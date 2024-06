Manuela Romero: “Es el momento de que una gran empresa de Huelva de las que ya sabemos apueste por el deporte”

Manuela junto a su marido, actualmente director deportivo del club, Antonio Toledo

Ella lo ha sido todo en el. Eso sí, siempre fue de la mano de Antonio Toledo que, al igual que ella, tiene una dilatada experiencia en el futbol femenino, especialmente en los banquillos y en la dirección deportiva. Cuál no habrá sido el binomio entre ambos que terminó uniéndolos en matrimonio.

Pero esta semana, y después de haberse confirmado el descenso de categoría, tras permanecer 18 años consecutivos en la elite del fútbol femenino, se me apetecía charlar con Manuela y saber cómo ha vivido y está viviendo estos momentos tan complicados, por dónde pasa el futuro de la entidad y qué objetivos tiene cara a la próxima temporada.

Para ello nos pusimos en contactos con ella, que con la amabilidad que la caracteriza no dudó un momento en ponerse a nuestra disposición, así que, sin más preámbulo, vamos al lío ya.

P. En primer lugar, y una vez ya asumido el descenso de categoría. ¿Cómo te encuentras?

R. Ahora un poco mejor, pero lo he pasado mal durante todo el año y, aunque era esperado, me ha dolido mucho. La competición es muy dura y sabemos que luchamos para mantener la categoría, pero no esperaba un desenlace tan duro.

P. ¿Que significó José Antonio Muñoz Lozano para la entidad?

R. José Antonio fue una persona importante para el Club porque nos aportó muchas cosas y mucha experiencia en el fútbol. Además, ahora es más fácil querer estar en un equipo femenino, pero hace unos años no lo era, y él estuvo y respetó, y creyó en la lucha de la mujer en el deporte y en la igualdad. Lo tenemos siempre en nuestro recuerdo y de todo lo bueno que hemos conseguido una parte es para él.

P. ¿Cómo llegaste al club y qué te ha hecho continuar tantos años al frente de la entidad?

R. Yo me había marchado del CFF Estudiantes y Antonio Toledo me dijo que ya que unas jugadoras y amigas nuestras estaban jugando con el número federativo del Sporting de Huelva, que si quería que lo retomásemos y continuásemos trabajando por el fútbol femenino. Le dije que no, que yo no tenía fuerzas en ese momento, pero después cambié de opinión.

Me puse a jugar en el Sporting B y hacía de delegada del primer equipo y secretaria del Club. El equipo ascendió y comenzó a crecer dándole a las niñas un sitio más donde practicar su deporte favorito. Eso fue un reto y por eso continué junto a José Antonio, Antonio y toda la junta directiva. Después me tocó asumir la presidencia y continúo porque creo firmemente en el deporte femenino, y más concretamente en el fútbol femenino.

P. ¿Ser presidenta de un club de fútbol tiene más ventajas o inconvenientes?

R. No sabría responderte, porque ser presidenta de un club de fútbol femenino independiente es bastante duro ya que no tienes el respaldo de un club masculino. Y en tema presupuestario se pasan muchas noches sin dormir, y no lo digo como frase hecha ,es totalmente cierto. Por otro lado, ver jugar a tantas niñas y el crecimiento que hemos tenido, o ver levantar una Copa de la SM La Reina es algo que te quita los anteriores sin sabores. Disfrutas 90 minutos de partido, pero luego sufres 7 días continuos a la semana.

Posando con la Copa de le Reina

P. Por cierto, ¿cómo se lleva eso de ser esposa, madre, trabajar fuera de casa y ser presidenta de un club como el Sporting?

R. Buena pregunta, ni yo misma lo sé. Yo soy una persona que se entrega mucho en todo lo que hace. Cuando trabajaba en la mina, en mi hora de comer me quedaba muchas veces haciendo cosas del Club para aprovechar el tiempo. Hay que llegar a todo y rendir en todo lo que se hace, y en eso nosotras lo tenemos más complicado. Pero bueno, se va cumpliendo con todo.

La conciliación debería llegar también a las mujeres presidentas.

P. ¿Se te ha pasado por la cabeza en algún momento dimitir?

R. Si, varias veces. Cuando sientes que te fallan las fuerzas, sobre todo hace unos años cuando era más difícil conseguir apoyos. Entonces piensas que tal vez hay que ser empresario para esto. Pero también me rebelo ante eso.

Con Beatriz Álvarez presidenta de La Liga Femenina

P. No cabe duda de que el coste de jugar en la Primera RFEF posiblemente lleve menos afición al campo. ¿Cómo crees que se podría incentivar la captación de socios y cuál es el número que espera conseguir de ellos, de cara a la próxima competición?

R. Cuando se produjo el descenso tuve muchas llamadas de apoyo y mensajes de ánimo, pero tuve uno que solo decía: “¿cuándo me puedo renovar el abono?” Yo creo que nosotros tenemos una afición muy fiel y que va a estar con el equipo.

Tenemos que tomarnos esto como un reto. La Primera RFEF es una categoría de un solo grupo por toda España con muchos clubes deseando ascender a Liga F, y yo creo que la afición va a estar ahí para empujar y esperemos que podamos darle una alegría.

Manuela con la alcaldesa de Alcorcón y Pablo Lozano Presidente de la RFAF entre otros

P. Teniendo en cuenta tu gran experiencia como presidenta ¿Está preparado el club para afrontar una posible subida de categoría?

R. Nosotros hemos estado 18 años en Primera (ahora Liga F) y las hemos visto de todos los colores. Lo que ha pasado en la transición a Liga Profesional da para escribir no una entrevista sino cien. Y en todo ese proceso nos hemos adaptado. Gracias a la subvención del CSD tenemos unas instalaciones de primer nivel con un césped natural extraordinario. Aprovecho y agradezco también al R.C. Recreativo de Huelva el trato que nos ha dado y nos da, ya que nos sentimos en casa.

Hemos podido invertir en otros temas gracias a la Liga F, como es la salud de las jugadoras, etc. Por lo tanto, el Club está preparado en todo eso para estar en Liga F. Pero está muy claro que todos los agentes tienen que aportar y apostar por el Club. Los presupuestos cada vez son más altos.

Esperemos que si volvemos la Liga F ya haya generado más ingresos y que las empresas grandes de Huelva apuesten. Deben apostar por el deporte, por la cultura, por la ciudad en sí. Yo pido para nosotras claro, pero creo que debe ser así para todos. Cuánto más arriba esté Huelva en todas las disciplinas mejor para todos.

Huelva ha perdido un equipo en la máxima categoría de un deporte que crece mucho. Si la recuperamos tenemos que ser más conscientes de lo que tenemos y apoyar al Club, sobre todo como digo las grandes empresas.

En la instantánea junto a miembros de la directiva y del cuerpo técnico

P. ¿Consideras que un equipo se endeude para intentar recobrar la categoría perdida?

R. Cada gestor tiene su idea. Yo soy más conservadora. No sé si será un defecto, pero nosotros hemos conseguido grandes logros con presupuestos muy ajustados.

P. Llevas muchos años en el club y te habrá pasado de todo: cuéntanos tu mejor y peor momento.

R. Tengo muchas cosas buenas después de tantos años, pero me quedo con la fase final de la Copa de la Reina que ganamos. Es cuando más he sentido ese espíritu de ser rebelde y de sentirse que cuando te dicen que no puedes cambiarlo para que sea que sí.

El día que nos mandaron los billetes de avión venía la vuelta también para el sábado por la tarde. Después de eliminar al Atlético de Madrid y acercarme a la recepción de hotel nos dijeron que éramos el equipo que se iba que lo tenían allí apuntado y yo le dije: “que va, que va, nosotras nos quedamos”. Y me respondieron: “pero tú eres del Huelva” y dije yo: sí, claro. Por eso me quedo a la final.

También vi como escondían un montón de cajas de banderitas del Atleti para repartir en la final. Y por último, minutos antes de la final, cuando salíamos en el autobús para el Álvarez Claro se subió alguien de la organización y dijo: “Amunt Valencia. Ost… me he confundido de autobús”. Esa Copa se venía para Huelva sí o sí.

Y luego, a nivel particular, como soy tan supersticiosa en el fútbol, y solo en el fútbol…………, y no podía repetir la ropa de semifinales, porque también la usé en cuartos de final, pues la blusa me la puse debajo de las piernas. La tengo guardada claro.

Lo peor que me ha pasado no tiene comparación a nada, y es lo más duro y doloroso que se puede vivir, y fue el fallecimiento de nuestra cadete Estrella con solo 14 años recién cumplidos. Para mí y para todos fue un puñal clavado en el corazón. Muchos de nosotros en el Club llevamos una cadena al cuello o una pulsera con una estrella. Y en el vestuario del primer equipo hay una taquilla con su camiseta y un vinilo con la estrella. Fue muy duro por sus padres y hermano, su familia, sus compañeras. Todos sabemos que siempre salimos al campo con una más, que es ella, y nos da fuerzas. Todo el Club se unión muchísimo y sentimos la gran familia que somos. Estrella siempre está en nuestro corazón.

Las jugadoras festejando la consecución de la Copa del Rey

P. Vayamos a la próxima temporada. ¿Cuáles son los objetivos más importantes del Club?

R. Nuestro objetivo debe ser luchar por devolver al Club donde para mí merece estar, que es en Liga F. Por ser un club histórico y que ha crecido mucho, teniendo ahora unas instalaciones acordes a la competición y muy por encima de la de otros clubes. Es primordial poder cumplir el presupuesto. Sabemos que contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Huelva y de las demás instituciones y nuestros patrocinadores, pero necesitamos el apoyo empresarial.

Y por supuesto, seguir formando jugadoras para que lleguen al primer equipo y que toda la cantera pueda competir en las mejores condiciones. Que sigan teniendo la ilusión de jugar al fútbol y se formen en valores. Es muy importante que sigan creciendo.

Tenemos al equipo B jugando ahora el play off de ascenso, un cadete en andaluza que ha quedado sexto y una gran temporada de todas las alevines, infantiles y cadetes. Hay un gran y prometedor futuro. Aprovecho y les doy por aquí también la enhorabuena a toda la cantera. Son un orgullo para nosotros.

P. Entiendo que cuando un equipo de primera división pierde la categoría se juega mucho más que el honor deportivo, pues conlleva una pérdida importante de ingresos. Esto me hace suponer que también de cara a la próxima campaña bajará el presupuesto. ¿En qué medida?

R. Eso es innegable. El presupuesto baja porque los ingresos lo hacen. Ya no tendremos ingresos por televisión ni comerciales de la Liga F y, por lo tanto, es una merma muy importante. De ahí que ahora, más que nunca, sea el momento de que una gran empresa de Huelva, de las que ya sabemos, apueste por el deporte.

P. Al igual que le ocurre al Recreativo, que muchos jugadores bajan sus emolumentos por jugar en una entidad como el decano. ¿Crees que habrá jugadoras que bajen su caché por vestir la camiseta de un club con tanta solera como el Sporting?

R. Yo sé que todas las jugadoras tienen la ilusión de competir en Liga F y están buscando eso, pero también sé que hay muchas a las que le atrae estar en un Club como el nuestro, con nuestra historia, y que de aquí siempre han salido grandes jugadoras, el caso más reciente Mayra Ramírez. Tenemos también a nuestra Cinta Rodríguez en el Atlético de Madrid y muchas más. Además, contamos como te digo con unas instalaciones de primer nivel.

Tendremos que hacer una plantilla nueva, por supuesto, y para eso tenemos que trabajar.

P. ¿Se va a caracterizar la dirección técnica por mirar a la cantera y a chicas que lleguen con hambre de triunfar o por jugadoras consolidadas?

R. Eso es más la parcela deportiva que la mía, pero entiendo que habrá una mezcla de todo. Subirán niñas de la cantera y, para una categoría tan dura como la Primera RFEF, hace falta también veteranía por un lado y hambre de lograr los objetivo e ilusión por otro. Somos de los clubes que más oportunidades hemos dado a las jugadoras de la casa y muchas han podido jugar en primera.

Ahora hay que tener ilusión y ganas para lograr el apasionante objetivo del ascenso.

P. ¿Qué mensaje darías a la plantilla y a los técnicos cara a la próxima temporada?

R. El mismo que he dado siempre: "Que se sientan orgullosas de llevar este escudo y que sean trabajadoras, humildes, luchadoras, constantes. Que somos un club independiente y lo tenemos más difícil que nadie, pero que nuestro ADN Sporting nos hace superar todas las dificultades. Y por supuesto, que tengamos viva esa ilusión por competir y esa innegociable garra que siempre ha tenido este Club. Que vuelvan las espartanas".

P. Si te concedieran un deseo relacionado con el club. ¿Cuál sería?

R. Mi deseo, por supuesto, es que el Club siga creciendo, que ascienda de nuevo, que volvamos a sonreír juntos. Y, por encima de todo, que no tenga que pasar penurias económicas porque se merece lo mejor y lo ha demostrado.

P. ¿Cuál sería tu sueño?

R. Mi sueño es la estabilidad del Club en todos los aspectos para que siempre esté compitiendo. Y que esta familia sportinguista celebre algo muy bonito en mayo de 2025.

P. Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras?

R. Te seré muy sincera, lo he pasado muy mal esta temporada, por el fútbol y otro tema personal, pero ahora mismo tengo muchas ganas e ilusión de volver a sonreír.

En el plano personal me encuentro muy bien y muy feliz con mi marido y mi pequeño Antonio. Por suerte toda mi familia está bien, y es lo más importante para mí. Y seguir chutándole penaltis a mi pequeño portero en la Plaza Niña.

Amor de madre. Con su hijo Antonio

P. Muchas gracias por prestarme tu tiempo y no sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. Muchas gracias a ti por acordarte de mí y nada, desear que todos los equipos de Huelva podamos lograr nuestros objetivos en la próxima temporada.