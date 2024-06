Juan Manuel Muñoz: “Mi labor en El Sembrador Europa es lo que más satisfacción personal me ha producido”

Posee una gran experiencia en Gabinetes de prensa, habiendo pasado, entre otros, por el de Gobernación, Gobernación y Justicia y Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Asimismo, ostenta una gran trayectoria en medios de comunicación escrito: El Correo de Andalucía, El Guadalete y Huelva Información, sin olvidar su paso por radio y televisión. Sin duda ha sido, ya que en la actualidad se encuentra jubilado, un profesional todo terreno.

Disfrutando de su merecida jubilación

A Juan Manuel lo conocí hace, aproximadamente, tres décadas, cuando llegó a Huelva Información, y años más tarde coincidimos trabajando en la misma empresa de comunicación, y desde entonces existe entre ambos un vínculo de amistad que con el paso del tiempo se ha incrementado.

Pero para conocer un poco más su estilo y personalidad y saber cómo es su día a día nos pusimos en contacto con él. Que amablemente no dudo un momento en ponerse a nuestra disposición, así que, sin más dilatación, vamos al lío ya.

P. Rememoremos tu infancia en tu San Juan de Aznalfarache natal ¿Cómo la viviste?

R. Apenas la recuerdo, puesto que en este pueblo sevillano sólo estuve los 4 primeros años de mi vida. Sí recuerdo, sin embargo, mi infancia y juventud, hasta los 21 años en la barriada del Aeródromo de Tablada, dada la condición de militar del Ejército del Aire de mi padre. El carácter muy familiar del barrio y el gran ambiente que allí se respiraba colmó al niño y al joven que, entre los años 1960 a 1976, se crió en unos valores que ahora, por lo menos yo, tanto se echan de menos.

P. Todo niño sueña con ser algo de mayor ¿Cuál era tu sueño?

R. Pues fíjate, Félix, que mi propio padre me persuadió de ser militar, que era el ambiente que respiraba en las edades fundamentales para pretender forjar un futuro. Y lo que comenzó siendo una vocación que iba encaminada a la ingeniería industrial, por circunstancias de la vida, derivó en el periodismo.

P. ¿En algún momento pensaste en dedicarte al mundo de la información? Y ¿Por qué escogiste periodismo?

R. En esos años no, pero tuve la gran suerte, gracias a mi padre, de formar parte de la redacción de El Correo de Andalucía, que en aquellos tiempos era la auténtica escuela de periodismo sevillana. Era el momento de escoger camino y ese pasó por El Correo, me cautivó. Pero, a decir verdad, nunca tuve un sueño especial sobre mi futuro. Eso sí, lo que tenía claro es que lo que eligiera lo tendría que hacer lo mejor posible y ponerle muchas ganas.

P. ¿Qué recuerdas de tú primer día de trabajo y en qué medio?

R. Mi primer trabajo, mientras estudiaba COU, fue en lo que entonces era Radio Popular de Sevilla (hoy COPE Sevilla). Eran tiempos convulsos. Franco estaba a punto de morir y me tocó servicio, en solitario, en aquella emisora en el momento de la muerte. Cómo me desenvolví en esa ocasión, tan joven como era, me causó una grandísima satisfacción.

P. Sigamos volviendo la vista al pasado. ¿Cómo recuerdas tú primera entrevista y a quién se la hiciste?

R. Estaba en la redacción de Deportes de El Correo y me tocó entrevistar, tras el partido, a los jugadores de un Betis-Madrid. Nunca olvidaré cómo se portó de bien Emilio Butragueño conmigo. Esa fue, si no la primera, de las primeras entrevistas que hice.

P. Ahora felizmente jubilado y, si echas la vista atrás, ¿Cómo dirías que ha sido el camino?

R. Largo, fructífero y enriquecedor en todos y cada uno de los medios que he estado y con todas y cada una de las personas con las que me he cruzado en esta bendita profesión. Mi paso por Huelva durante 10 años marcó definitivamente mi carrera.

Tiempo de relax

P. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido dentro de la profesión y de quién?

R. He tenido, amigo Félix, directores de primera fila en todos los medios en los que he estado. Me resultaría muy difícil en estos momentos destacar algún consejo, pero a bote pronto se me queda las buenas consignas que me han dado personas como Fernando Merchán, José Luis Camacho Malo (como director comercial), Ramón Ramos, Ana Vives, el cura Diego Suárez Mora, por destacar mi paso por Huelva que, como te dije antes, es el que más me marcó.

P. En tu vida profesional has pasado por diferentes medios, al igual que has trabajado en Gabinetes de Prensa y empresas de comunicación. ¿En cuál de todas estas facetas has disfrutado más y por qué?

R. Como dices, mi carrera ha sido muy diversificada en el mundo de la información y la comunicación. Pero, sin lugar a duda, y sin desmerecer a ninguno de los anteriores medios, mi labor en El Sembrador Europa, radio y TV, fundado por el sacerdote Diego Suárez Mora en Gibraleón, ha sido el que más satisfacción personal me ha producido. No sé si porque era ya en el punto y final de mi carrera periodística o porque me conmovió la ingente labor que este cura ‘loco’, como él mismo se llamaba, hacía entre la gente más necesitada de su entorno.

No quiero olvidarme de que allí entré en un momento jodido, en el que aún me quedaban unos añitos para jubilarme, y ya con mi edad no encontraba trabajo. Gracias a Antonio de Padua Díaz, con quién coincidí muchos años antes en el Huelva Información y en la empresa de comunicación de Merchán. Gran persona Antonio y buen amigo.

P. Continuemos hablando de periodismo, dicen las estadísticas que los medios de comunicación españoles son los menos fiables ¿Cuál es tu opinión al respecto?

R. No estoy de acuerdo en absoluto con esa afirmación. Como todo en la vida, el periodista malo hará mal periodismo y el medio malo ofrecerá mala información. Pero, por regla general, siempre y cuando no estén mediatizados por intereses políticos, la media es bastante aceptable en nuestro periodismo patrio.

P. En relación a la pregunta anterior ¿Se ha perdido la libertad de opinión y expresión debido al ordeno y mando de las líneas editoriales de los medios?

R. Hay de todo, como en botica, pero mi experiencia personal me dice que la libertad de los medios es buena. Sin quitar algún cacique empresario o político que crea medios con fines perversos, pero esos se ven venir de lejos y con no seguirlos estamos al cabo de la calle.

P. En tu dilatada carrera profesional, yo diría que has tenido la fortuna de vivir una década en Huelva. ¿Cómo recuerdas aquella Huelva y cuál dirías que ha sido su mayor metamorfosis?

R. Cuando llegué a Huelva parar abrir el Huelva Información venía de Sevilla, como yo siempre digo, sin cuajar como periodista; y es en esta bendita tierra donde consolido mi carrera, sin lugar a duda. Recuerdo mi estancia en tierras choqueras como la mejor de mi vida. Y, efectivamente, es donde experimento esa metamorfosis, tanto personal como profesionalmente que dices y que me marcó hasta nuestros días.

Con su esposa Inmaculada

P. A pesar de esa transformación estarás conmigo que, en cuanto a infraestructuras, Huelva sigue a la cola de Andalucía. Desde la distancia ¿cuál dirías que es la más prioritaria?

R. Siento enormemente las injusticias que se cometen sobre Huelva y su provincia. Lo de las infraestructuras, con un tren peor que de juguete, clama al cielo. Siempre se ha dicho que el onubense es conformista y que como vive bien en esta tierra deja pasar las oportunidades que se les ofrece. Yo pregunto ¿qué oportunidades? Lo que aquí se logra es por el tesón de mucha gente que, aunque se estrelle contra un muro, no ceja en su empeño de seguir luchando para que se ponga a Huelva donde por infinidad de aspectos se merece.

Juan Manuel en uno de sus viajes

P. Siguiendo en clave onubense y por aquello que llevas años veraneando en El Portil ¿Qué opinión tiene de la problemática de la playa y si le ves solución?

R. UNA VERGÜENZA, así, con mayúsculas. Que hayan dejado morir esa playa como la han dejado morir es inadmisible desde todos los puntos de vista. A los Ayuntamientos de Punta Umbría y Cartaya, unida a la dejación del Gobierno central a través de Costas, se les debe caer la cara de vergüenza, si la tuvieran, claro. Y basta darse un paseo por El Portil, ya sea por el término de Punta como por el de Cartaya, para comprobar el abandono en el que están sus calles, aceras y otros muchos aspectos de la localidad. Y claro que le veo solución si las administraciones de pusieran todas a una para sacar adelante una problemática que está a punto ya de llevar al caos total nuestro querido Portil y Nuevo Portil.

P. Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras de tu vida?

R. En un momento de sosiego y de valorar las cosas por su auténtica importancia. Y el infarto que me dio hace un par de años, superado con éxito, afortunadamente, creo que ha jugado un papel fundamental para tomarme la vida a mis 69 tacos de la forma más inteligente, querido amigo.

Juan Manuel junto a su esposa y sus hijas Angélica e Inmaculada

P. No me gustaría dejar en el tintero conocer tú opinión sobre la invasión de Ucrania y de la guerra de Israel y Gaza.

R. Un nuevo fracaso de la humanidad. Que haya seres humanos que provoquen estas barbaridades no cabe en mi intelecto. Ni ellos ni los que aprovechan el horror y sufrimiento de tanta gente inocente para emprender movimientos partidistas asquerosos. Eso y todo lo que pasa en otras zonas del mundo, azotes del ser humano, es un despropósito y una auténtica barbaridad que, si nadie no lo remedia, acabará muy pero que muy mal. Aunque peor de lo que está ya es difícil.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. No sabes, amigo Félix, la alegría que me ha dado recibir tu invitación para esta charla contigo. Sólo me queda desear lo mejor a la buena gente de Huelva y de otras partes donde he ejercido mi profesión, y pedirles que disfruten de la vida en el mejor sentido, siendo felices y haciendo felices a los demás. Un fuerte abrazo.