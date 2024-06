Juanjo Camacho: “Soy versátil en cuanto al estilo y valiente o brusco en cuanto al uso del color”

Nuestro invitado de esta semana es un artista que viaja en muchas direcciones, va y regresa, no se detiene.

Decir de él que su mayor profesión es la pintura, aunque lo comparte con la música. De hecho, pertenece a la banda de heavy rock Fate ´N´Fortune. Ha estudiado Bachillerato de Artes Plásticas en la Escuela de Arte y Superior de Diseño ´León Ortega´ de Huelva.

Juanjo durante una actuación junto a sus compañeros de la banda de heavy rock ´Fate ´N´Fortune´

A Juanjo lo conocí...ufff, hace muchos años en uno de mis paseítos por la ría de Huelva con mi amigo Carmelo Merchán. De pronto y sin apenas darnos cuenta nos encontramos frente a nosotros a un chico muy joven con su caballete y sus pinceles pintando. Sin duda, nos llamó la atención el buen trabajo que estaba ejecutando.

Sin duda su trabajo es excepcional

Recuerdo que nos saludó adecuadamente mientras que, sin apenas elevar el tono de voz, desde la quietud y la calma más absoluta y como un perfecto anfitrión, nos expresó que el ‘comería’ de la pintura. Esa certeza de que quería triunfar, y su buen hacer con los pinceles, me hizo pedirle su primera entrevista, sabedor que más pronto que tarde lograría su sueño, y no me equivoqué.

Pero para saber cuál es su día a día y que ustedes, mis queridos lectores, lo conozcan un poco más, nos pusimos en contacto con él para hacerle una entrevista. Y con suma amabilidad accedió a la primera, así que vamos al lío ya.

P. Se dice que todo niño sueña con ser algo de mayor ¿cuál era tu sueño?

R. Quería ser músico, como mi padre, pero sin embargo no desarrollé interés por el instrumento hasta la adolescencia.

Desde la infancia ya le gustaba la música y en especial la guitarra

P. ¿Cómo se desarrolló tu infancia?

R. Tranquila y reposada. Echo de menos bastante esos tiempos donde la mayor preocupación era terminar pronto los deberes para ponerme a jugar o a hacer cualquier cosa.

P. ¿Cómo y cuándo nace en ti la pasión por la pintura?

R. Desde siempre me gustó garabatear. El interés por el color primaba en mí ya desde pequeño, pero lo abandoné un tiempo hasta que di con las técnicas pictóricas que aprendí en la EALO (Escuela de Arte León Ortega)

Posando junto a uno de sus múltiples trabajos

P. Hace al menos una década, y siendo un chaval, te conocí y me gustó tu trabajo. Recuerdo que te hice tú primera entrevista y me dijiste que vivirías de la pintura, y pasado el tiempo has logrado tú sueño. ¿Cómo ha sido el camino?

R. Ha sido difícil. La pintura te da muchas alegrías y satisfacciones, pero a la vez es sumamente desagradecida. No puedes pintar esperando nada; tienes que pintar para superarte, mejorar y sentirte lleno. La pintura es un vehículo que me desplaza a sitios que desconozco, y eso es lo que hace que me enamore de ella cada día más.

Otra de sus obras

P. Si tuvieras que describirte como artista, ¿qué adjetivos escogerías?

R. Versátil, en cuanto al estilo, y valiente o brusco, en cuanto al uso del color.

P. Dentro de la profesión ¿cuál es el mejor consejo has recibido y de quién?

R. Javi Ruiz, de Hydra Tattoo, me dijo un día: “Para vivir de esto tienes que ser el primero, el mejor o el único, ¿qué tienes tú?” Y esa pregunta fue el mejor consejo que he recibido y el que me motiva muchas veces a seguir encontrándome.

P. ¿Tienes algún modelo a seguir?, ¿alguna artista o persona que te inspiró o te motivó a seguir este camino?

R. Hay muchos referentes a día de hoy, muchos cercanos a mí. Me quedo con Manolo Blandón, que fue el que me invitó a tomar los pinceles y batirme en duelo con el agua para resultar en acuarelas … Una disciplina muy complicada la de la acuarela, por cierto.

En una de sus exposiciones

P. Aunque eres joven, no es menos cierto que ya tienes un nombre en la profesión, y algún que otro premio tendrás ¿Recuerdas cuál fue el primero o el que más ilusión te hizo y por qué?

R. Las menciones de honor, los premios en los certámenes… están muy bien, y todos tienen su momento. Recuerdo uno con especial cariño que me entregó el amigo Carmelo Merchán en La Semana del Corazón, en 2018.

P. Sé que no has querido dedicarte solamente al arte y por ello también te dedicas a la docencia. Cuéntanos qué tipo de alumnos tienes y si el hecho de enseñar a diario te obliga a estudiar cosas nuevas cada día.

R. Dar clases te obliga a reciclarte y reciclar tus conocimientos constantemente. Mis alumnos son unos genios… Chavales con 16 años que tocan como ya me hubiera gustado a mí a su edad. Aprendo mucho de ellos. Es fantástico.

P. ¿Qué significa para ti la palabra arte?

R. Aquello que te transmite, aquello que te emociona.

P. ¿Cuál es tu obra favorita y por qué?

R. Es muy complicado responder con una sola obra. Quizás “Vista Oeste de Venecia” de William Turner. Esa obra marcó mucho mi estilo.

P. Por cierto, ¿Cómo conviertes tu fantasía en arte?, ¿dónde encuentras tu inspiración?

R. Una canción, un olor, un poema… Hay muchas cosas que me ponen en marcha. No me planteo el motivo. Suele suceder de manera inconsciente.

P. ¿Cuál es tu proceso de trabajo a la hora de crear un nuevo proyecto artístico?

R. Por lo general, a no ser que esté trabajando por encargo, me gusta empezar a manchar el lienzo de forma instintiva, sin un rumbo marcado. Esta metodología me obliga a ser resolutivo y visceral a partes iguales.

P. ¿Nos podrías explicar cuál es la técnica y la temática desarrollada en la elaboración de tus obras?

R. Trabajo principalmente el acrílico y la acuarela, aunque ésta última la tengo algo abandonada.

P. ¿Cuáles dirías que son tus influencias clásicas y preferencias actuales en tu pintura?

R. La pintura flamenca me gusta mucho, como también el impresionismo o Velázquez, Goya… Álvaro Castagnet, o Adrián Marmolejo, que son dos referentes actuales en cuanto a la acuarela de nuestros días… No me pongo barreras, si me mola, me mola.

P. Sé que también eres componente de un grupo, creo que guitarrista, y que lo haces bastante bien. Respecto a tu doble faceta de pintor/guitarrista ¿qué importancia tiene cada una para ti?

R. No puedo elegir ninguna de ellas. Se han vuelto una simbiosis entre sí. Si no estoy pintando, estoy tocando o escribiendo. Necesito estar en constante proceso creativo.

En plena actuación con su grupo ´FATE ´N´ FORTUNE´

P. ¿Tienes algún enlace en que nuestros lectores puedan conocer tus obras?

R. Claro, pueden localizar mi trabajo en plataformas como Instagram: juanjo.kamatxo

P. Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras?

R. En un momento de cambio, como siempre. Siempre estoy experimentando y por lo tanto cambiando. No me gusta el inmovilismo.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. Pero no sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. Añadir las gracias a ti por el ratito que me has dedicado, y que me alegra mucho traer a la memoria esos recuerdos de hace casi una década, como tú dices cuando nos conocimos. Siempre es un placer, Félix. Muchas gracias.