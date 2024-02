Ernestina Ferrer: “Hasta que no vayamos a manifestarnos delante del Congreso no tendremos AVE”.

Ernestina Ferrer comenzó, a los 17 años, a trabajar en Radio Juventud, posteriormente en Radio Cadena Española, para terminar en Radio Nacional de España, donde ha estado hasta hace poco ya que se ha prejubilado.

A Endy, como le suelo llamar, la conozco desde muchos años, pero tuve un trato más directo desde 2002 cuando entré a trabajar en R. N. E, por entonces ella hacía las labores de Técnico de Sonido.

En sus principios como técnico de sonido

También ha ocupado distintos cargos dentro de la emisora, como responsable de la Unidad Informativa de Radiotelevisión Española en Huelva o encargada de proceso de digitalización y catalogación del Archivo Sonoro de Radio Nacional de España en nuestra capital.

Pero para que ustedes, mis queridos lectores, conozcan un poco su estilo y personalidad, nos pusimos en contacto con ella y gustosamente y con la amabilidad que le caracteriza aceptó nuestra invitación, así que sin más dilatación vayamos al lío ya.

P. ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. Mi infancia la recuerdo muy feliz y en un ambiente de tranquilidad y de apoyo familiar. Y es eso precisamente lo que más echo de menos: el sentido de gran familia y sobre todo el amor que me tenían mis padres, mis hermanos y una tía materna, quienes probablemente no se dieron cuenta de que con su apoyo me estaban dando una dirección en la vida. Como todos cuando somos niños quería ser muchas cosas a la vez; quería ser policía, profesora, abogada, investigadora, o periodista. Lo único que si tenía claro es que quería ser útil a los demás.

Ernestina en su infancia

P. No sé si en tus sueños de niña ya te pasaba por la cabeza dedicarte al mundo de la comunicación.

R. Siempre tuve claro que quería hacer algo relacionado con la comunicación, pero en concreto la llegada al mundo de la radio creo que fue puro azar, aunque fue todo un privilegio toparme con ella y desarrollar una labor tan extensa a lo largo de los más de 40 años que he trabajado para la radiotelevisión pública de este país.

P. ¿Ha cambiado mucho Huelva con respecto a tu infancia? Si es así ¿cuál dirías que ha sido la mayor metamorfosis desde tu punto vista?

R. Sí, por supuesto. Huelva capital ha cambiado mucho desde mi infancia, fundamentalmente el entorno en el que nací y me crié que fue la avenida Francisco Montenegro, conocida antes como carretera o Paseo de la Punta del Sebo. Mi padre pertenecía al Puerto Autónomo de Huelva y teníamos una vivienda propiedad de la Autoridad Portuaria junto a la Escuela Naval y frente al Balneario del Odiel.

¡Claro que ha cambiado todo! Especialmente el muelle del Tinto, la zona de la Pescadería, donde estaban los secaderos de redes, las naves y almacenes, los talleres del Puerto, el parque del Muelle, la Punta de Sebo, con su transbordador de viajeros a la Rábida, y qué decir de ese Paseo, ahora marítimo, que si ahora es bonito antes era “espectacular”, incluso en el estado de abandono en que estaba desde principios de los años 70 por el desinterés político de la época y que por fin han puesto en valor, aunque yo hubiese preferido que esa zona, que dicen ahora ganada para la ciudad, se hubiera transformado de otra manera más abierta a la Ría.

Cuando paseo por la avenida y recuerdo la belleza natural -eso sí contaminada- donde viví durante 13 años de mi vida, me apena que la transformación realizada no guarde nada de aquella época.

P. A pesar de esa transformación, Huelva está en la cola de Andalucía en el tema de infraestructuras, para ti cuál dirías que es la más prioritaria.

R. Creo que para mí y todos los onubenses es prioritaria la comunicación ferroviaria, y no ya la alta velocidad con Madrid, esa es una deuda histórica con esta provincia desde el 1992, sobre todo el tren que nos une con Sevilla que tarda más de hora y media y que es lamentable el servicio que nos presta, tanto en la frecuencia como en el horario, por no hablar de las continuas incidencias que tiene.

Es una auténtica vergüenza que nuestros políticos no hayan sido capaces de solucionar esta carencia. Soy de las que opinan que hasta que no vayamos a manifestarnos delante del Congreso no tendremos nunca solucionado este asunto.

P. Siguiendo en clave onubense, me gustaría saber si tuvieses que hacer de guía de esos foráneos que nos visitan ¿Qué les dirías que no deben marcharse sin visitar y gastronómicamente de catar?

R. Pues creo que nadie puede marchase de Huelva sin pasear al atardecer por el Muelle del Tinto, por el Paseo Marítimo hasta la Punta del Sebo, o una visita al barrio Reina Victoria. Por supuesto, también una visita a los lugares Colombinos, al muelle de las Carabelas y también al único Centro de la Comunicación que hay en España, como es el Centro de la Comunicación ‘Jesús Hermida’, que es todo un lujo para esta ciudad.

Y en cuanto a la cata de nuestros increíbles productos la respuesta es muy fácil: la gamba blanca, las coquinas, el jamón de Jabugo y los vinos del Condado.

P. Qué te parece si hablamos de la que ha sido tu profesión hasta hace poco que te has jubilado. En mi primera etapa en RNE te conocí como técnico de sonido, pero sé que has pasado por distintos puestos ¿En cuál te has sentido más realizada y por qué?

R. Efectivamente, en la radio comencé de técnico de sonido con apenas 17 años, pero tuve la suerte de estudiar y de formarme tanto personalmente como en la empresa en la que he realizado varias facetas, desde la actividad sindical, a la redacción de informativos e incluso a la dirección de la Unidad Informativa de RTVE en Huelva.

En su despacho en la época de directora de la Unidad Informativa de RTVE en Huelva.

Si te soy sincera en todas me he sentido bien. Diría incluso que he sido una privilegiada en trabajar en lo me gustaba. Quizás resaltar que una de las cosas de las que me siento más orgullosa de haber hecho, tanto en la radio como en la televisión, ha sido ser miembro de la primera mesa negociadora del Convenio Colectivo de RTVE, donde establecimos por primera vez en la empresa las condiciones laborales de los compañeros, porque antes no había normas como tal para los profesionales. Y también, ¡cómo no!, haber recibido en nombre de todos los compañeros la Medalla de Huelva para RNE en su 80 aniversario.

Recibiendo la medalla de Huelva en nombre de todos los compañeros para RNE en su 80 aniversario.

P. Entiendo que tantísimos años de profesión habrás conocido a bastantes personajes ¿Cuál y porqué es el que más te ha impresionado y, por contra, quién ha sido el que más te ha decepcionado?

R. No me siento capaz de responder a esta pregunta. Durante más de cuarenta años en la profesión he conocido, entrevistado y oído a muchos personajes y de cada uno de ellos he aprendido algo. Quizás, pensando en los muchos Festivales de Cine en los que trabajé, Mario Moreno Cantinflas y Rafael Alberti me impresionaron como seres humanos. Por supuesto, en la música, con Aute, Camilo Sesto y Joaquín Sabina tuve una conexión especial y nunca me negaron una entrevista. Pero, insisto, no sabría destacarte a ninguno de ellos.

En la sede de RNE en Huelva informándose de las noticias de la prensa escrita

P. Por cierto, tras muchos años enfrascada en tu trabajo ¿Echas de menos la radio y en qué ocupas ahora tanto tiempo libre?

R. En estos momentos no mucho, porque desde la pandemia he estado cumpliendo mi jornada laboral desde casa, teletrabajando, han sido más de 4 años. Como hace muy poco tiempo que me prejubilé casi no he notado el paso a la jubilación porque tengo mi tiempo ocupado en otras actividades relacionadas indirectamente con la comunicación.

P. ¿Qué consejos darías a alguien que quiere dedicarse al mundo de la radio?

R. No me creo con derecho a dar consejos, pero sí comentaría que la radio es un medio de comunicación en el que el contacto con los oyentes se siente muy de cerca y que cuando nos ponemos ante un micrófono tenemos que tener muy clara la responsabilidad que tenemos al dirigirnos a personas que confían mucho en nosotros, que se sienten influídas por lo que les contamos.

Esta profesión tiene un gran componente vocacional que la hace apasionante. Quizás por esto, la radio sigue siendo el medio de comunicación que mayor credibilidad tiene en los ciudadanos, a pesar de que se comunican también por otros medios y, sobre todo, con los que tenemos a nuestra disposición con las nuevas tecnologías.

P. No me gustaría dejar en el tintero conocer tú opinión sobre la guerra de Ucrania y la de Israel y Gaza.

R. Ambas me parecen guerras crueles e injustas. Cada una de ellas tiene unos antecedentes distintos, pero pienso que ningún argumento puede ser defendido a tiros o bombardeos.

Siento mucha vergüenza como ser humano por las imágenes que vemos de ciudadanos muriendo, ciudades destruidas, vidas rotas o perdidas de un día para otro en personas que estoy convencida de que nunca quisieron verse en esta situación tan dramática. Buscar la paz y dejar de matar debe ser el fin de los políticos de los países que apoyan, financian y mantienen estas guerras.

P. Por cierto, yo que soy un apasionado de la cocina, me gustaría saber si eres mucho de ponerte el delantal y meterte entre fogones, si es así ¿cuál es tú plato estrella?

R. Me encanta la gastronomía, la degustación de los distintos platos y toda la cultura culinaria, pero las elaboraciones en la cocina prefiero que las haga otro. En cualquier caso, mi plato favorito son los calamares rellenos. Soy más de pescados que de carnes.

P. Siguiendo en clave culinaria. Si tuvieses la ocasión de compartir una cena con un personaje del pasado o actual ¿por dónde pasaría tu elección y qué le preguntarías?

R. Sería tomarme un buen plato de jamón acompañado de una botella de vino con el filósofo y pensador Séneca y le preguntaría que cómo podría aprovechar mejor el tiempo que me quede de vida.

P. Qué palabra te gusta más del diccionario?

R. La palabra ‘PRODIGIO’ para mí es especial, aunque no sé muy bien el porqué. Siempre me gustó oírla y pronunciarla.

P. Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras?

R. Pues creo que el mejor momento es siempre el ahora.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. Te añadiría mi deseo de que muy pronto llegue por fin ese día que acaben todos los conflictos bélicos que hay en la actualidad en nuestro planeta. Y, por supuesto, te agradezco que me hayas hecho un hueco en este tu ´rinconcito´ tan especia.