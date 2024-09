Pilar Martínez: “Mi abuelo Manuel Martínez fue el fundador del Bar La Central, el más antiguo de Huelva”.

Decir de Pilar que se trata de una persona humilde, generosa, afable y empática; que trabaja como funcionaria en el Ayuntamiento de Cartaya, más concretamente en la Delegación Municipal del Distrito que está ubicada en la zona del Nuevo Portil. Asimismo, es una empedernida viajera y una rociera de pura cepa.

En el Rocío con su amiga Filo

Además le gusta fardar de que, en 1913, su abuelo Manuel Martínez fue el fundador del Bar La Central, que es el más antiguo de Huelva (contando en aquella época con 17 camareros) y que tras regentar posteriormente su padre Francisco Martínez, sigue aún abierto estando al frente del mismo su hermano Gonzalo.

Su abuelo Manuel Martínez fundador del Bar La Central junto a su padre Francisco Martínez

No me quiero dejar en el tintero su gran pasión son sus dos hijos, Juan y Jorge, que como ella dice son sus dos grandes tesoros.

Pero, para que ustedes, mis queridos lectores, conozcan un poco más el estilo y personalidad de nuestra invitada, nos pusimos en contacto con ella y gustosamente, aunque algo sorprendida, aceptó nuestro ofrecimiento. Así que, sin más preámbulo, vamos al lio al lio ya...

P: Para las personas que no te conozcan. ¿Cómo te definirías?

R: Me considero una persona divertida, cariñosa y muy empática.

P: ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R: Mi infancia la recuerdo con mucho cariño. Todo era de jugar mucho en mi calle Duque de la Victoria, que es donde nací y me crie con mis amigas a la comba y al elástico.

Sin olvidar mi etapa en el Colegio Molieré y mi etapa de bachillerato en el Instituto Pablo Neruda, donde soñaba con estudiar psicología para ayudar a otras personas. Pero al final no fue posible.

P: Por cierto, por aquello que tu abuelo fue el propietario y posteriormente tu padre del mítico Bar Central, fundado en 1913 ¿No pensaste en seguir con el negocio familiar?

R: La verdad es que me hubiese gustado seguir en el negocio familiar, pero no se dieron las circunstancias. Por cierto, te quiero recordar que El Central es el bar más antiguo de Huelva, como bien dices lo fundó mi abuelo Manuel Martínez en 1913, luego lo regentó mi padre Francisco Martínez, y actualmente es mi hermano Gonzalo quien lo lleva. Te diré más, cuando abrió sus puertas aún no estaba hecho el viejo mercado y contaba con 17 camareros.

Bar La Central fundado en 1913 y que en la actualidad lo regenta su hermano Gonzalo

P: Siguiendo en clave onubense ¿Ha cambiado mucho Huelva con respecto a la de tu infancia? Si es así ¿cuál dirías que ha sido la mayor metamorfosis desde tu punto vista?

R: Sí que se ha transformado muchísimo. Y la parte que más ha cambiado ha sido todo el centro, sobre todo el casco histórico de la ciudad con tanta peatonalización y con la pérdida de tantos edificios emblemáticos.

Afortunadamente aún quedan casas que no han sido destruida por la piqueta. De hecho la primera casa que se hizo en la calle Las Bocas es de mi abuela y todavía, a día de hoy, se respeta la estructura y la fachada donde, por cierto, existe un azulejo que recuerda que fue propiedad de mi bisabuelo Antonio Muñoz y fue fundada en 1916.

P: A pesar de esa transformación, estarás conmigo que en cuanto a infraestructuras Huelva sigue a la cola de Andalucía. ¿Para ti cuál dirías que es la más prioritaria?

R: Para mí, la más prioritaria es sin duda las infraestructuras ferroviarias. La llegada del Ave es fundamental para el crecimiento de Huelva.

P: No sé si eres futbolera, pero tengo entendido que uno de tus abuelos jugó en La Real Sociedad y en el Club Atlético Osasuna ...cuéntame.

R: No, fue el primo hermano de mi abuelo materno D. Francisco Bienzobas (Paco Bienzobas), como era conocido deportivamente, que paso a la historia como el primer máximo goleador al marcar 17 goles en Liga en el primer año que se disputó esa competición en España. Por tanto, puedo fardar de que fue el primer ´pichichi´ nacional. Cierto es que el citado trofeo se instauró en la temporada 1952–53, pero los ganadores anteriores fueron reconocidos simbólicamente con posterioridad.

Paco Bienzobas, primo hermano de su abuelo materno y el primer máximo goleador de la Liga Española

Decir que la hazaña no fue fácil, pues jugaba en el puesto de extremo, pero a pesar de no ser delantero centro veía puerta con facilidad, de hecho anotó 107 goles con los donostiarras, siendo el quinto máximo goleador del club y 71 como osasunista. Tras su retirada como futbolista pasó a ser árbitro, llegando a ser uno de los más reconocidos de España. Murió el 30 de abril de 1981, un día después de haberle comunicado la consecución de la primera liga por la Real Sociedad.

P: Qué te parece que por aquello que yo soy portileño, eso sí, de la zona de Punta Umbría, y tú eres funcionaria del Ayuntamiento de Cartaya, y más concretamente tu puesto lo tienes en la oficina de información en El Portil ¿Cómo dirías que ha transcurrido el verano en este núcleo costero?

R: A pesar de la multitud de personas que se congregan en este núcleo durante estos meses, puedo decir que ha ido bastante bien porque la gente en muchos casos colabora para llevarlo lo mejor posible y es de agradecer ese interés.

P: Por cierto, ¿son muchas las personas que van por esta oficina y cuáles son las principales consultas qué te hacen?

R: Entre las muchas que demandan las más usuales suelen ser quejas vecinales, tramitación de obras, de vados, empadronamientos, etc…

P: ¿El citado espacio permanece abierto todo el año o solo en verano?

R: La oficina permanece abierta durante todo el año.

P: No me gustaría dejar en el tintero tu opinión al problema de las playas de El Portil, especialmente en la zona de Punta. ¿Crees que llegará a tener solución?

R: Me da la sensación que tiene poca solución mientras los políticos no se pongan de acuerdo, y me da mucha pena.

P: Vamos a intentar conocerte un poco más en lo personal ¿Eres de ponerte el delantal y meterte entre fogones? si es así, ¿cuál es tu plato estrella?

R: Hay que comer, no queda otra que meterme en la cocina. Y en cuanto a mi plato estrella es el arroz en todas sus variedades.

P: Hablando de gastronomía, si tuvieses la ocasión de sentarte y compartir mesa y mantel con un personaje, bien del pasado o del presente ¿quién sería y qué le preguntarías?

R: Sería Antonio Gala y le preguntaría por muchos temas porque es una persona que iba por delante de su tiempo. Con Mario Conde también me sentaría con él, me parece un tipo interesante.

Con su amiga de la infancia Vanessa

P: ¿Qué esperas para el futuro? ¿Qué cambios esperas en la sociedad en la cual vivimos?

R: Lo que me gustaría es que hubiese más empatía y que nos ayudáramos los unos a los otros, sería la pócima perfecta para que la vida fuese más fácil.

P: ¿Con quién te llevas mejor en tu familia?

R: Con mi madre, indudablemente, y con mi hermano Paco.

P: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida?

R: Estar con mi familia y con mis hijos.

Con sus hijos Gonzalo y Juan de pequeños

P: ¿Cómo describirías para ti una vida ideal?

R: Con mucha afinidad entre nosotros, ayudándonos los unos a los otros, sin hambre, sin guerras, cuidando de la madre Tierra.

Con sus amigos Buby y Juani

P: Si tuvieras un solo deseo….

R: Que mis hijos fueran muy felices.

P: ¿Qué olor te transporta a tu infancia?

R: La canela y el olor a coco. Y ese arroz con leche que me hacía mi madre era especial.

P: ¿A qué tienes miedo?

R: A la situación que hay actualmente en el mundo, que veo mucho caos.

P: ¿Qué cambiarías de ti misma?

R: Me afecta mucho el dolor ajeno, es como si fuera mío propio.

P: Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras de tu vida?

R: Estoy en un momento de lucha interna.

P: Muchas gracias por prestarme tu tiempo, ¿te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado?

R: Nada más, simplemente agradecerte que te hayas acordado de mi para esta entrevista. Gracias.