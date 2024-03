Kike Sánchez: “Quédense con el nombre KALENTITOS, que va a dar mucho que hablar”

Quédense con el nombre: ‘Kalentitos’. Se trata de un espacio donde poder degustar los churros de antaño, pero dándoles un toque más moderno e incluso personalizados donde lo podréis comer, mis queridos lectores, tanto para desayunar como para merendar, junto a un café 100% natural, o pueden ir directo al paladar. No les digo más; visiten este nuevo templo donde probar los churros, que de seguro no les dejará indiferente.

Las colas fueron la nota predominante en la inauguración

Así mismo, también podrán degustar cinnamon roll, New York roll, ice cream, smooties de frutas, café 100% natural.. y uno de los productos que, según nos manifestaba el amigo Kike, piensa que dará mucho juego, es el crofle, un gofre pero con masa de croassant y que le dan un toque especial.

Pero, para conocer un poco más este nuevo establecimiento, nos pusimos en contacto con Kike, y con esa amabilidad que le caracteriza, no dudó en ponerse a nuestra disposición, así que sin más preámbulo vamos al lío ya.

P. ¿Cómo surgió la idea para montar ‘Kalentitos’?

R. Pues sigo muchas tendencias de hostelería por redes sociales y comentándoselo a Fran, mi socio/compadre, lo llamaron que dejaban libre un local familiar que tienen de toda la vida, y soy de creer mucho en las señales, así que parecía que todo se alineaba.

Noemý y Aída quisieron apoyar a los jovenes emprendedores

P. Tengo entendido que este nuevo negocio que acaba de nacer llega de la mano de otros dos socios emprendedores, cuéntame.

R. Sí, mi Fran, que es mi compadre, y si le confío ser padrino de mi hija imagina la confianza que tengo en él; y Álvaro, que nos conocemos de siempre y sé que es un tío con visión y entiende del tema, además de pararme todas las locuras que me pasan por la cabeza, ya que conoce todo lo que se puede o no hacer en los diferentes sectores.

Kike junto a sus socios Álvaro Garcia y Fran Hrenández y Monsent encargada de Kalentitos

P. ¿Ilusionados con el proyecto que acabáis de arrancar?

R. Muchísimo, ya que se ha creado desde cero y con muchas ganas de divertirnos y de traer un concepto nuevo a Huelva.

P. ¿Cómo dirías que son los productos que ofrecéis?

R. Diferentes a los que existen aquí. Algunos como los churros de toda la vida pero dándoles nuestro rollo, y totalmente personalizables por el cliente. Creo que a la gente le puede gustar...

P. ¿A qué tipo de público va dirigido el negocio?

R. Creo que el dulce no entiende mucho de edades, la verdad. Así que creo que un poco a todos los públicos, además que traemos una gran variedad y con sabores para todos los paladares.

Familias completas posando en el photocall

P. ¿Qué otros productos, además de los churros, pueden encontrar los clientes en ‘Kalentitos’?

R. Pues tenemos cinnamon roll, New York roll, ice cream, smooties de frutas, café 100% natural.. y uno que pensamos que dará mucho juego es el Krofle que se trata de un gofre pero con masa de Croassant y que le daremos un toque especial. La idea es innovar y darle una vuelta más a los productos más conocidos.

P. ¿La idea es churros y chocolates para llevar o también lo pueden degustar en el local?

R. En principio no, ya que la apertura ha sido rápida y queríamos estar en Semana Santa. Pero tenemos planificado abrir el local entero y que sea un espacio moderno y a la vez acogedor, donde tomarte un café con alguno de nuestros productos o un chocolate con churros como los de ‘casi’ los de toda la vida.

P. ¿Hasta qué punto os puede penalizar no tener veladores?

R. Hombre, estamos en una ciudad muy de terracitas, pero hemos adaptado todo el packaging con idea de que sea súper cómodo comerlo incluso andando de camino al trabajo, o en un parque mientras desconectas de todo.

R. La verdad que son productos de toda la vida, pero con un toque nuevo. Como me gusta decir: ‘son del rollo’ jajajaja.

P. Por cierto, ¿Qué horario tendréis?

R. Tendremos que analizarlo un poco viendo el flujo de clientes, pero la idea en principio es de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00. Pero ira variando dependiendo estación, clima y fechas especiales.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más que durante

la entrevista no te haya preguntado.

R. Pues creo que se nos quedan algunas preguntas en el tintero, pero la siguiente entrevista la haremos paseando mientras comemos unos churritos con chocolate por las calles de Huelva. Quédense con el nombre ‘KALENTITOS’, que va a dar mucho que hablar.

Muchas gracias Félix.