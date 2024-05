Rafa Mora: “He disfrutado mucho ejerciendo de periodista, pero también he sacrificado mucho”.

Un onubense de pro, enamorado de su tierra y de sus tradiciones, amante de la Semana Santa y recreativista, no en vano lleva haciendo información del decano desde hace, aproximadamente, tres décadas.

Cursó sus estudios en el Colegio Colón de los Hermanos Maristas. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla (1992-1997), además de poseer distintos cursos todos vinculados con el periodismo deportivo y medios de comunicación.

Decir que ha trabajado tanto en prensa, radio, como en televisión, ejerciendo de redactor en medios como: Teleonuba, Antena Huelva, Cadena Cope, El Mundo, Huelva Noticias y Viva Huelva entre otros, también fue responsable de prensa y logística del CB Conquero, de Liga Femenina Española de Baloncesto.

En sus principios como redactor de deportes con los compañeros de COPE Huelva

A Rafa lo conocí hace aproximadamente un cuarto de siglo ya, que ambos coincidíamos cubriendo los partidos del Recre. Él lo hacía para la Cadena Cope y yo para Radio Nacional de España. Y desde el primer momento pude percatarme que además de ser un gran profesional, se trataba de una persona de trato sencillo, afable, empático y servicial. Por lo que, desde el primer momento, nació una buena amistad que con el paso del tiempo se ha ido incrementando.

Durante la retransmisión del Recre - Real Madrid Castilla en el Nuevo Colombino

P. ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. Recuerdo mucho los partidos que jugábamos en el recreo y lo feliz que era la vida cuando eres pequeño, y solo te dedicas a aprender y a jugar. De mayor quería ser futbolista, llegué a ser campeón de Andalucía infantil cadete en fútbol sala, pero a la hora de dar el salto al fútbol 11 los estudios no me lo permitieron y preferí dedicarme de otro modo al fútbol, pero desde la óptica del periodista deportivo.

Con los compañeros de la prensa deportiva en la despedida de Lucas Alcaraz

P. ¿En algún momento pensaste en dedicarte al mundo de la información? Y ¿Por qué escogiste periodismo?

R. Cuando terminé los estudios me gustaba mucho escribir y hablar por la radio y la TV y por eso quise ser periodista, para poder contar lo que pasaba, y muy centrado en el mundo del deporte. En Huelva no había facultad y mi madre tuvo que hacer un gran esfuerzo para que me marchara a Sevilla y estudiara la carrera. Le respondí con creces, y en cinco años ya era licenciado.

P. ¿Qué recuerdas de tú primer día de trabajo y en qué medio?

R. Empecé haciendo prácticas en Teleonuba, la antigua, en 1997, y debuté en el ascenso del equipo a Segunda División, en aquel mítico partido con Caparrós en el banquillo y el gol de Cuyami. Aquella noche, en el autobús del equipo y estrenándome haciendo entrevistas, fue muy bonito. Luego he vivido de todo, desde ascensos a Primera División, descensos, la final de la Copa del Rey, partidos de la Selección Española, jefe de Deportes para cadenas nacionales. Son todos vivencias y aprendizajes de la vida.

Ejerciendo de inalámbrico a pie de campo

P. ¿Cómo ha sido el camino?

R. Bonito, pero a la vez duro. He disfrutado mucho ejerciendo de periodista, y también he sacrificado mucho. El periodista deportivo trabaja de lunes a domingo, sobre todo los fines de semana. Y eso, muchas veces, tu entorno no lo entiende. No me arrepiento de haber estado más de 20 años trabajando todos los domingos porque elegí esta profesión, pero está muy poco reconocida y mucho peor pagada. No se puede vivir del periodismo, y eso es muy triste.

P. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido dentro de la profesión y de quién?

R. Que siempre contara la verdad por mucha presión que tuviera, aunque en periodismo, la verdad suprema nunca existe. Siempre nos debemos a unos dueños y, algunas veces, para ellos es preferible no contar las cosas a contarlas mal. Me lo dijo en la carrera Rafael Terán, y no se equivocó.

P. ¿Siempre has hecho información deportiva o has tocado otros registros?

R. Mi especialidad es la información deportiva, pero en mis más de 20 años de profesión he hecho de todo: informativos, tertulias, magazines, especiales de Semana Santa, El Rocío, … Nunca me ha asustado nada, pero si tengo que elegir, lo que siempre más me ha gustado ha sido retransmitir el fútbol y la Semana Santa.

En la redacción de El Mundo Huelva, junto a sus compañeros Ricardo Ubric y Mario Asensio

P. Siguiendo en clave deportiva, no me gustaría dejar en el tintero la actualidad del Recre ¿Qué opinión tienes de la temporada y si te sientes decepcionado de no disputar las play – offs?

R. No me parece un fracaso no disputar los play-off para el ascenso, ya que la plantilla no estaba planificada para ello. El equipo se ha caído en la segunda vuelta y el banquillo no ha aportado nada, y una temporada no se puede afrontar con 12-13 futbolistas. El objetivo de la permanencia se ha logrado con creces, pero con una buena planificación deportiva se podría haber aguantado un poco más y haber terminado quintos. Decepción no, pero hay que ser críticos y las cosas se podrían haber hecho mejor.

En pretemporada siguiendo al Recre

P. Continuemos hablando de periodismo, dicen las estadísticas que los medios de comunicación españoles son los menos fiables ¿Cuál es tu opinión al respecto?

R. No estoy de acuerdo, el periodista intenta contar la verdad siempre, pero ya he comentado que hay presiones desde arriba que te obligan o aconsejan, en ocasiones, no a mentir sino a contar lo que más les interesa a ellos. Objetividad absoluta no existe, se intenta ser imparcial, pero ligado a unos intereses, pero desde todos los bandos.

P. En relación a la pregunta anterior ¿Se ha perdido la libertad de opinión y expresión debido al ordeno y mando de las líneas editoriales de los medios?

R. Ya te he contestado, a final de mes hay que pagar las letras y comer. Con la verdad no se pagan los recibos, al día siguiente te despiden.

P. Dicen que el periodismo es vocacional y estoy de acuerdo, pero si alguien te pidiese opinión a la hora de estudiar la carrera de Ciencias de la Información ¿Que le dirías? máxime cuando tú has tenido que cambiar de profesión, aunque sigues colaborando en algún medio.

R. Si la profesión sigue como está en la actualidad, infravalorada en todos los ámbitos, le recomendaría que estudiase otra carrera, que eligiera otra salida. El periodismo es mucho sacrificio y muy poca recompensa, pero si es vocacional y no le importa perder más que ganar, pues adelante.

P. Que te parece si haciendo un símil futbolístico, hacemos un cambio de juego y hablamos de la falta de infraestructuras que tenemos en Huelva. Para ti, ¿cual dirías que es la más prioritaria?.

R. A nivel de carreteras y ferroviario, la carencia es brutal. Huelva es un diamante por descubrir en muchos aspectos, pero si no les facilitamos a los turistas llegar a nuestra tierra será muy difícil que la conozcan. El que viene por nuestra cultura, nuestro clima, nuestras playas, nuestra Sierra y nuestra comida está claro que repite. Huelva nunca deja indiferente, pero nos queda mucho por darnos a conocer.

P. Por aquello que yo soy muy cocinilla me gusta preguntarles a mis invitados si son de ponerse el delantal y meterse entre fogones, si es así ¿cuál es tu plato estrella?

R. No soy buen cocinero, pero si tengo que elegir un plato soy muy tradicional. A unas patatas con huevo y jamón no le dirían que no nunca.

P. Siguiendo en clave culinaria, si tuvieses la ocasión de compartir una cena con un personaje del pasado o actual ¿Por dónde pasaría tu elección y qué le preguntarías?

R. Pues me encantaría cenar con Jesucristo y haber vivido en esa época. Le preguntaría por qué hay tantas personas malas en la tierra que permiten guerras y desigualdades entre unos y otros y por qué nos aferramos tanto a lo material, con lo felices que podríamos vivir en paz y con mucho menos.

P. Se suele decir “que bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras?

R. Podría estar mejor. Mi vida no ha sido nunca fácil, pero siempre sigo luchando. Tengo una hija preciosa por la que luchar y lo que tenga que venir vendrá. La vida son experiencias y unas veces se acierta y otras no.

Junto a su hija Ainara

P. Muchas gracias por prestarme tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado?

R. Un placer haberte contestado y haber echado un rato. Lo que me gustaría es que hubiera muchas más noticias de solidaridad y buenas acciones y muchas menos de guerras y de peleas entre políticos. El mundo y la vida es mucho más sencilla si nos ayudáramos entre todos y no quisieran algunos tanto poder.