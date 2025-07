“Historias entre velas y susurros": Así escribe Raquel Pons Palma

Nacida en una pequeña ciudad de Extremadura, Raquel Pons Palma ha encontrado en Matalascañas su refugio estival, un rincón junto al mar que ha nutrido su creatividad desde la infancia. Su paso por Sevilla durante tres años marcó un antes y un después en su manera de mirar el mundo, aportándole una nueva sensibilidad que hoy impregna su escritura. Amante de los animales, de los libros y de todo lo que encienda la chispa de la fantasía, lucha actualmente por abrirse camino en el mundo de las letras.

En esta entrevista nos habla del origen de su vocación, de sus influencias y de cómo encontró en Wattpad la puerta de entrada a un universo que antes le era ajeno: el de la lectura por placer.

P: Para quién no te conozca, ¿quién es Raquel Pons Palma?

R: Soy una escritora de 22 años, nacida en una pequeña ciudad de Extremadura. Cada verano, desde que tengo uso de razón, lo he pasado en Matalascañas, ha sido mi refugio, mi segundo hogar junto al mar, una gran fuente de inspiración. También pasé tres años en Sevilla, una ciudad que me enseñó a mirar la vida con otros ojos. Amo a los animales, la lectura y todo aquello que despierte la imaginación. Hoy lucho por abrirme camino en el mundo de las letras, con la ilusión de construir una voz propia dentro del panorama literario actual.

P: ¿Cómo nace tu vena escritora?

R: De niña odiaba leer. Sinceramente, no creo que el sistema educativo actual sea el adecuado para fomentar el placer de la lectura. Fue entre los catorce y quince años cuando descubrí una plataforma de lectura y escritura llamada Wattpad. Allí encontré historias increíbles que no podía dejar de leer, y fue entonces cuando me di cuenta de que la lectura también podía ser entretenida y emocionante.

Poco después, empecé a crear escenas en mi cabeza y sentí una necesidad casi urgente de expresarlas con palabras, de darles forma, tenía ganas y muchas ideas. Escribir se convirtió en una forma de desahogo, de escapar de mi realidad y soñar despierta. Cada día, al volver de clase, me sentaba a escribir un nuevo capítulo. Desde entonces, no he podido parar.

P: Hace muy pocas fechas has publicado una novela titulada 'El hombre que cosía corazones rotos', ¿Qué es lo que más destacarías de ella?

R: Lo que más destacaría de mi novela es la mezcla de ingredientes que contiene. Es una historia con mucha acción, batallas intensas, drama y un romance prohibido entre enemigos, todo ambientado a inicios del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia española. También me gusta mucho cómo he construido la personalidad de la protagonista principal: una mujer de carácter indomable, con una valentía y una fuerza interior que no siempre se esperan en esa época.

Pasión, drama y aventuras es lo que encontrarás en 'El hombre que cosía corazones rotos´

P: ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribirlo?

R: Tarde unos dos años en escribirlo. Aunque no han sido seguidos, pues la historia inicialmente se me ocurrió hacia mucho, cuando iba al instituto.

P: ¿Alguna anécdota que puedas contarnos?

R: Empecé a escribir los primeros capítulos cuando estaba en segundo de Bachillerato. Fue en una clase de Historia donde, de repente, me vino la inspiración. En vez de atender, me puse a escribir el primer borrador en un folio: apenas un par de páginas. Después de eso no volví a retomarla en el instituto, ya que por entonces estaba escribiendo otras historias y, además, centrada en los estudios. No fue hasta el año pasado cuando decidí retomarla y dedicarme de lleno a ella.

P: ¿Dónde se puede conseguir tu libro?

R: Actualmente, la novela está disponible en Amazon, tanto en formato digital como en papel.

En Amazón puedes hacerte con la novela 'El hombre que cosía corazones rotos

P: ¿Cuántos libros has publicado ya?

R: En la plataforma de Wattpad tengo muchas historias escritas. Pero en formato físico por ahora solo tengo dos novelas publicadas, ambas por Amazon.

Raquel nos muestra sus dos novelas

P: Por cierto, Raquel, ¿qué sentiste esa primera vez en la que una editorial te dijo que sí, que ibas a publicar?

R: La verdad es que nunca he mandado mis historias a una editorial convencional, jeje. Aunque no lo descarto en un futuro, por ahora me gusta llevar yo sola todo el proceso. Publico mis novelas en Amazon y me encargo personalmente de la edición, la maquetación, el diseño… todo. Es un camino más largo y exigente, pero también mucho más personal. Me permite tener el control creativo completo y sentir que cada parte del libro lleva mi esencia.

P: ¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto?

R: Sí, ahora mismo estoy escribiendo dos novelas: una de fantasía y otra de romance histórico. Son proyectos muy diferentes entre sí, pero ambos me entusiasman mucho. Me gusta explorar distintos géneros.

P: ¿Qué consejo te gustaría darle como escritora a tu yo de hace unos años?

R: Le diría que haga las cosas con calma, que no tenga prisa y que no se obsesione tanto con algunas cosas. A veces nos exigimos demasiado, cuando lo importante es disfrutar del proceso y confiar en una misma.

P: ¿Ha cambiado tu forma de escribir desde aquel primer libro? ¿Consideras que ha habido una evolución al respecto?

R: Escribí mi primera historia en Wattpad cuando tenía unos catorce años, así que sí, he cambiado mucho desde entonces. Aun así, siento que sigo en constante evolución. Con cada novela mejoro mi pluma, gano experiencia y aprendo de los errores del pasado. Es un proceso de crecimiento continuo, y eso es algo que me motiva muchísimo.

P: Centrémonos ahora en la parte más centrada en la creatividad. ¿Cómo es el proceso que sigues para escribir? ¿Cuentas con alguna rutina?

R: Escribo cuando me entran ganas, cuando algo dentro de mí me empuja a hacerlo. No tengo horarios fijos, simplemente me dejo llevar por la inspiración y estimulada, que suele visitarme por las noches. Es en ese momento cuando todo se alinea: enciendo unas velas aromáticas, bajo la intensidad de la luz y creo un ambiente íntimo y tranquilo. Me gusta escribir rodeada de calma, donde cada palabra fluya sin presión. Puedo pasar horas escribiendo sin darme cuenta del tiempo… porque cuando escribo, el mundo exterior desaparece.

P: ¿Tienes algún autor que te sirva de referente a la hora de escribir?

R: No escribo inspirada directamente en ningún autor en concreto, pero sí hay muchas autoras que admiro profundamente y cuyas obras me fascinan. En novela histórica, me gustan mucho Paloma Sánchez-Garnica y Julia Navarro, por la forma en que combinan rigor histórico con emoción. En fantasía, disfruto especialmente con Lena Valenti y Sarah J. Maas.

P: ¿Hay algún consejo que tú hayas recibido, desde que comenzaste con la escritura del primer libro, y que sigas desde entonces al pie de la letra?

R: No, que yo recuerde ahora ninguno.

P: Esta es una pregunta que me gusta hacer a todos los escritores con los que hablo: ¿Cuál es la razón por la que escribes? ¿Qué te lleva a compartir tus historias con tus lectores?

R: Escribo por muchos motivos, porque simplemente me gusta y por que siempre me he imaginado que soy la protagonista de mis libros, sintiendo que estoy ahí, entre esas páginas, sufriendo, llorando y enamorándome junto a ellos. A veces, la lectura tiene el poder de hacerte olvidar tus problemas y tu vida por un instante, para transportarte a la intensidad de la vida de esos personajes, como si fuera la tuya propia.

P: ¿Qué opinas de la sociedad actual para el trabajo del escritor?

R: Cada vez menos personas leen, aunque plataformas como Wattpad están impulsando a nuevas generaciones de lectoras y lectores, lo que es muy positivo para la difusión de la literatura. Sin embargo, en la actualidad, vivir exclusivamente de la escritura es casi imposible. Por mi parte, no planeo hacerlo. Escribo por placer, como un hobby. Más allá de la búsqueda de reconocimiento o ganancias económicas, disfruto el proceso creativo.

P: En verano hay más tiempo para leer ¿nos recomiendas alguna lectura?

R: Por supuesto, una novela que me gustó mucho es La asistenta de Freida McFadden, es un thriller psicológico con una trama llena de giros inesperados.

P: Ha sido un placer conversar contigo. ¿Te gustaría añadir algo más?

R: Nada más. Muchas gracias por todo; ha sido un placer.