Rafael Barber: “Jugar en el Recre me dio la oportunidad de lograr mi sueño de niño: jugar en 1ª división”

Y vaya si lo logró, pues desde muy pequeño comenzó su carrera deportiva en las categorías inferiores del Valencia C.F. Llegando con 18 años a la plantilla del Mestalla, en la que permaneció un par de temporadas, llegando incluso a debutar, eso sí, en partidos amistosos con el primer equipo.

Tras finalizar su contrato con la entidad ‘Che’ pasó por el Ontinyent y el Conquense, para fichar por el Recre en la temporada 2005/06 de la mano de Marcelino Garcia Toral, logrando ese año el ascenso a Primera División, debutando la temporada siguiente en La Liga de las Estrellas, nada más y nada menos que contra el FC Barcelona de los Messi, Iniesta, Puyol, Ronaldinho y Saviola entre otros.

El día de su debut en Primera saludando al barcelonista Carles Puyol

Se mantuvo tres campañas más en Primera, hasta el descenso en 2009 que se marchó al Xerez CD, que por entonces militaba en la categoría de plata, para finalizar su carrera deportiva a los 33 años en la SD Huesca. Actualmente, y desde hace una década, trabaja como agente de futbolistas en la agencia PromoSport.

Con todas estas pistas ya sabrán mis queridos lectores más futboleros que me estoy refiriendo a Rafa Barber Rodríguez, el que fuese jugador del Real Club Recreativo de Huelva durante varias temporadas.

Lo conocí a su llegada a Huelva en 2005 y desde el primer momento percibí que, pese a su juventud, era un buen profesional y que llegaba al decano con hambre de triunfar. Y en lo personal siempre me demostró ser un chico muy educado, respetuoso y empático.

Rafa en los cromos de su época

Para saber que ha sido de su vida desde que colgó sus botas y cómo ve a la distancia todo lo que está aconteciendo en la entidad albiazul, me ponía en contacto hace unos días para proponerle una entrevista. Cosa que, con suma amabilidad, acepto de momento, así que, sin más preámbulo, vamos al lío ya:

P. Lo primero que te tengo que preguntar es: ¿qué es de Rafa Barber desde que colgó las botas allá en 2013 en la SD Huesca? Sobre todo para aquellos aficionados albiazules que te han perdido la pista.

R. Pues lo primero que quiero responder es gracias por esta entrevista. Desde mi retirada mi única dedicación y esfuerzo, además de disfrutar de más tiempo de mi familia, ha sido ayudar, acompañar y representar a futbolistas y proyecto de serlos. Ese ha sido y está siendo mi camino en los últimos diez años.

Rafa junto a su esposa Sonia

P. No sé si el hecho de tu relación personal con Jesús Vásquez, como con Óscar Arias, te ha permitido traer al club algunos de tus representados al Recre.

R. Son dos personas que influyeron de manera directa en mí, tanto personal como profesionalmente. Les tengo a ambos un aprecio y cariño especial, ellos lo saben, pero eso no significa que me permita tener más o menos privilegio a la hora de llevar al Recre algún jugador.

Somos profesionales y sabemos perfectamente diferenciar situaciones. No he llevado personalmente, hasta el momento, a ningún jugador a Huelva, pero me encantaría y espero hacerlo.

P. Por cierto, ¿cuál es la relación entre representante y jugador, amén de buscarle equipo?

R. Lógicamente hay una parte que es muy importante que es la de encontrarle trabajo, pero para mí eso no es suficiente. La relación jugador – representante tiene que tener una gran parte de conocimiento personal del jugador, saber qué le preocupa y saber qué entorno de influencia personal y familiar tienen para poder tomar buenas decisiones.

Y lo más importante, hacerle consciente de muchas cosas que cuando estás en el mundo del fútbol no lo eres. No me gustan nada los aduladores, me gusta la gente que es auténtica y sincera con ellos. Así intento trabajar y tener yo la relación con ellos. Lógicamente a veces eso es difícil, porque a cualquier persona nos cuesta escuchar lo que no queremos oír, pero es la mejor ayuda.

P. Entiendo que como representante verás mucho futbol y al Recreativo en particular por el hecho de haber pertenecido a la disciplina albiazul. ¿Qué resumen harías de la temporada pasada y qué esperas cara a la venidera, viendo la categoría y la plantilla que se está confeccionando?

R. Si, ver fútbol es una parte muy importante de mi profesión, a mí me encanta. En cuanto al Recreativo, por supuesto que todos los años lo sigo y estoy atento a su temporada, eso sí, dentro de lo que me permite mi trabajo.

La pasada temporada fue buena, se estuvo a las puertas de una oportunidad para poder conseguir el objetivo del ascenso, pero hay que seguir intentándolo, estoy seguro que está cerca.

No es nada fácil confeccionar una buena plantilla con la limitación que todos sabemos que tiene el conjunto albiazul, hay equipos muy poderosos económicamente en la categoría. Seguro que con el conocimiento y la capacidad que tiene la dirección deportiva se confecciona una plantilla competitiva.

P. Siguiendo en clave recreativista. ¿Qué significo para ti deportivamente tu paso por Huelva?

R. De todas las etapas se aprende algo, pero lógicamente la que viví en el Recreativo fue la más exitosa y espectacular a nivel personal para mí. Fueron cinco años extraordinarios, y por supuesto maravillosos. No se puede sentir más cariño por parte de una ciudad y una afición. Le debo mucho.

En el Nuevo Colombino hace 21 años con su hija Sonia

P. El pasado mes se ha cumplido 18 años del triunfo en Los Pajaritos de Soria 0 - 3 y que significó el ascenso a Primera de forma directa de la mano de Marcelino García Toral. ¿Cómo recuerdas aquel momento?

R. Significó muchísimo. En primer lugar, darme la oportunidad de poder jugar en 1ª división, un sueño que tenía desde muy pequeño. En segundo lugar, poder disfrutar de la alegría de una ciudad que se merecía deleitarse de ver futbol de máximo nivel. Y por último, fue el premio a una plantilla y a un cuerpo técnico que hicimos un esfuerzo titánico por conseguir aquello.

P. De aquella plantilla con la que compartiste vestuario, ¿sigues teniendo contactos con ellos o has vuelto coincidir con algunos?

R. Si, a lo largo de los 18 años creo que algún mínimo contacto he tenido con casi todos. Lógicamente la distancia y el tiempo dificulta muchas veces que se pueda mantener el contacto, pero estoy seguro que si nos juntásemos todos de nuevo, sería como si estuviéramos viéndonos diariamente. Formábamos un grupo humano muy fuerte.

Con uno de ellos, con Emilio Viqueira, comparto trabajo diario y es una autentica maravilla. Soy un afortunado de estar a su lado.

Posando con su compañero y amigo Emilio Viqueira

P. Tú has tenido bastantes entrenadores en tu dilatada carrera ¿Cuál de ellos te aportó más?

R. Todos, todos me han aportado, pero es indudable que el que más me haya marcado en mi trayectoria profesional ha sido Marcelino. Sigo hablando con él y con su cuerpo técnico, y eso lo dice todo.

También en mi formación de niño en la escuela del Valencia CF recuerdo a algún míster, pero ya queda muy lejos y no es conocido.

P. Hablando de entrenadores. ¿Nunca te pasó por la cabeza hacerte titulado nacional?

R. Tengo hasta el segundo nivel. Me gusta, pero me decanté por otro camino. Nunca se sabe.

También hice el curso de deportiva. Siempre es bueno tener una perspectiva lo más amplia del fútbol para poder hacer mi trabajo lo mejor posible.

P. Esta pregunta, aunque parece sencilla a veces es complicada su respuesta. ¿Quién ha sido la mejor persona que has conocido, tanto en lo personal, como en lo deportivo?

R. Emilio Viqueira, Aitor Tornavaca, Juan Merino, Raúl Camara, Pablo Amo, Uche, Calle, Zahinos, Marco Ruben, Santi Cazorla, Juanma, López Vallejo, Beto, Cheli, Xavi Jimenez, Sinama, Rosu, Gastón...Sigo? Mejor no verdad? Y sólo pongo las personas que he compartido algunos momentos de mis cinco años en el Recre.

Con esta contestación confirmo que he sido un afortunado. Gente 10 en todos los sentidos.

En un entreno junto a Aitor Tornavaca

P. En tu vida deportiva habrás recibido muchos consejos ¿Cuál dirías que ha sido el mejor y de quien lo recibiste?

R. Recibí uno de Marcelino Gracia Toral que no se me olvidará nunca: “Rafa, no quieras hacer el trabajo de 2 – 3 compañeros a la vez, haz el tuyo y pídele compromiso y generosidad al compañero de que tiene que hacer el suyo de igual manera por el bien de todos”

Otro de Óscar Arias: “Las 10 -15 - 20 o 40.000 personas que están viendo a los jugadores en el campo, no saben ni tienen porque saber cómo estás ni anímica ni físicamente, así que si no estás mínimo a tu 75% de tu mejor rendimiento es preferible esperar a estarlo para competir bien, porque de lo contrario va en tu contra".

Disputando un balón en un partido frente al Barcelona

P. Dejando a un lado lo deportivo, y por aquello que yo soy muy cocinilla y sabedor que tú también eres de poner el delantal y meterte entre fogones, ¿cuál es tu plato estrella?

R. Sin duda la paella valenciana.

P. Hablando de gastronomía. Si tuvieses la ocasión de compartir mesa y mantel con un personaje del pasado o actual ¿Por dónde pasaría tu elección y qué le preguntarías?

R. Actualmente me gustaría compartir mesa y mantel con Pablo Amo y con Javier López Vallejo. Han estado en el cuerpo técnico de la actual Selección Española de Futbol y campeona de Europa. Me agradaría compartir cosas y experiencias con ellos para aprender.

P. Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras de tu vida?

R. Pues justo lo que me preguntas...jajaja Estoy muy bien porque hago lo que me gusta, tengo una familia extraordinaria y mucha gente que me rodea, que me quiere y las quiero mucho. No puedo pedir más. Gratitud absoluta a mi vida.

Rafa junto a su esposa Sonia y sus hijas Sonia Y Daniela

P. Muchas gracias por prestarme tu tiempo, ¿te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado?

R. Nada más, ha quedado todo preguntado, así que lo único que tengo que añadir es VIVA EL RECRE Y VIVA HUELVA.