Rafael E. Cárdenas: “Me siento artista y actúo de esa forma”

Un artista fotógrafo que he conocido por medio de mi amiga María José Martín, una gran enamorada de la cultura y que desde hace dos años lleva la agenda de nuestro prestigioso personaje.

Decir de Rafael que se trata de un reputado profesional, tanto a nivel nacional como internacional. Hijo de emigrante español en Alemania, por parte de padre, y madre alemana. Sus instantáneas las captura desde unas perceptivas diferentes a lo habitual. Sin duda, su trabajo es original, insólito e inusitado.

Rafael siempre cámara en mano

Por todo ello, les recomiendo, mis queridos lectores, que no se pierdan su próxima exposición que tendrá lugar del 7 al 25 de octubre en el Centro Cultural José Luis García Palacios - Fundación Caja Rural del Sur. En horario de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas, y donde el artista estará presente el día de la inauguración para hablar y contestar a todas aquellas preguntas que puedan surgir alrededor de su trabajo.

Pero, para conocer un poco más el estilo y personalidad de nuestro invitado, nos pusimos en contacto con él, que gustosamente acepto nuestra invitación. Así que sin más preámbulo vamos al lío ya:

P: Lo primero que me gustaría saber es, ¿Cómo te acercaste a la fotografía? ¿Cómo fueron tus inicios en la disciplina?

R: De joven, alrededor de los 18 o 19 años, me choqué con ella. Pienso que fue algo como un amor a primera vista. Muy pronto me compré mi primera cámara, que jamás, hasta el día de hoy, la he soltado.

Esta pasión la convertí en mi profesión y fui muchos años fotógrafo para revistas de arquitectura, así como para publicaciones sobre el tema.

P: ¿Tuviste algún tipo de formación en la fotografía?

R: Sí. Estudié fotografía en la Universidad de Karlsruhe, en Alemania.

Mi maestro fue el gran fotógrafo de arquitectura Thilo Mechau, al que debo muchas técnicas, y sobre todo conocimientos teóricos. Él fue también el que me acercó al mundo del arte, conocía personalmente a muchos artistas de esa época y trataba con ellos.

Una de las obras de Rafael

P: ¿Cuál es tu proceso creativo o qué metodología sigues para producir tus imágenes?

R: Yo trabajo en forma de series. Es decir, tengo un concepto básico de algo que me interesa y voy acorralándolo, como se dice, hasta el punto exhaustivo en que tengo la impresión de haberlo abarcado de una forma completa.

Algunas de estas series las trabajo en un par de meses; otras en tan solo en un par de días se quedan concluidas y las puedo presentar, como por ejemplo mi serie sobre las Ofrendas de la Cabeza en Andújar. Otras, sin embargo, no se acaban nunca y se quedan en "work on progress", como dicen los ingleses, porque simplemente la temática no se agota por razone obvias, como la serie de los “Nocturnos“.

Otra imagen captada por nuestro invitado

P: ¿Cuáles son tus referencias, vienen de la fotografía o también de otras partes?

R: En principio vienen del arte en general. Me siento artista y actúo de esa forma.

Creo en el pensamiento de que el trabajo requiere requisitos muy objetivos para ser una obra de arte. Ser genuinos y tener una vista original y nueva hacia los objetos con los que trata y produce, son algunos de estos criterios.

Sus istantáneas son diferentes

P: ¿Cuáles son los mayores retos a los que te enfrentas en tu trabajo?

R: Hay muchos. La falta de ideas, la pereza, las excusas para no trabajar, la falta de motivación, etc. Creo que en ese sentido soy una persona muy normal y algunas veces me cuesta levantarme del sofá.

En los últimos años, también me sacude con pesadísima regularidad un sentido de inutilidad del arte, en general y en mi trabajo, sobre todo.

Siento falta de interés, de la mayoría de las personas por el arte. Me da mucha pena, porque el arte puede abrir tu visión del mundo, cambiarlo por una realidad más completa que la ilusión que el día a día nos genera.

Rafael durante una entrevista en un medio radiofónico

P: ¿Tomas fotos con una idea preconcebida?

R: Sí, casi siempre. Como ya he explicado antes, trabajo en forma de series. No tengo obras aisladas o sin concepto. Eso no quiere decir que cada fotografía no funcione como unidad. Siempre tengo en cuenta que cada trabajo tiene que tener un valor artístico propio, aunque se vea aislada de una serie.

P: ¿Quién o qué inspira tu trabajo?

R: Mi entorno. Miro y veo. Es lo que realmente hago, lo de realizar la fotografía en su sentido técnico, después, es lo de menos.

Mis trabajos tienen muchos referentes en los paisajes. Si algo me inspira, es lo que me rodea, en el sentido más amplio de la palabra, claro. Mi entorno me revela nuevas estéticas e intento de realizarlas de una forma que sean visibles para otros. El arte no es para el artista.

Rafael posa para los lectores de nuestra sección

P: ¿Qué hace que tu trabajo sea diferente del de los demás?

R: Realmente no lo sé. Creo que es algo que deben de evaluar las personas que se interesan por mis obras.

P: ¿Cuál de tus múltiples obras te hace sentir más orgulloso y te gusta más?

R: Tengo mis preferencias, claro, pero estas cambian con el tiempo. Orgullo, a lo mejor, no es la palabra correcta de lo que siento ante mis trabajos. Me siento satisfecho de algún que otro resultado, pero nunca de forma total. Siempre hay algo que me molesta en ese momento. El trabajo nunca es perfecto.

Los artistas tenemos una relación muy ambivalente con nuestros trabajos. Un día nos encantan, otros los detestamos. Por eso me cuesta mucha superación colgar mis propios trabajos en mi casa. Cuando lo cuelgas, has hecho los taladros, has puesto los espiches y los tornillos, crees que la imagen es maravillosa. Una semana más tarde te dices, vaya churro. Las quitas y ahí se quedan los agujeros y los espiches en la pared como si fueran cicatrices.

P: Ya que te conocemos un poquito más como artista hablemos de tu próxima exposición, que tendrá lugar a partir del 7 de octubre en el Centro Cultural José Luis García Palacios - Fundación Caja Rural del Sur. Cuéntanos ¿Qué temáticas tratarás y hasta cuándo podrán disfrutarla los onubenses?

R: La muestra en la Fundación Caja Rural, en la Calle Alcalde Mora Claros 6-8, se podrá ver hasta el 25 de Octubre. El horario es de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 horas.

El título es “Ítems de dudable belleza“ y es programático. Presento 5 ó 6 series de trabajos actuales. La temática común es la perspectiva diferente, la estética creada por este punto de mira artístico, que es capaz de cambiar la percepción de algo tan vulgar como una glorieta de tráfico nocturna.

Va a ser una exposición bastante grande, con más de 60 obras. Todo un reto para mí ya que, desde la fotografía a la impresión, hasta los marcos de madera los hago yo.

P: En lo personal, sé que eres hijo de emigrante alemán en España, por tanto, tu vida se desarrolla entre dos países, Alemania y España. ¿Cómo contribuyen estos escenarios y esos contrastes en tu persona?

R: Tengo la suerte de haber vivido las dos culturas con la intensidad del artista. Mi vista al mundo en general no sería la misma sin esta experiencia, y obviamente mi comportamiento creativo.

De qué forma en concreto, no lo sé. Pienso que la respuesta está en mis trabajos, pero por desgracia solo para los demás. Uno no puede analizarse a sí mismo. No tengo la distancia necesaria ni a mi persona, ni a mi trabajo para hacerlo.

Y tengo que corregirte. Soy hijo de emigrante español en Alemania, por parte de padre. Mi madre es alemana. He nacido en Alemania y he vivido la mayor parte de mi vida allí. Una parte de mi infancia la he pasado aquí, en Huelva, en casa de mis abuelos, por temas familiares. He asistido a educación primaria en Huelva y aún tengo algunos de aquellos amigos onubenses de esa época. Por esa razón, quizás, siento que comparto la cultura local y me identifico como choquero ahora más que nunca, ya que en los últimos años el balance de mi estancia se inclina más hacia Huelva que hacia el norte europeo.

P: Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento, tanto personal como profesional, te encuentras de tu vida?

R: En un momento bastante bueno. Hago lo que quiero y estoy donde quiero estar. Tengo mi presencia en el mundo del arte aquí, y aún más en Alemania. Mucho más no se puede pedir como persona ni como artista.

P: Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R: Muchas gracias a ti por esta entrevista. Espero haber creado algo de curiosidad entre tus lectores y me encantaría dar la bienvenida a todos los interesados en la apertura de la exposición el día 7 de octubre. Allí estaré, hablaré y contestaré a las preguntas que puedan surgir alrededor de mis trabajos.