Menchu Martínez: “Mis primeros pinitos radiofónicos fueron el Colegio Onuba, con el programa ´Cajón de Sastre´

Ella es diplomada en Trabajo Social y actualmente compagina su trabajo como Técnica Social con su gran pasión, la radio, en la que lleva vinculada toda una vida.

En su infancia junto a su madre y sus dos hermanos

Siempre ha sido considerada como una reportera de calle carismática y muy profesional a la hora de contar y narrar lo que acontece en nuestra querida Huelva. Allá donde haya una noticia social o evento encontraremos a ‘Menchu’ micrófono en mano.

A pie de campo contando y cantando los goles del Recre

Asimismo, me gustaría resaltar que la comunicadora forma parte del equipo de Hispanidad Radio, junto a su marido Juan Infante, desde su fundación.

A Menchu la conozco hace años y además de ser una experta de la comunicación, es una persona cercana, afable, respetuosa y empática.

Pero, para conocer un poco más su estilo y personalidad y saber cuál es su momento actual, nos pusimos en contactos con ella. Y con esa amabilidad que le caracteriza no dudó en ponerse a nuestra disposición, así que sin más preámbulo vamos al lío ya.

P. ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. Mis recuerdos están marcados por la generación que me tocó vivir…la del 65… por lo tanto guardo recuerdos buenos y no tan buenos, donde las amigas del colegio y la familia jugaron un papel esencial. El colegio, entonces, era en dos horarios, mañana y tarde; muchos deberes para casa cada día, mucha disciplina y poco tiempo para jugar... Al ser la única hembra de los tres hermanos, los fines de semana me tocaba ayudar en las tareas domésticas si quería salir.

En el colegio de las Teresianas con sus compañeras

En fin, lo típico de mi época. Recuerdo que era una persona tímida, me ponía colorada cada vez que me preguntaban la lección, no destacaba como estudiante, pero aprobaba todo, muy llorona e inocente, pero siempre me rodeé de buenas amigas, algunas aún mantengo.

P. No sé si en tus sueños de niña ya te pasaba por la cabeza dedicarte a ser reportera de calle, o es algo que llega más adelante.

R. Nunca pensé que la vida iba a guiarme por estos derroteros. De niña divagaba con ser maestra o enfermera, pero conforme fui finalizando los estudios en COU, y tras la Selectividad de entonces, Huelva carecía de Facultad de Derecho, por lo que muchos estudiantes se iban a Sevilla. En mi caso, unas compañeras vinieron a casa a convencer a mi madre sin conseguirlo.

Tras ver que no sería posible, me comentaron que la Primera Promoción de Trabajo Social se iba a poner en marcha en ese año (1984/87) en la Casona de Huerto Paco, y no me lo pensé. Allí encontré grandes personas que me acompañaron en la carrera y me acompañan en el tiempo. Hoy en día grandes profesionales y amigas.

P. ¿Cómo recuerdas tú primera entrevista y a quién se la hiciste?

R. Nunca pensé que esta iba a ser mi vida, pero tras la obtención de la titulación, comenzó el intentar encontrar un trabajo. Conseguí un contrato de 6 meses por Andalucía Joven “Educación Compensatoria” en los Colegios Andalucía y Onuba en El Torrejón. Allí toparía con Radio Cacatúa, en la casa de Juan Infante, situada en la calle Azahar.

Mis primeros pinitos radiofónicos fueron en el Colegio Onuba, allí estaba en marcha una radio escolar, con un programa denominado ‘Cajón de Sastre’ y ese sería el germen de todo… Le hice una entrevista a Juan Infante, director de Radio Cacatúa. Al año nos casamos.

Entrevistando al que fuese obispo de Huelva D Jose

P. Se te conoce como una reportera de calle que tocas cualquier tema y en todos los registros se te ve muy cómoda. ¿Ese buen hacer se nace o se hace?

R. Conozco muy buenos compañeros/as que han salido de aquí, ya tenían ese talento innato y han desarrollado sus aptitudes en esa dirección. Por nombrar de los más jóvenes y conocidos/as: Sergio Contreras, Jordi González, Tomás Rodríguez, Iván Infante, Toñi Alfonso…que han hecho de esa habilidad su profesión, cada uno/as en su ámbito.

En mi caso, fue por el 2005/06 cuando formé parte de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos ‘Nuestra Señora del Pilar’. Todo comenzó con la concesión de un proyecto de la Delegación de Empleo por 6 meses, para la contratación de 3 personas en la radio, y yo una de ellas. En mi caso fue un proceso que tuve que afrontar gracias a los consejos y el apoyo de dos colaboradores de la emisora que ya nos han dejado, nuestra queridísima Beni Rodríguez y nuestro inolvidable Antonio Rodríguez, al que considero mi Maestro.

Mis comienzos fueron con la grabadora, realizando breves entrevistas de 8-10 minutos en el Ayuntamiento de Huelva…Conocer el trabajo que se realizaba desde las diferentes concejalías, con Pedro Rodríguez como alcalde. Y poco a poco aprendiendo de los grandes, acompañando a Antonio Rodrígue en las retransmisiones en directo de la Hermandad del Cautivo el Lunes Santo, en la subida y bajada de la Cinta, en la despedida de las Hermandades del Rocío de Huelva (Emigrantes /Huelva) en su partida hacia la Aldea o en la entrada de la Hermandad de Huelva en el Rocío…cualquier ocasión era un aprendizaje de la mano del Maestro.

P. ¿Cómo ha sido el camino?

R. Pues no ha sido un camino de rosas, pero muy enriquecedor, muy didáctico y productivo. Perdona que no diga lo malo, eso lo dejo para mí, son heridas de guerra. Solo decirte que me ha hecho más fuerte, valiente, resolutiva, dinámica y sobre todo más atenta a lo que me rodea.

P. ¿Qué supone la experiencia de estar contándole a los onubenses lo que acontece y hacen sus paisanos?

R. Es gratificante escuchar “Hispanidad Radio¨, siempre está”, o “Sois el altavoz de Huelva”. Somos una herramienta más que tantea, percibe, transmite y valora el sentir de los onubenses. En estos 38 años, todo eso nos ha hecho ser merecedores de la Medalla de Huelva en 2018.

P. ¿Cómo definirías tu estilo?

R. Formo parte de una radio ciudadana, plural y participativa. Creo que hemos cosechado un trabajo donde toda la ciudadanía nos conoce, nos respeta y nos facilita la realización de nuestro trabajo. Este trabajo forma parte de nuestro ideario, latir al ritmo de la ciudadanía. Una radio muy de calle, cercana y accesible. Eso nos define y nos ha hecho merecedores de dos Reconocimientos importantes: Premio Andalucía de Comunicación Audiovisual Local, en 2017 en categoría de “Informativo Radio” al programa “Queremos Saber” y Premio Andalucía de Comunicación Audiovisual Local en categoría “Trayectoria Informativa Local y de Proximidad” en 2022. Pero sobre todo el cariño de los oyentes.

Recogiendo con su marido Juan Infante el Premio Andalucía de Comunicación

P. Te ves presentando, no sé si lo haces, un programa en un estudio o lo tuyo es estar micrófono en mano, pulsando la opinión de la gente de la calle.

R. Hago un programa de entrevistas todos los días de lunes a viernes, de 12:30 a 13:00 horas que se llama “Queremos Saber” con más de 15 años en la parrilla. Actualmente lo compagino con mi trabajo como orientadora laboral en la Asociación Encuentros del Sur, desde donde todos los jueves ponemos en marcha un programa informativo de contenidos que ayudan y orientan a la inserción laboral.

En su programa de entrevistas en Hispanidad Radio

P. ¿En tu dilatada carrera has tenido algún momento complicado con algún entrevistado?

R. Siempre me han atendido con amabilidad, cariño y confianza. ¡¡No tengo queja!!

P. Por tu micrófono han pasado muchos protagonistas ¿pero hay alguien al que te gustaría entrevistar y por qué?

R. Para mí todas las personas merecen ese momento por igual. En Huelva, siempre he sido atendida, aunque tenga que seguir las vías oportunas para ello, o sino espero a verlos en momentos puntuales y acercarme. Soy paciente y humilde y eso abre puertas.

P. Por cierto, con Juan tú marido compartís matrimonio y trabajo ¿cómo se lleva ese binomio?

R. Se llama equipo…Hemos aprendido a convivir con el trabajo…Depende del día… Ahora, nuestro hijo ya ha abandonado el nido y tenemos más tiempo para planificar todo.

El trabajo de Juan va más allá de su magazine: retransmisiones en directo, deportivas, toros, carnavales o arreglos tecnológicos y digitales en la emisora. Muchas veces necesita su tiempo para seguir aprendiendo de lo que la radio se pueda nutrir al menor coste posible... Es un facilitador de nuestro trabajo. Por eso, lo respeto, le admiro y le quiero.

Con su marido y compañero en los estudios de la radio

P. Que te parece si volvemos al principio de la entrevista cuando hablamos de tu infancia y me dices si ha cambiado mucho aquella Huelva con la actual y cual sería para ti la mayor metamorfosis.

R. Todo ha cambiado… de manera física, urbanística, vial, ambiental…el mayor cambio para mí ha sido la puesta en valor del Parque Moret; ese pulmón verde que es un auténtico parque urbano, muy utilizado por familias, deportistas, reuniones de amigos/as o solo para pasear…¡¡Me encanta!!

P. Siguiendo en clave onubense, estarás conmigo que en cuanto a infraestructuras Huelva es la cenicienta de Andalucía. ¿Cuál dirías que es la más prioritaria?

R. Son muchas las carencias que arrastra nuestra provincia en materia de infraestructuras. Más allá de la carencia de infraestructuras hidráulicas o de comunicaciones ferroviarias, soy más sensible con la carencia en materia sanitaria por la deuda histórica que arrastramos. Única provincia andaluza sin un Hospital Materno– Infantil, sin Chares en la provincia funcionando ¡¡no es de recibo!!

P. Por cierto, no sé si eres de ponerte mucho el delantal y meterte entre fogones, si es así ¿cuál es tú plato estrella?

R. Suelo tener la comida preparada de un día para otro. Nuestro tiempo es difícil de congeniar y me da tranquilidad dejar algo preparado. Otra cosa es cuando tengo tiempo y me relajo. Juan no es cocinillas y como mucho abre alguna lata si no hay nada. Soy tanto de ensaladas, lomitos y tortillas como de cocinar algo que sea calentar y comer… cocido, guiso, potaje, pisto…lo normal. ¡¡Soy muy apañá!! Aunque te confieso que siempre compito con el pollo al ajillo o el puchero que le hacía su madre…son mi asignatura pendiente.

P. Siguiendo en clave culinaria. Si tuvieses la ocasión de compartir mesa y mantel cena con un personaje del pasado o actual ¿Por dónde pasaría tu elección y que le preguntarías?

R. No tengo predilección por nadie, eso sí, me gusta estar documentada y preparar la entrevista. Para mí es un trabajo serio y a la persona a entrevistar le debo un respeto. Solo dime dónde, cuándo y a qué hora. En todos los ámbitos, estoy cómoda.

Entrevistando a la Presidenta de Andalucía Susana Díaz

P. Se suele decir ‘qué bien se está cuando se está bien’. ¿En qué momento te encuentras?

R. Actualmente me siento satisfecha, realizada y fuerte para seguir adelante. Aprendiendo mucho de esta nueva etapa en orientación laboral, adaptándome como siempre a lo nuevo, intentando superar barreras, afrontar retos… Pienso en la continuidad de la radio, siguiendo la actualidad que marcan los tiempos y aportar mi granito de arena.

P. Antes de terminar me gustaría conocer tu opinión sobre la invasión de Ucrania y la guerra entre Israel y Gaza.

R. Creo que ambas guerras, aunque no tienen comparación, producirán cambios profundos en el orden mundial. Con la Guerra de Ucrania-Rusia llevamos ya más de 2 años de una invasión donde no se atisba ninguna tregua o fin y por el desvío de la atención con la Guerra de Israel-Gaza ha perdido interés. En el conflicto israelí-palestino viene de atrás y parece ser que no se puede detener…Ambas tienen en común que son guerras donde existen intereses, alianzas, ambiciones… me quedo con esta frase “No existe la guerra inevitable, si llega es por fallo del hombre” Andrew Bonar Law.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. Gracias a ti por darme esta oportunidad de profundizar en parte de mi ser más íntimo. Espero haberte sido útil.