Jorge Hernández: “Soy como un filibustero que navega por las redes y se apodera de imágenes para luego reinterpretarlas”.

Es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Santa Isabel de Hungría de la Universidad de Sevilla.

Jorge en su infancia en Los Maristas

Decir que sus obras impresionan y captan la atención de cualquier amante de la pintura. Con 5 años empezó a hacer garabatos, intentando darles formas. Con 9 años entra en la Escuela de León Ortega, por aquellos años ubicada frente al Instituto Rábida, tomando clases de modelado y de dibujo con Castro Crespo.

Mucho ha llovido desde entonces, habiéndose convertido en la actualidad en un pintor de prestigio que atesora múltiples premios, además de participar en numerosas exposiciones individuales y colectivas de carácter nacional e internacional. Sin duda, se trata de una apuesta segura.

En la Feria Internacional de Arte ARCO, con la Baronesa Thyssen

Pero para que conozcan un poco más el estilo y personalidad de nuestro invitado, nos pusimos en contacto con él, que gustosamente, y con la amabilidad que le caracteriza, aceptó nuestra invitación, así que vayamos al lío ya.

P. Se dice que todo niño sueña con ser algo de mayor ¿cuál era tu sueño?

R. No recuerdo tener ningún anhelo especial, aunque sé que me gustaban los efectos especiales de las películas de ciencia ficción y terror. A veces fantaseaba con poder diseñarlos. Pero, si te soy sincero, creo que he acabado siendo lo que soy más por rechazo de lo que sabía que no quería hacer que por perseguir un sueño.

P. ¿Cómo se desarrolló tu infancia?

R. Tranquila, alegre, familiar, rodeado de amigos del barrio o del colegio. Mucho deporte y actividad física. También mucho cine, con mi padre en casa y con amigos en las salas. Cada semana iba dos veces, si era posible. Ya me gustaba dibujar, en este aspecto creativo era más introvertido y buscaba mis momentos de soledad y disfrute.

P. Sé que en tu juventud llegaste a jugar en los escalafones inferiores del Recre. ¿Cómo recuerdas aquella época?

R. Con cariño, fue una grata experiencia pasar algunos años practicando el deporte que me gustaba y adquiriendo valores: compañerismo, competitividad, colaboración, inteligencia, esfuerzo, resolución. En el deporte, y especialmente en los deportes de equipo, subyacen algunas de las piedras angulares del desarrollo personal…¿Saben que Eduardo Chillida fue portero de la Real Sociedad y aplicó sus conocimientos deportivos a su trabajo artístico? Medía las distancias y el tiempo (entre delantero, el portero y el balón, superficie del área y portería…) y lo desarrollaba en sus esculturas. Hay que ser muy bueno para saber conjugar los conocimientos transversales aprendidos durante la vida.

Fue un orgullo pertenecer al principal club de la ciudad, aunque nunca me planteé ser profesional, jugaba por diversión. Supongo que eso influyó a la hora de marcharme a Sevilla y estudiar una carrera.

Juveniles Recreativo de Huelva. Temporada 89-90

P. Por cierto, hablando del conjunto albiazul. ¿Sigues la actualidad del decano? Si es así, ¿qué opinión tienes de cómo se ha desarrollado la temporada?

R. Estoy muy desconectado del Recreativo, sigo algo su evolución, pero de manera somera. Creo que este año ha sido de transición; esperemos que el año que viene tengamos mayores opciones de subir.

P ¿Qué te parece si haciendo un símil futbolístico hacemos un cambio de juego y charlamos de tu profesión de pintor? ¿Cómo nació tu pasión por el arte?

R. Recuerdo mi primera visita al Prado, me llevaron mis padres. Era un niño, mi estatura alcanzaba para ver, frente a mí, la pierna de uno de los personajes de “La fragua de Vulcano”. Me quedé un buen rato pensando cómo podía pintar Velázquez tan bien.

Poco después mi madre me llevó a la Escuela de León Ortega, frente al Instituto Rábida. Allí tomé clases de modelado y de dibujo con Castro Crespo.

Pronto me pasaron de las clases para niños a las de adultos. Casi no llegaba al caballete (risas), pero me pareció que no se me daba mal.

P. Si tuvieras que describirte como artista, ¿qué adjetivos escogerías?

R. Constante, creativo, personal, disciplinado. Me interesan los temas relacionados con la actualidad, pero no tanto las tendencias y sus propuestas estéticas.

P. ¿Nos podrías explicar cuál es la técnica y la temática desarrollada en la elaboración de tus obras?

R. La mayoría de mi obra la realizo con acrílico, resinas y pigmentos sobre tabla. Es una técnica mixta.

El escultor II 25x25cm Acrílico y resina sobre tabla

En cuanto a la temática me atrevería a decir que hay referencias habituales a la naturaleza salvaje, la relación del ser humano con ella y la necesidad imperiosa de protegerla. Las relaciones personales, el arte contemporáneo y a las nuevas tecnologías también son recurrentes en mi trabajo.

P. ¿Cuál es tu proceso de trabajo a la hora de crear un nuevo proyecto artístico?

R. Mi proceso suele ser siempre el de plantear una escenografía (en la mayoría de las ocasiones suele ser un paisaje) y luego situar a los actores (que son los personajes que intervienen en el relato). Suelo dejar que el lugar elegido sea el que me sugiera lo que, posteriormente, va a acaecer. Piensen que mi obra es muy narrativa.

Urvanity Art Fair, con el futbolista internacional Marcos LLorente

P. ¿Cómo conviertes tu fantasía en arte?, ¿dónde encuentras tu inspiración?

R. Pues mucho de mi trabajo viene del cine, una de mis grandes pasiones. Cine clásico, cine negro, cine de los años 50 y 60 (su fotografía saturada de color).

Pero en los últimos años, atendiendo a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, mi inspiración la encuentro en cada individu@, en cada fotografía o vídeo que muestre. Soy como un filibustero que navega por las redes y se apodera de imágenes para luego reinterpretarlas.

El resultado final es un cocktail. Podría definirlo como una inteligencia artificial rudimentaria. Si me iba a pasar horas viendo las imágenes de la gente, ¿por qué no usarlas para mi proceso creativo? Nada como el ego de algunas personas para tener una fuente inagotable de ideas (sonrisa).

Feria Internacional de Arte Miami

P. ¿Qué significa para ti la palabra arte?

R. Mi trabajo, una manera de transmitir.

P. ¿Crees que es importante tu cultura y el lugar en que naciste y te criaste en tu obra?

R. Es importante el bagaje y el desarrollo personal, pero yo pinto muchos paisajes de montañas nevadas y escenas que bien podrían ser norteamericanas. Mi lenguaje profundiza en los conceptos más globales, no locales.

P. ¿Dónde encuentras la inspiración de tu obra?

R. Antes lo comenté, cine y redes sociales.

P. ¿Tienes algún modelo a seguir?, ¿Alguna artista o persona que te inspiró o te motivó a seguir este camino?

R. No especialmente, aunque hay artistas plásticos y cineastas que me fascinan. Crear inquietud en el espectador me parece una buena senda a seguir. El Bosco o Alfred Hitchcock serían un buen ejemplo.

¿Cuál es tu obra favorita y por qué?

R. No me hagan elegir entre mis hijos, esa elección absolutamente injusta.

En casa de Antonio Banderas.

P. En tu dilatada carrera profesional has logrado muchos premios. ¿Recuerdas cuál fue el primero o el que más ilusión te hizo y por qué?

R. No recuerdo ya el primero, tendría que mirarlo. Han sido muchos, casi una treintena de Premios Nacionales, y todos ilusionan. Me ocurre lo mismo que con la elección de un cuadro, no sabría elegir.

Premio Nacional de pintura Fuente Álamo.

Es un reconocimiento y el ser humano es frágil ante eso. Lo que sí he agradecido siempre es que me sirvieran como espaldarazo en los orígenes de mi carrera, me ayudaron a posicionarme frente a las Galerías y a colocarme en el mapa artístico nacional.

P. Sé que has triunfado con tus exposiciones en muchos lugares, tanto en España como en el extranjero. ¿Te ha resultado sencillo llegar a ser artista en Huelva? ¿Qué cosas te ha han sido fáciles? ¿Cuáles han sido más difíciles?

R. En esta profesión nada es sencillo. Mi trayectoria ha ido escalando de manera progresiva, lenta pero constante. Fue difícil encontrar galería en Madrid, por ejemplo. Muchos rechazos y un constante ‘puerta a puerta’. Fue duro.

Siempre he tenido objetivos nacionales e internacionales, no me he conformado con ser conocido en mi tierra. Metas altas, pasitos cortos.

P. ¿Te dedicas en exclusividad al arte o lo compaginas con otro empleo?

R. Me dedico al arte exclusivamente.

P. ¿Tienes algún enlace en que nuestros lectores puedan conocer tus obras?

R. Mis redes sociales son mi mejor carta de presentación, sobre todo Instagram: @pintorjorgehernandez

También pueden ver mi trabajo en las Galerías con las que colaboro: My Name´s Lolita Art y Aurora Vigil Escalera.

P. Como onubense, que lo eres, no quisiera dejar en el tintero tu sentir en cuanto a la falta de infraestructuras en Huelva. Desde tu punto de vista, ¿cuál dirías que es la más prioritaria?

R. Una mejor conexión por tren.

P. Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras?

R. Profesionalmente vivo un buen momento, pero me gustaría seguir subiendo escalones. Mis próximas colaboraciones son internacionales.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. Pero no sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. Ya pueden ver mi trabajo en la Galería onubense Espacio Cero, me alegra ver lo bien que están haciendo las cosas. Es necesario apoyar las propuestas culturales de nuestra provincia.

Y como no, ha sido un placer que me hayas hecho un hueco en este tú rincón tan especial.