Reyes Romero: “El olor de mi niñez es el de los mejunjes caseros que hacía mi padre para los masajes de los futbolistas”.

Su infancia transcurrió en el Bario de La Huerta Mena, muy cerca del Barrio Obrero, más concretamente en la calle Bartolomé García, junto a sus padres, Antonio y María Teresa ,y sus hermanos, José Antonio y Javi. Sus estudios de primaria y secundaria los cursó en el Colegio de las Teresianas y termino haciendo el Grado de Trabajo Social. En la actualidad trabaja como gerente en Rossellimac Huelva.

Con sus hermanos

Pero para conocer un poco más su estilo y personalidad y saber cómo es su momento actual, nos pusimos en contacto con ella. Con la amabilidad que le caracteriza no dudó un momento en ponerse a nuestra disposición, así que si ningún preámbulo más vamos al lio ya:

P. Toda niña sueña con ser algo de mayor. ¿Cuál era tu sueño?

R. Ufff pasé por muchas etapas, jajaja! Primero quería ser jueza, pero cuando me fui enterando lo que me iba a costar se me fueron pasando las ganas. Luego veterinaria, pues me encantan todos los animales. Pero como era más bien de letras, fui abandonando la idea hasta que llegué a la conclusión que quería ser periodista. Siempre me decían que hablaba ‘por los codos’, fui una niña muy extrovertida, me gustaba mucho escribir y sobre todo viajar, con lo que yo me veía como una reportera famosa recorriendo medio mundo haciendo entrevistas.

P. Rememoremos tu niñez. ¿Cómo la recuerdas?

R. Tuve una infancia feliz, siempre marcada por el trabajo de mi padre y la influencia de mi madre, y como la única niña de la familia. Pero no fui nunca ‘la niña mimada’, más bien todo lo contrario. Mis hermanos, aunque eran varones y con una gran diferencia de edad, siempre hacían cosas conmigo. Los recuerdos de los años del cole también marcaron siempre mi infancia y guardo buenísimos recuerdos.

P. Siguiendo en clave de tu infancia, todos tenemos un olor que nos transporta a ella ¿Cuál es el tuyo y por qué?

R. Pues en mi caso te diría que son dos: el olor a los mejunjes caseros que hacía mi padre en casa bajo la reprimenda de mi madre, y eran pomadas que él utilizaba para los masajes de los futbolistas. Aunque todos decían que eran muy efectivos, el olor era súper fuerte.

En su infancia en los brazos de su padre, el mítico Pancho

Y por otro el olor a azahar de los naranjos de mi casa, siempre he identificado ese olor a mi casa, a mi madre, a mis raíces, la llegada del buen tiempo, la Semana Santa,…

P. Ha cambiado mucho la Huelva de tu niñez respecto a la actual. Si es así ¿cuál dirías que ha sido la mayor metamorfosis desde tu punto de vista?

R. El centro de la ciudad ha cambiado muchísimo. Aún recuerdo cuando iba de pequeña a la Plaza de las Monjas con las amigas del cole y casi no había zonas peatonales. También la zona de Pescadería e, indiscutiblemente, la zona de La Ría: acercar la ciudad a la ría, además de haber sido una gran transformación, es una maravilla.

P. Pese a esa gran transformación, Huelva sigue estando a la cola de Andalucía en cuanto a infraestructuras. ¿Para ti, cuál dirías que es la más prioritaria?

R. Indiscutiblemente, la comunicación de Huelva con el resto de provincias es realmente precaria. No podemos esperar que Huelva llegue a estar donde se merece si para llegar es necesario realizar una ‘yincana’.

Por mi trabajo me desplazo de ciudad habitualmente, y coger un tren en Huelva es tirar un dado: lo mismo llega o a mitad de camino estás esperando que te recoja un autobús.

Sin duda tenemos un gran problema de comunicación y el día que lo resolvamos Huelva dejará de ser la gran desconocida.

P. Qué te parece si haciendo un símil futbolístico, por aquello que sé que eres una muy buena aficionada recreativista, no en vano eres hija de ´Pancho´, una leyenda del Decano. ¿Qué recuerdos guardas de aquella época y no sé si tienes alguna anécdota?

R. Lo cierto es que tengo muchos recuerdos de aquella época. Como te decía al principio de la entrevista, la dedicación de mi padre a la entidad albiazul siempre ha marcado mi infancia y diría que la vida de toda la familia. Mi padre vivió por y para el Club.

Recuerdo como mi padre me recogía todos los domingos que el Recre jugaba en casa antes de los partidos para llevarme al Bar Balón a tomarme una tapita … o cuando iba a buscar a mi padre por la puerta azul de los vestuarios del antiguo Estadio Colombino y algún jugador, como Alzugaray o Luzardo, abrían la puerta y gritaban: ya está aquí la ‘Panchita’.

Como olvidar los Trofeos Colombinos, sobre todo en la época en que mi hermano José Antonio formaba parte de la plantilla y mi madre sufría cada partido que jugaba...la verdad que toda mi infancia gira entorno al Club.

Te contaré una anécdota: recuerdo como el perro familiar que teníamos, ‘Chile’, se perdió estando con mi padre. Ya te puedes imaginar el sofocón, la familia entera buscándolo, mis hermanos y yo llorando sin parar. Recuerdo que recibimos una llamada a casa preguntando por mi padre para comentarle que el perro estaba en la grada del estadio, dando vueltas por el césped… vamos, que estaba tan acostumbrado a que mi padre se lo llevara de vez en cuando que el estadio era como su casa.

P. Por cierto, ¿sigues acudiendo al estadio? y si es así, ¿qué esperas cara a la próxima temporada?

R. Lo cierto es que desde que falta mi padre he ido muy poco al Nuevo Colombino.

Como esperar, creo que al igual que la mayoría de los onubenses, deseo que el Real Club Recreativo de Huelva vuelva estar en lo más alto y en la categoría que se merece.

P. Sé que te gusta el mundo de la caza. ¿De dónde te viene la afición?

R. Pues del que fue mi pareja durante mi juventud y durante muchos años. Él era muy aficionado por tradición familiar, comencé a ir con ellos y me encantó. Todo lo que sé de caza es por él y, aunque hace años que nuestra relación terminó, conservé un grupo de amigos maravillosos, en un mundo mayoritariamente de hombres, ellos me animaron a que no perdiese la afición y que me sacara mi propia licencia de caza, y hasta hoy.

Con su perrita Wilma, posando con el primer venado importante que abatió en Encinasola

P. Me dicen que eres una chica muy polifacética, vamos que eres redonda, y sobre todo muy ‘choquera’ ¿Semana Santa o Rocío o ambas?

R. Fácil, jajaja AMBAS. Aunque tengo que reconocer que la tradición familiar me tira y la Semana Santa me trae recuerdos inolvidables de mi madre. Ya que ella, como buena sevillana, me lo inculcó desde bien pequeñita y durante muchos años me llevó con ella a su tierra y a su Semana Santa; de ahí mi devoción por la Virgen de la Amargura de Sevilla.

En la adolescencia me hice hermana de Pasión; y a día de hoy sigo acompañando al Señor con mi Cruz de Penitencia todo los Martes Santos.

El Rocío es más bien cosa paterna. Mi padre estaba encantado cuando desde pequeña empecé con las amigas del cole a ir en los conocidos tractores con la Hermandad de Huelva. Era el primero en aparecer por la Avenida de Andalucía para localizar el carro, e incluso lo vi llorar cuando hice la salida a caballo por la ciudad, aún guardo como reliquia los zahones de su padre, mi abuelo.

En el Rocío con su pareja Borja

Espero poder seguir acompañando al ‘Simpecao’ de Huelva andando muchos años.

P. ¿Cómo crees que te describirían tus amigos?

R. Uy... ¿eso habría que preguntárselo a ellos no? Pero si es cierto que tengo muy buenos amigos e intento estar siempre para ellos.

Cuando una sufre pérdidas familiares desde tan pronto como me ha pasado a mí, los amigos se convierten en pilares fundamentales, les debo mucho.

Junto con sus mejores amigas. Carla, que es como una hermana, Antonia De la Torre, Isabel Flores y Ana Castillo

P. Cuando estás en una fiesta, ¿es más probable que te encuentres en la pista de baile, en el bar o en otro lugar?

R. Liándola siempre jajaja, me considero una chica divertida e intento disfrutar de las cosas buenas de la vida, que son muchas.

P. Si tuvieras que elegir una comida para degustar ¿cuál elegirías?

R. Un puchero!!!, aunque tengo que reconocer que pierdo los pies por un buen plato de jamón de nuestra tierra con unas coquinas de acompañamiento jaja!

P. Pero como todo no es ocio y disfrute, hablemos un poco de trabajo, más concretamente de Rosellimac Huelva, que es la tienda donde ejerces de gerente. Para quien no conozca el establecimiento, cosa que dudo, es donde se puede encontrar todos los modelos de Mac, Ipad, Iphone y de accesorios originales y compatibles ¿también disponéis de servicio de reparación?

R. Por supuesto, Rossellimac es un distribuidor oficial de Apple y disponemos de Servicio Técnico para intentar resolver todos los problemas que nuestros usuarios puedan tener. Es un proyecto fruto de muchos años de trabajo por parte de todo el equipo, y Huelva debe estar orgullosa de poder contar con una tienda de esta marca tan prestigiosa.

En su trabajo, como gerente de Rossellimac Huelva

P. Por aquello que el establecimiento en que trabajas está ubicado en pleno centro de Huelva. ¿Qué opinión tienes en cuanto a que cada vez son más los negocios que bajan las persianas en favor de un centro comercial a las afueras de la ciudad?

R. Es una pena horrible y una gran impotencia. Nosotros cambiamos de ubicación hará ahora 5 años, y siempre luché por quedarnos cerca. De hecho, tuvimos la posibilidad de cambiar al centro comercial, pero pensé que debíamos apostar por el Centro.

P. ¿Piensas que desde el consistorio se está haciendo actividades para dinamizar las calles del centro?

R. Durante años no puedo decir que hayamos recibido ayudas desde arriba. En los últimos tiempos vamos notando mejoras, como la peatonalización de la calle, el hecho de interesarse personalmente por nuestro negocio desde el consistorio, preguntar por nuestras necesidades,… Queda mucho por hacer, pero opino que las cosas van mejorando y creo que entre todos debemos ayudar a darle vida al Centro de nuestra ciudad.

P. Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras de tu vida?

R. Pues si no fuera por la ausencia de mis padres, podría decirte que me encuentro en el momento más feliz de mi vida. He pasado años difíciles y creo que ha llegado mi momento.

Tengo un trabajo que me encanta, un grupo de amigos envidiables, mis hermanos forman parte de mi vida diaria y tengo a mi lado a Borja, un hombre maravilloso que me cuida como nadie y me hace sentir la mujer más afortunada del mundo, mucha de esta felicidad se la debo a él y muy pronto podré decir que es mi marido jajaja.

Con Borja, su pareja, en uno de sus múltiples viajes

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. Muchísimas gracias a ti Félix por compartir este rato conmigo y por tratar siempre a mi padre y a toda mi familia con tanto cariño. Un padre que, aunque dedicó su vida entera al Real Club Recreativo de Huelva, puedo decir que, aun así, fue todo un padrazo.