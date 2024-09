Javier Hernández: “Nunca estaré en política. El ‘ordena y dispone de los partidos’ no entra en mi sistema de valores”.

Onubense, aunque muy vinculado a Punta Umbría (no en vano, su padre, José Hernández Albarracín, fue alcalde de este pueblo costero durante tres legislaturas), empresario, afectuoso, amable, sincero, amigos de sus amigos y, sobre todo, amante del fútbol y un empedernido viajero. De hecho, son muchos los países por los que ha viajado, actualmente se encuentra en Groenlandia.

En Groenlandia, junto a su hermano Jorge y sus amigos Justo López, José Luis Pineda y Victoriano Camacho

Cursó sus estudios hasta 3º de BUP en el Colegio de los Maristas, el COU en el Diego de Guzmán y Quesada y en la Universidad de Jerez hizo Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.

Y para conocer un poco más a nuestro protagonista y su opinión de todo lo que está aconteciendo últimamente en nuestra sociedad, le pedí una entrevista. Y con la cordialidad que le caracteriza, aceptó a la primera, así que vamos con ella.

P: Para las personas que no te conozcan. ¿Cómo te definirías?

R: Muy vitalista y resolutivo. Valoro el compromiso y los valores de respeto, amistad y sinceridad.

P: Personalmente siempre me gusta comenzar mis entrevistas con esta pregunta: ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez en tu Punta Umbría natal y qué soñabas ser de mayor?

R: Realmente soy nacido y criado en Huelva. La decisión de vivir en Punta Umbría desde hace 30 años es más por calidad de vida y manera de disponer del tiempo y la playa.

Mi infancia ha sido muy feliz y disfrutada sin nada que echar de menos, tanto por el entorno familiar y de amistades que he tenido.

Javier en su infancia

P: ¿Ha cambiado mucho Punta Umbría con respecto a la de tu infancia? Si es así ¿cuál dirías que ha sido la mayor metamorfosis desde tu punto vista?

R: Punta Umbría ha mejorado mucho en cuanto a infraestructuras, pero le queda un gran camino que recorrer, entre ellos la propia formación de su población, algo que ha quedado estancada quedando reducida en un alto porcentaje a la hostelería.

P. Entiendo que parte de esa transformación algo de culpa tendrá tu padre, no en vano fue alcalde durante tres legislaturas.

R: Desde mi punto de vista, lo más importante que hizo mi padre por el pueblo fue darle al Ayuntamiento un salto cualitativo, convirtiendo en profesionales a los trabajadores que allí estaban y los que entraron con posterioridad. Esto lo hizo con el ejemplo, como siempre ha enseñado en casa y en su profesión.

Cuando llegó se encontró un Ayuntamiento que le faltaba ese empujón de verlo, en parte, como una empresa que tenía que cumplir horarios, objetivos y no solo estar allí para cobrar un sueldo o salir elegido de nuevo cada cuatro años.

P: Por cierto, por aquello del refranero que dice: ´De tal palo tal astilla´ ¿Nunca has pensado dedicarte a la política?

R: Imposible. Mi manera de entender la vida es incompatible con un partido político. Eso de “el partido ordena y dispone” no entra en mi sistema de valores. Ni tan siquiera me han tanteado en eso, por ahí no hay opciones.

Si encima me encuentro con lo que le hizo el propio partido a mi padre, por no seguir las directrices de Javier Barrero, y querer lo mejor para su pueblo por encima de cualquier otra cosa, me lo deja más claro todavía.

P: Qué te parece si dejamos a un lado la política, que por lo visto no es lo tuyo, y hablamos de tus hobbies. Comencemos con el deporte, ya que de pequeño jugaste al fútbol. ¿Cómo recuerdas esa etapa de tu vida?

R: Empecé con 12 años en el Recreativo, que entrenaba Leli. De hecho, fuimos Campeones de Andalucía en alevines. Allí estuve hasta primer año de juveniles. Posteriormente, estuve con Antonio Toledo en el Sporting, ya en segundo año, y, finalmente, el último año estuve en el Olimpic.

Con el equipo Atco. Huelva. Temporada 1985 - 1986

Respecto a esos años, siempre jugué por diversión, nunca me planteé ser profesional. Con el tiempo descubrí que hizo que, al lado de otros compañeros convencidos de ello, no compitiera por jugar a su nivel de exigencias. Aquellos años lo recuerdo con mucho cariño porque me lo pasaba muy bien.

P: Si no estoy mal informado, seguiste vinculado al mundo del fútbol proclamándote Campeón Universitario a nivel Andaluz, aunque ahora parece que te has decantado por el pádel.

R: En la Universidad fue donde descubrí el Fútbol Sala. Fuimos dos veces Campeones de Andalucía y participamos en dos fases finales nacionales. Esos años fueron muy especiales, hicimos un gran grupo, desde mi punto de vista el equipo más completo de Fútbol Sala que ha tenido Huelva. Gente como David Cordón (Intencional posteriormente en Fútbol Playa muchos años), Manolo Barragán, José Manuel Díaz ´Pin, el hijo de Lema, gran institución del arbitraje de Huelva. Y teniendo como entrenador a Jaime Carrasco, uno de los percusores como técnicos del Fútbol Sala en Huelva.

El pádel es una manera de seguir practicando deporte, pero sigo compitiendo en La Liga de Empresa en fútbol en un equipo que patrocina mi empresa. A mis 53 años, seguiré mientras que no tenga lesiones y me vea capaz de jugar un partido completo. El fútbol es muy divertido y tenemos un grupo sensacional que ha hecho que hayamos sido campeones la pasada temporada.

Equipo Grupo Asesor Puntaser

P: Pero lo cierto y verdad que tu gran pasión es viajar. ¿Cuántos países conoces y cuál es tu próximo destino? Y, por cierto, no sé si Natalia, tu chica, te acompañas en tus aventuras.

R: Los viajes y también los conciertos, pero sin duda mi gran pasión es viajar. Llevo ya bastantes y muy interesantes. Lo habitual es buscar destinos, comprar vuelos y ya me voy organizando con la ruta que vaya hacer, modificándola conforme avanza el viaje. Cuba, EEUU, Sudáfrica, Egipto, Turquía, Marruecos, Namibia, Sri Lanka, Chile, Costa Rica, Indonesia, Borneo y Fiipinas, son algunos de los destinos que he visitado. Ahora vamos a Groenlandia, y pretendo ir a finales de año a Nueva Zelanda.

Javier, todo un aventurero

Habitualmente hago dos viajes anuales, uno con mi hermano y algunos amigos y otro con Natalia. Ella me conoció y le inyecté el veneno de viajar en vena, y ya no hay vuelta atrás, eso queda para siempre, así que cada año al menos un viaje.

Con su chica Natalia en Komodo (Indonesia)

P: Qué te parece si dejamos tus pasiones y hablamos de tus obligaciones. Háblanos de Grupo Asesor Puntaser, donde tú eres su director.

R: Así es, desde que comencé a estudiar en la Universidad siempre estuve haciendo practicas con mi padre, que fue quien fundó la empresa. Poco a poco fui haciéndome responsable de la misma, puesto que la vida política suya, y posteriormente su jubilación, hizo que todo se encaminará a ello, habiendo pasado de 2 personas a 8, más dos colaboradores externos.

Aparte dirijo otra empresa, una administración de fincas en Punta Umbría, ´PuntaFincas´, que también va por buen camino, con cuatro personas a mi cargo. Esto se puede llevar adelante porque el capital humano de ambos despachos es excepcional, algo en lo que creo y que aprendí con el deporte también. Un equipo compacto vale más que una individualidad, pero para ello se ha de creer en el proyecto y dar ejemplo de implicación.

P: Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento teencuentras de tu vida?

R: Sensacional. Mira, se resume en tener salud, una familia unida y sana, amistades muy competentes, un trabajo y compañeros que te hacen el día a día más fácil y una pareja que comparte valores y aflicciones y que se ríe mucho.

Y yo seguiré teniendo proyectos y cosas que hacer, pues tengo curiosidad por aprender y conocer cosas nuevas, eso es virtud heredada de mi madre, que en eso es imbatible

P: Muchas gracias por prestarme tu tiempo, ¿te gustaría añadir algo más quedurante la entrevista no te haya preguntado?

R: Dos cosas: en primer lugar agradecerte que me hayas un hueco en este tu ´rinconcito tan especial´ y segundo dejar un mensaje para todos tus lectores: Disfruta de la vida todo lo que pueda y mantén tu curiosidad viva te ayudará a ello. Y sobre todo, ríe todo lo que puedas.