Nerea Rodríguez: ´Nuestros helados son elaborados 100% artesanal y con productos de nuestra tierra´

Decir que el citado establecimiento ha cumplido este verano 14 años endulzando los paladares de portileños y visitantes, 14 años en los que no dejan de sorprender con la creación de nuevos sabores de helados de elaboración propia que le ha servido desde el primer momento para convertir su establecimiento en todo un referente de los helados artesanales en El Portil.

Los helados del NEMI son toda una tentación para los paladares más exigentes

Una de sus principales características distintivas, aunque no es la única de Nemi, es la amplia variedad de sabores que ofrece, sin atisbo de duda. Sin lugar a duda, a Nerea no hay sabor que se le resista.

Pero, para conocer más a fondo su estilo, personalidad y su día a día le propusimos una entrevista, cosa que accedió a la primera. Así que, sin más preámbulos, ¡vamos al lío ya!

P: Toda niña sueña con ser algo de mayor. ¿Por dónde pasaban tus sueños?

R: Desde muy pequeña siempre me gustó defender a los demás, así que en aquellos momentos soñaba con haber hecho la carrera de derecho.

P: Rememoremos tu infancia en tu Campofrio natal ¿Cómo la viviste?

R: Siempre la recuerdo como una niña muy feliz, pues tuve una infancia muy bonita gracias a mis padres y amigos.

P: ¿Cuándo decides y por qué montar una heladería artesanal?

R: Me encantaba la idea de tener mi propio negocio. Y como me gustaba la pastelería, me decanté en especializarme en helados.

Nerea junto a su equipo de trabajo, formado por Diego, Zenaida y Almudena

P: Sé que te formaste en la Escuela de Hostelería de Islantilla, pero desconozco si existe un titulo de maestra heladera.

R: No, de la escuela sales con el titulo de jefe de cocina. Eso sí, quiero destacar que en la Escuela de Hostelería pasa por todas las partidas de una cocina, por tanto, la formación es bastante completa. Sin duda, guardo muy buenos recuerdos de esa etapa.

P: ¿Cuántos años llevas endulzando los paladares de Los Portileños y de los foráneos que nos visitan?

R: Aunque parece que fue ayer, ya han pasado 14 años y estoy convencida que serán muchos más, pues cuento con una clientela muy fiel.

P: ¿Por qué le pusiste NEMI al establecimiento?

R: Me gusta esa pregunta, ´Nemi´ viene de mi nombre, Nerea, y de mi hermano Miguel. Que aunque ya no esté en el negocio, tengo que decir en honor a la verdad que, en los principios fue de gran ayuda.

P: Una de las cosa que distingue a tu establecimiento es la variedad de sabores. Ofreces, además de los clásicos, como chocolate o vainilla, sabores innovadores. ¿Cuál es tu sabor estrella?

R: Apuesto por productos de nuestra tierra, Huelva, y puede ser de Luis Felipe, fresa, milhoja, pestiño…. Aunque personalmente, mi sabor estrella es el helado de fresa.

El sabor a milhojas es uno de lo más demandados

P: ¿Cuál dirías que es el helado más original que has probado?

R: Fue en la Feria Mundial del Helado en Rimini, concretamente uno de pan y de cacahuete salado. Sin atisbo de duda, me sorprendió y fue todo un placer para el paladar.

P: ¿Eres partidaria de la fusión? A mi personalmente me encanta la torrija caliente con una buena bola de helado. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

R: Si! me encanta la idea. Al final, el helado es un postre más y el contraste frío caliente para mí también es ideal.

P: ¿Cómo te llega la inspiración o la creatividad a la hora de sacar un sabor nuevo?

R: Cuando pruebo algo que me gusta: postres, galleta, yogurt... empiezo hacerme la idea con el helado.

Asimismo, sigo heladerías en redes sociales y, aunque no me gustan las copias, me sirve para coger ideas. También compro revistas especializadas en helados.

P: ¿Los veganos pueden encontrar helados en tu establecimiento?

R: Mi idea de heladería es que todo el mundo pueda comerse un helado en mi establecimiento, ya sean alérgicos al gluten, la lactosa o a los frutos secos…. por lo tanto, también hay para veganos. Asimismo, trabajamos conos sin gluten, sin lactosa y para veganos.

Nerea en plena elaboración de helados

P: ¿Acabará el helado industrial con el artesanal?

R: En mi opinión, creo que el helado artesano no está valorado como merece, y hablamos de artesano cuando están hecho con fruta natural y elaborado todo por el heladero.

P: Por cierto. ¿Quién es, a tu juicio, el mejor heladero/a de España?

R: Para mí las 19 palmera es un gran referente.

P: ¿Por qué las heladerías, sobre todo en España, suelen abrir solamente en periodo estival y no todo el año?

R: En España no se consume helados en inviernos… lo ven como algo frío, cuando me reitero que es un postre mas.

P: Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras de tu vida?

R: En uno de mis mejores momentos, tanto laboral como personalmente. Con las ideas muy claras y sabiendo muy bien lo que NO quiero.

P: Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado

R: Además de agradecerte que te hayas acordado de mí para esta entrevista me gustaría añadir que trabajamos una línea italiana utilizando productos de nuestra tierra, nuestro helado es elaborado diariamente y 100% artesanal.

Y no me gustaría dejar en el tintero que disponemos de una amplia terraza donde disponemos de servicio en mesa, variedad de pasteles y un buen café. También contamos con nuestra propia carta de copas de helados.