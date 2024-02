Luci Martín: “Solo he tenido una oferta para entrenar al Recre y llegó de la mano de Pablo Comas”

Luci, como es conocido deportivamente, empezó jugando en categorías inferiores del CD San Roque pasando, a los 15 años, a formar parte de la cantera del Sevilla FC.

En sus principios en el San Roque de su Lepe natal

Con la entidad sevillista gana la Liga Nacional Sub 19 en la temporada 1990/91: asimismo fue convocado por España para jugar la Copa Mundial de Futbol Sub. 20.

En una convocatoria con la Selección Española Sub - 20

Debuta con el filial sevillista en la 93/94 y, tras dos temporadas, es fichado por el Real Club Recreativo de Huelva donde, a las órdenes de Joaquín Caparrós, logra el ascenso a la Segunda División.

Luciendo la camiseta del Recre

En la temporada 1999/2000 se marcha a formar parte del plantel de la UD. Levante, que acababa de ascender a la categoría de plata. En el equipo granota estuvo tan solo una temporada, marchándose a la UD. Ceuta y, tras dos temporadas, termina su carrera como futbolista en el equipo de su pueblo.

Como segundo entrenador de Caparrós ha pasado por equipos como el Deportivo de la Coruña, Athetic Club de Bilbao, Neuchatel Xamac, RCD Mallorca, Levante UD, Granada CF, Osasuna, Al-Ahli Doha y la Selección de Armenia. Asimismo, en la temporada 2018/19 entrenó como máximo responsable al Sevilla Atlético, logrando el galardón al mejor entrenador del grupo IV de segunda división B.

Junto a Joaquín Caparrós y el presidente de la Fedración de Armenia, el dia de la firma del contrato

A Luci lo conozco desde hace aproximadamente tres décadas, y desde el primer momento pude percatarme que se trataba de una persona de trato sencillo, campechano, bondadoso, afable, empático y servicial, además de ‘güena’ gente. Y al instante nació una buena amistad que obviamente, con el paso de los años y a pesar de la distancia, se ha incrementado.

Pero, para descubrir un poco más a nuestro protagonista y conocer cómo es su día a día en la actualidad nos pusimos en contacto con él para hacerle una entrevista. Y con la afabilidad y cortesía que le caracteriza accedió a la primera. Así que vamos a ello.

P. ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez en tu Lepe natal y qué soñabas ser de mayor?

R. Recuerdos de mi niñez tengo muchos, pero los más fuertes siempre está el balón por medio. Mi etapa escolar fue maravillosa donde haces amigos para toda la vida a pesar de haberme separado de ellos a los 15 años. Es una etapa marcada por los profesores que ahora son grandes amigos, sobre todo nuestro tutor Don Luis Rastrollo, un extremeño que llega a Lepe a dar clases a un grupo de chavales y ya se queda de por vida en Lepe. Como digo mi niñez la recuerdo en la calle, todo el rato jugando a todo, futbol, carreras, baloncesto, tenis, ciclismo. Todo lo que había en la tele, cualquier evento deportivo que había en la tele, mundiales de futbol, baloncestos, tenis, la vuelta, el tour, nosotros lo reproducíamos en la calle. Creo ahora mirando atrás que éramos bastante creativos. Como ves no nombro a ningún amigo del barrio por miedo a que se me olvide alguno, porque luego tengo que ir por Lepe y me lo recriminan.

Recuerdo el primer equipo del barrio que a uno de los mayores se le ocurrió hacer para enfrenarnos con los otros barrios, El Kelme. Hicimos camisetas y a mí me dieron el 10, por cierto, todavía mi madre la tiene guardada. Teníamos nuestro propio campo, con las piedras como postes. Aún al día de hoy ese espacio está sin construir y cuando paso por allí veo que es un descampado en cuesta y pienso que en aquel momento para mí era como un gran estadio. Esos momentos aún los recuerdo como si fuera ayer.

Como dije antes, mis recuerdos de infancia son de estar en la calle, calle San Juan del barrio Santa Eloísa, ese era nuestro espacio de juego. Juegos con bocadillos en las manos, porque antes tanto en el recreo del colegio como en las tardes lo obligatorio era un buen bocadillo de fiambre. Y no se podía perder tiempo, se jugaba mientras te lo comías.

Los otros grandes recuerdos que tengo de la niñez, son los veranos. Uff qué maravilla desde junio hasta septiembre todo el día en la playa jugando mañana y tarde al futbol y a todo lo relacionado con el agua. Al final del verano parecíamos conguitos, ¿dónde estaban los protectores solares? Esa pandilla de verano es inolvidable. Los campeonatos de futbol sala en Club Vera de Mar contra los equipos sevillanos. Nosotros los de pueblo y ellos los de la gran capital, ya ves, la que se montaba, gran pique hasta el punto que ahora alguno de ellos son periodistas en Sevilla y me lo recuerdan. Éramos muy competitivos.

Mis recuerdos en aquella época se me van también a mi padre, pues al principio de los veranos nos quedábamos en La Antilla en casa de mi tío Manolo, hasta que mis padres compraron una parcela y mi padre hizo la casa, y yo de peón de albañil. Dentro de mi formación como persona es de las mejoras cosas que creo que hicieron mis padres, con 12-13 años saber cómo era agachar el lomo de verdad. A eso se dedicó mi padre toda la vida hasta que se jubiló, nunca lo escuché quejarse. Igual que mi madre, que no sé de dónde saca la fuerza para no parar aún a día de hoy. Son enseñanzas indirectas, predicar con el ejemplo.

En Torremolinos de viaje de fin de curso

Nunca he deseado de pequeño ser jugador de futbol. En aquellos años solo jugábamos por vocación, y era lo que nos gustaba. A los 13 años comienzo a jugar en el San Roque de Lepe, y nunca consideraba que jugaba bien, al revés, creo que he sido un sufridor siempre en el fútbol y un perfeccionista, y mi mayor crítico. Pero debía de hacerlo bien, pues a los 15 años toda mi vida cambió. Vino el Sevilla a hablar con mis padres para que me fuera a vivir a Sevilla. Para mi madre fue un momento duro, pero para mí fue como un paso más, un eslabón más que había que vivir en ese momento y sobre todo adaptarse.

En sus principios defendiendo la camiseta del Sevilla

Esos momentos los viví con gran ilusión, pero llenos de responsabilidad. Creo que era una de mis virtudes en aquella época, lo responsable que era. Lo vivía como un paso a paso y sobre todo de no defraudar a los que me habían llevado y cumplir con los estudios que era la promesa a mi madre. No los abandone nunca y es de lo que ahora estoy más orgulloso.

P. ¿Ha cambiado mucho Huelva con respecto a tu infancia? Si es así ¿Cuál dirías que ha sido la mayor metamorfosis desde tu punto vista?

R. Bueno, como bien sabes, yo hasta los 23 años no aterrizo en Huelva capital. Y Huelva es una ciudad que ha evolucionado lógicamente con el tiempo, pero te diría que ha sido una evolución muy muy lenta comparado con el resto de lugares donde he vivido. Yo soy del barrio de Isla Chica por adopción, pues en este barrio he vivido una de mis mejores etapas como profesional del futbol y como persona. Por tanto, el mayor cambio para mí fue que se llevaran el Estadio Colombino del barrio. Creo que hay un antes y un después de la vida en el barrio cuando el estadio estaba aquí. La vida, los negocios, los restaurantes, las tiendas, los bancos, incluso te diría que la alegría de la gente. Ahora que paseo cada vez que estoy en Huelva por allí miro ese espacio lleno de coches con gran añoranza.

Con su esposa Flor disfrutando de una terraza en Huelva

P. A pesar de esa transformación, está claro que Huelva en cuanto a infraestructuras sigue estando a la cola de Andalucía. ¿Cuál dirías que es la más prioritaria?

R. Siempre lo he pensado y creo que el mayor cambio se está empezando a hacer, es que Huelva mire al río, a la marisma. Eso para mí es oro. Creo que hace mucho tiempo que Huelva Capital debía de empezar a explotar ese lado.

La otra prioridad está claro que es la mejora de nuestra infraestructura de accesos a la ciudad, llámese AVE, llámese aeropuerto. Pero incluso no solo para el turismo sino para aumentar la capacidad de Huelva al mundo empresarial, pues tenemos materia prima para exportar.

P. Por tu profesión, de la que charlaremos a continuación, has vivido en diferentes destinos, tanto en España como en el extranjero. ¿Qué opinión se tiene de Huelva desde fuera?

R. En España, en general, se mira Huelva como un destino de ocio. Sol, playa, y buena comida. La verdad, lo que somos.

En el extranjero me ha costado explicar más la ubicación y la vida en Huelva, siempre en estos casos tienes que nombrar que estamos cerca de Sevilla.

Luciendo la camiseta de la Selección de Armenia

P. Hablemos de tu profesión y al mismo tu pasión, el ‘futbol’, siempre de segundo de Joaquín Caparrós, un magnífico técnico que actualmente lleva un tiempo sin equipo. ¿Has pensado en desvincularte y trabajar en solitario? ¿o por donde pasa tu futuro?

R. Esa pregunta me la hacen muchos, y desde hace mucho, y eso me halaga, pues consideran que puedo tener la capacidad de entrenar en solitario. Pero ese momento no me había llegado, primero porque no he parado de trabajar y segundo porque me he sentido entrenador en todo momento pues con el mister, año tras año me ha llenado de responsabilidades allí a donde hemos ido y eso me ha hecho estar a gusto y no tener otros deseos.

En su etapa como segundo de Caparros en Bilbao

Y también está claro por fidelidad, que creo que el mister la merece. Pienso que en todo este tiempo él me ha dado mucho, pero yo también le he dado mucho a él, hasta el punto que hemos podido irnos los dos solos a trabajar a diferentes equipos, y sobre todo en el extranjero, que es aún más difícil, y donde el mister se ha apoyado más en mí.

Pero como en todo, esto tiene un fin y el mister ahora va más tranquilo y me ha dado la libertad para que pueda moverme y pueda decidir mi futuro a corto plazo, que tengo muy claro que es entrenar. Ser entrenador principal, head coach como se dice en Inglaterra. Y para eso pues sigo formándome, viendo todo el futbol que puedo, anotando, escribiendo ideas nuevas, hablando con mucha gente, y viajando, no solo por España sino por el extranjero, y no solo viendo la liga española, sino las extranjeras, pero sobre todo las categorías que ahora mismo tengo más cercanas como la primera y la segunda rfef de las cuales me estoy empapando bien.

Este momento de paro me gusta, pues considero que de todo se aprende, pues hasta de Futbol 7 me estoy hinchando a ver, y lo que más me gusta es analizarlo no solo como juegan sino como entrenan, pues eso me da mi visión del mundo del entrenador aquí en Huelva.

Junto al siempre recordado Diego Armando Maradona

P. Además de entrenar me dicen que eres un experto en montar videos de jugadores, de hacer informes y analizar partidos. ¿Tan importante son las nuevas tecnologías en la profesión?

R. Bueno, a veces he pensado que era más un informático que entrenador, por las horas que paso delante de un ordenador. Todo lo que hago con el ordenador es focalizado al futbol, a la mejora del futbolista y a su desarrollo. Para ello creo que las nuevas tecnologías son primordiales y el video de las que más.

Como te decía antes, dentro del cuerpo técnico de Joaquín he hecho muchas cosas, he sido el segundo entrenador, formador del cuerpo técnico, el que ayudaba en la creación de tareas, el analista de tu equipo, del rival, de los entrenos, de los jugadores y de crear sistemas para poder controlar todo eso. La verdad que me apasiona esa parcela tecnológica de la que considero que hay que estar en continua formación, pues el futbol va muy rápido y siempre salen cosas nuevas que pueden ser útiles.

De las cosas que más me gusta es buscar la forma de ayudar al futbolista que entienda el juego, el porqué de los entrenamientos, el porqué de las exigencias a las cuales sometemos a los futbolistas. Para todo esto las nuevas tecnologías son primordiales.

P. Por cierto, has pasado por muchos clubes importantes, e incluso por la Selección de Armenia. ¿De cuál guardas mejor y peor recuerdo, y por qué?

R. La etapa en Osasuna no lo considero mala, la considero de aprendizaje. Un club que es excepcional y al cual fuimos con mucha ilusión en una situación que sabíamos que era difícil, pero aceptando el reto. Creo que era un lugar en el cual, aunque se bajara, era un equipo para coger impulso y hacer cosas importantes, pero estuvimos muy poco tiempo.

De todos guardo grandes recuerdos, por ejemplo, estos tres últimos años en la Selección de Armenia nos han llenado de buenas experiencias en un gran país dándonos la oportunidad de conocer otra cultura y de jugar torneos a nivel UEFA Y FIFA.

Pero sin duda, los mejores recuerdos son en el Athletic de Bilbao, donde he dejado compadres y grandísimos amigos de por vida. Allí decidimos empezar a formar una familia y allí nació mi hija. Allí nos sentimos muy queridos por tanto les devolvemos los sentimientos.

Toda la familia compartiendo mesa y mantel con sus comadres vasco Rosa y Joserra

P. Supongo que actualmente, y mientras vuelve al tajo, estarás viendo fútbol. Sé que el Recre lo sigues asiduamente. ¿Te ha sorprendido la buena temporada que está realizando y lo ves entre los aspirantes a jugar los play offs?

R. Del Recre estoy viendo todo, tanto en el estadio cada domingo y viajando si también puedo, como por ejemplo en Córdoba. Pero además como trabajo me tengo impuesto durante la semana ver el partido de fuera del Recre, o repetido con más tranquilidad. Y siempre suelo ver durante la semana anterior uno o dos partidos del rival del Recre. Es obligación pero, como te digo, es lo que me gusta.

Desde pretemporada vengo diciendo que me gusta la estructura que el club estaba diseñando y que es una estructura que pienso tendrá resultados en el tiempo. Lo difícil es tener resultados a corto plazo como estamos teniendo. Es un regalo de ilusión vernos metidos en los Play Off de ascenso y sobre todo viendo al equipo cada vez más sólido. Ahora miro a los de atrás y no veo a ninguno con fuerzas para que nos quiten de donde estamos. Pero está claro que hay que ir partido a partido.

Con compañeros durante su epoca como jugador albiazul

P. Hablando del Decano. ¿Alguna vez has tenido propuesta para entrenarlo y te gustaría?

R. Propuesta solo he tenido una vez que el Recre estaba en Segunda con Pablo Comas, que me lo ofreció Iturbe. Pero en aquel momento acabamos de salir del Granada CF y por ley no podía entrenar a otro equipo en un mismo año. En España no se puede. Así que no necesité ni contestar.

Está claro que me gustaría, ya he respondido mil veces a esta pregunta. Pienso, además, que alguna vez lo haré. Lo que ha pasado es que hasta ahora tampoco hubiera podido, pues no estaba libre para tomar esa decisión pues me debía a la disciplina del cuerpo técnico de Joaquín, pero como te he respondido antes esa situación ha cambiado y ahora tengo plena libertad para buscar otras opciones. El míster sabe que me tiene a su disposición si me necesita, pero también me deja libre para buscar.

P. Hablando del innombrable, como a mi gusta llamarlo ¿Qué opinión tienes sobre la sentencia por parte del TSJA que anula la expropiación de las acciones del dueño de Gildoy?

R. Sin duda, la sentencia del Juez es un nuevo sobresalto ahora que habíamos logrado cierta tranquilidad en los despachos y a nivel deportivo.

No entiendo de jueces y quien lleva la razón, o como se hace o se deja de hacer, pero espero que los que sepan hacerlo tomen la mejor decisión para nuestro Recre.

P. Siguiendo en clave futbolística, me dicen que tu hijo sigue tus pasos deportivamente hablando. ¿Lo veremos triunfar como futbolista?

R. Bueno, ahora mismo lo que me preocupa de él es que se divierta y encuentre en el futbol una de sus vocaciones en las cuales puede hacer algo que le apasiona. Que crezca como persona y aprenda como pienso que lo está haciendo. Que haga amigos y se llene de valores que sé que el futbol puede darle. Lo que más me gusta de él es su cabeza. La madurez con la que va absorbiendo los diferentes momentos que está viviendo.

Con su hijo Michael

P. Qué te parece si haciendo un símil futbolístico hacemos un cambio de juego y hablamos de gastronomía. No sé si eres de ponerte el delantal y meterte entre fogones, si es así ¿cuál es tu plato estrella?

R. Pues te digo que es otra de mis pasiones. Reconozco que soy un cocinillas. Pero un simple aficionado, pero me gusta leer y ver videos de cocina para aprender. De hecho, en Armenia algo del tiempo libre lo dedicaba a aprender de la cocina rusa y armenia.

Suelo hacer de casi todo, pero lo que más me gusta es hacer arroces. En casa pruebo hacer arroces prácticamente con todo lo que pillo. Vamos, que no sobra nada. Aquí no se tira nada.

P. Siguiendo en clave culinaria. Si tuvieses la ocasión de compartir una cena con un personaje del pasado o actual ¿por dónde pasaría tu elección y qué le preguntarías?

R. Puff me cuesta pensar esta pregunta porque no he tenido ese deseo nunca y no me he parado a pensar. Me conformo con los que he compartido mesa. A nivel futbolístico, el haber convivido casi a diario con Ángel Iribar durante 4 años y el haberle preguntado de todo durante ese tiempo ya me ha llenado el cajón de la curiosidad del futbol, del pasado y relacionarlo con el actual.

Pero ahora que me dices, después de haber visto varias películas y reportajes de aquella época, le podríamos preguntar a Hitler qué coño se le pasó por la cabeza para liar la que lio.

P. ¿Qué palabra te gusta más del diccionario?

R. Flor

P. Se suele decir “que bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras?

R. No me voy a quejar de cómo estoy, pues como creo te he dejado entrever por alguna respuesta, soy una persona de aceptar lo que llegue, buscar soluciones y estoy acostumbrado a los cambios pues por mi trabajo, siempre ha sido así. Aunque reconozco que estoy disfrutando mucho del tiempo que estoy pasando en Huelva.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. Pero no sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. Tus preguntas, señor Félix, son suficientes como para hacerme mirar un poco más atrás que el reciente pasado. Y eso es algo que no hago a menudo. Así que enhorabuena por las preguntas y espero que nos veamos pronto por el centro y disfrutemos charlando de la vida como otras veces hemos hecho saboreando un buen vino.

Pues queda pendiente la cita para seguir charlando de fútbol, que tanto nos apasiona, y con un buen vino.