases en tu casa Hermandad del Rocío de Huelva. ¿Qué ha acontecido para que este curso te hayas decantado por hacerlo en la Hermandad de Emigrantes?

R. Simplemente me llamaron de la Hermandad de Emigrantes y aquí estoy. La Madre del Rocío lo mismo está en mi Hermandad de Huelva que en Emigrantes.

P. ¿Qué es el flamenco para ti?

R. Para mí es una expresión artística resultante de la fusión del toque, el cante y el baile.

P. ¿Crees que el flamenco está bien valorado?

R. Gracias a Dios hemos conseguido muchos objetivos de los cuales hay que seguir trabajando e inculcando estos valores a los más pequeños.

P. Dejando a un lado el baile. De todos es sabido que Huelva es la cenicienta de Andalucía en cuanto a infraestructuras. ¿Cuál dirías que para ti es la más prioritaria?

R. Con este tema estamos muy por detrás de otras provincias de Andalucía. Sería necesario el AVE, el tren para la Sierra de Huelva y las conexiones marítimas, y podríamos seguir enumerando.

P. Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras de tu vida?

R. Me encuentro en ese momento que veo las cosas y el mundo desde otro plano. Tranquila, sosegada, pero con muchas ganas de seguir siempre BAILANDO y ayudando a los demás.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. Pero no sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. Nada más, tan solo agradecerte que te hayas acordado de mí y me hayas hecho un hueco en este tu ‘rincón’ tan especial. Gracias.