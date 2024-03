Enrique Nielsen: “Entrenar atletas con discapacidad ha sido una de las mejores decisiones de mi vida”.

De niño, cursó sus estudios de EGB en el colegio Funcadia y BUP y COU en el Instituto IES Diego Guzmán y Quesada. Para, posteriormente, estudiar en la Universidad de Huelva la carrera de Magisterio por la rama de Educación Física. Asimismo, posee el título de entrenador Nacional de Atletismo. No me gustaría dejar en el tintero su faceta como escritor, habiendo publicado varios libros.

Actualmente desarrolla su labor profesional como Técnico de gestión deportiva del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Huelva.

Equipo de trabajo multidisciplinar de Diego Lobato - Huelva año 2001

A Enrique le he seguido y le sigo desde hace años su magnífica trayectoria como entrenador de atletismo, aunque no es menos cierto que personalmente no lo he conocido hasta hace aproximadamente un año, en que empecé a ir a natación al Polideportivo Diego Lobato, donde tiene su puesto de trabajo. Y les puedo asegurar que, además de un buen profesional, es una persona cordial, afable y, sobre todo, muy empática.

Pero, para que ustedes, mis queridos lectores, puedan descubrir un poco más el estilo y personalidad de nuestro protagonista, nos pusimos en contacto con él para hacerle esta entrevista. Y con la afabilidad y cortesía que la caracteriza accedió a la primera a nuestra invitación. Así que vayamos a ello.

P. ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. Mis imágenes de la niñez son gratas. Con mis hermanos en el parque jugando al fútbol, subiéndonos a los árboles, escalando paredes… Recuerdo

que me atraía la medicina y todo aquello que se relacionaba con ayudar a otras personas, aunque más tarde en la adolescencia también me llamó

mucho la atención todo lo que tenía que ver con el ámbito tecnológico.

Fuimos la generación que entró en contacto con los primeros ordenadores personales: Spectrum, Commodore o Amstrad. Estudié mis ocho años de la

antigua EGB en el actual colegio Funcadia, y después entré en el Instituto Diego de Guzmán y Quesada. En este último, en la asignatura de Informática,

y entre cuatro amigos, programamos un videojuego tipo “comecocos” para tres ordenadores diferentes. Lo pasábamos genial.

Enrique Nielsen a los seis años de edad

P. No sé si en tus sueños de niño ya te pasaba por la cabeza dedicarte al mundo del deporte, o es algo que llega más adelante.

R. La verdad que me gustaba correr, no se me daba mal. Cuando jugaba al fútbol era el pulmón del equipo jajaja. Con 12 años quedé con unos amigos a ver Carros de Fuego en el cine Emperador, ya desaparecido, pensando que íbamos a ver una película de romanos, imagínate. Mis amigos no

aparecieron y yo decidí ver la peli. Me quedé alucinado con aquella historia.

La vi dos veces ese día y me llevé una buena bronca de mi madre porque aparecí a las tantas en casa.

P. Cuéntanos un poco sobre tu carrera deportiva y cuáles fueron tus inicios y, sobre todo, por qué dejas de practicar tan joven el atletismo y

decides dedicarte a entrenar.

R. Después de ver la peli de Carros de Fuego me apunté a Atletismo en el cole. Mi primer entrenador fue Cristino. Entrenábamos en el campo de fútbol

del Funcadia. Pero después teníamos que entrenar en la Ciudad Deportiva, y duré unos meses. Aquella instalación estaba muy lejos de mi casa y perdía

mucho tiempo en los desplazamientos.

Mucho tiempo después volví a entrenar, esta vez con 17 años. Competí tres años, pero pronto me llamó la atención las labores llevadas a cabo por los entrenadores. Me alucinaba cómo a través del entrenamiento se podía transformar a otra persona a que fuera más rápido, más fuerte, etc.

Y con 20 años dejé de competir e inicié mi formación en el ámbito académico estudiando Magisterio por la rama de Educación Física, y también en el

ámbito del Atletismo a través de los cursos de entrenadores de la Real Federación Española de Atletismo.

En su época como atleta

P. ¿Cuáles dirías que son las cualidades que debería tener un buen entrenador?

R. Además de poseer los conocimientos técnicos necesarios, debe ser una persona empática con sus atletas, abierta a otras disciplinas que complementen su planificación (medicina deportiva, psicología, etc) y que no deje de formarse y aprender. Soy de la opinión que la relación entre

entrenador y atleta se debe basar en la confianza mutua, esa es la calve.

P. Define qué es para ti el Atletismo

R. Para mí el Atletismo lo ha sido todo en mi vida. Me ha dado un conjunto de oportunidades a las cuales difícilmente podría haber optado de otra

manera. He conocido gente maravillosa, otros lugares, otras experiencias, me ha dado formación y me ha permitido vivir el deporte de alta competición.

Con el doctor Rodolfo Ortiz y Alfonso Martínez

P. ¿Por qué te decantaste por entrenar a atletas y no otra disciplina deportiva?

R. En cierto modo, ya lo he comentado antes. Mis vivencias en la infancia, aquella película, mi sensación de libertad cuando corría en aquellos años y

mi interés por enseñar, han sido las causas por las que me decanté por el Atletismo.

P. Y si te preguntase por ese atleta que has entrenado y que dijiste IMPRESIONANTE ¿Cuál sería su nombre?

R. Han sido muchos los atletas que han entrenado conmigo a lo largo de estos 34 años. No queriendo desmerecer a nadie, porque tengo muy buenos

recuerdos de todos, impresionantes han sido Diego Moisés Santos en una etapa anterior, y Blanca Betanzos en una etapa posterior. Ambos

velocistas.

P. Desde hace años planificas y colaboras en el entrenamiento de atletas del CODA. Supongo que para ti debe de ser un regalo trabajar con estos chicos/as tan especiales y, sobre todo, una gran alegría ver la cantidad de campeones europeos y mundiales que estas formando.

R. El entrenamiento de atletas con discapacidad surgió cuando a mi buen amigo Juan Rangel, durante la primavera del año 2017, le tutoricé sus

prácticas como entrenador de atletismo. Él llevaba los entrenamientos de atletas del Club CODA. Meses después conocí a Blanca Betanzos y fue

cuando le planteé a Juan que ella entrenara con mi grupo de entrenamiento, lo que comenzó a hacer a finales de ese año 2017.

Con el entrenador Juan Rangel y la atleta Blanca Betanzos



Fue una de las mejores decisiones de mi vida. Una nueva aventura que, en mi opinión, nos ha aportado mucho a todos los que la estamos viviendo. Juan y yo mantenemos un contacto continuo y nos reunimos periódicamente para planificar al detalle los entrenamientos de estos grandes atletas, que son un ejemplo para todos. Actualmente entrenan en mi grupo 5 atletas con discapacidad pertenecientes al Club CODA (María Lazo, Nico Castaño,

Iván Pérez, Manuel Jesús Sánchez y Blanca Betanzos). Quiero aprovechar la ocasión para manifestar también mi agradecimiento a mi club

de toda la vida, el Club Onubense de Atletismo, por el apoyo que nos ofrecen siempre en esta experiencia, y al CODA por confiar en nosotros.

Con su grupo de entrenamiento

P. Durante tu periplo como entrenador habrás conocido a muchas personas ¿Quién o quiénes fueron las más importantes para ti y de

quien recibiste el mejor consejo?

R. A lo largo de estos más de 30 años en el mundo del Atletismo una persona determinante en mi vida deportiva y en las de muchas otras

personas ha sido y es Manolo Pulido. Él ha sido nuestro faro y nuestro mentor para convertirnos en lo que somos ahora mismo. El que nos ha apoyado en momentos difíciles y el que en muchas ocasiones se ha sacrificado por la entidad y por nosotros para facilitarnos formación, viajes, etc. No creo que compensemos nunca la labor que ha realizado por el Atletismo de Huelva.

En el homenaje a su mentor Manolo Pulido

P. Si tuvieras que elegir a los mejores atletas que has dirigido ¿Quiénes serían?

R. La respuesta es difícil, pero si me tengo que remitir a un criterio de rendimiento y resultados nombraría a Diego Moisés Santos, Mónica Botello,

Paqui Limón, Jennifer Ramírez, Blanca Betanzos e Ismael Díaz.

Y aprovecho para nombrar aquellos con los que he colaborado en sus entrenos, como son los casos de Juan Manuel García, Alejandro Tomé,

María Allamou, Alba López o Emilio Martín.

P. Tu momento más especial de tu trayectoria profesional.

R. Han sido muchos, pero quizás destacaría aquel día de verano en que Diego Santos se proclamó Campeón de España en Valencia. Fue una

competición dura porque Diego sufrió un fuerte calambre en las semifinales y no estaba claro que pudiera correr la final. Entre el trabajo del fisio y la charla motivadora que le di pudo finalmente saltar a la pista para conseguir el triunfo.

Diego Moises Santos ganando la prueba de 100 mts - Valencia 2001

Posteriormente, y allí mismo, Diego se reunió con el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, José Cejudo, para mostrarle su apoyo al

proyecto de albergar los Juegos Iberoamericanos de Atletismo en Huelva.

Era el año 2001, y ese fin de semana se decidió, en la ciudad del Turia, que la sede de estos Juegos fuera Huelva. Se celebraron en el año 2004 y Huelva y sus atletas por fin pudieron disfrutar de la instalación que llevaban reclamando hacía más de 20 años.

P. A los que comienzan en este deporte qué consejo le darías.

R. En primer lugar, que se planteen disfrutar de una actividad en la que se compite individualmente (a excepción de los relevos), pero que se entrena

mucho mejor al calor de un buen grupo. Y, sobre todo, paciencia, es un deporte que requiere muchas cualidades físicas y psíquicas, pero que hoy en

día ha evolucionado mucho. Y en el que se cuida mucho la salud del deportista…es un deporte de viejos jajaja, vemos a atletas con cerca de 40

años obteniendo grandes resultados en muchas especialidades.

P. No me gustaría pasar por alto tu faceta de escritor. Son varias los libros que han visto la luz, pero me llama la atención, o al menos que yo

sepa, que ninguno haya tratado sobre atletismo. ¿Algún motivo o lo tienes previsto?

R. Efectivamente, de momento todos han sido ensayos históricos sobre Huelva dedicados a la Primera Guerra Mundial, al caso de William Martin, a

Clauss, el famoso espía de la Segunda Guerra Mundial en Huelva (todos como coautor con el gran Jesús Copeiro) y al vuelo del Plus Ultra (este

último escrito por mí en solitario). Destacar que todos han sido publicados por editorial Niebla, una editorial de Huelva, dirigida por Rafa Pérez, que está

haciendo una labor por la cultura de esta ciudad y provincia impagable.

Libros editorial Niebla

Sin embargo, no descarto uno de temática deportiva. De hecho, hace poco tiempo estuve hablando con Diego Moisés para escribir algo que narrara

nuestras experiencias como atleta y entrenador durante sus 17 años como velocista, creo que a la gente le gustaría mucho conocer los detalles de esos

años de duro entrenamiento y de resultados tan importantes. Hay que recordar que hoy, 26 años después, Diego Moisés Santos Abad sigue ostentando el récord de Andalucía en los 100 metros lisos: 10”26.

P. Qué te parece si dejamos a un lado el deporte y hablamos de cocina, algo que a mí me apasiona. ¿Eres de ponerte el delantal y meterte entre fogones? Si es así ¿cuál es tu plato estrella?

R. En mi casa, mi mujer y mis hijos saben que mis platos estrella son las sopas, las ensaladas y la pasta (no me salen nada mal los espaguetis a la

carbonara)

P. Siguiendo en clave gastronómica, si tuvieses la ocasión de sentarte y compartir mesa y mantel con un personaje, bien del pasado o del

presente ¿quién sería y qué le preguntarías?

R. Del pasado lo tengo muy claro, mi padre. Hay muchas cosas que me gustaría que me contara de su vida, desde que llegó a Huelva desde su

Alemania natal en el año 1906 hasta que nos dejó el año 1989.

P. ¿Cuáles son las palabras que definen a Enrique en esta etapa de su vida?

R. Paciencia, serenidad, trabajo bien hecho. En estos tiempos convulsos, para mí es importante combatir el estrés y buscar la tranquilidad suficiente

para hacer mi trabajo y todo lo que me gusta de la mejor manera posible.

Como alguien me dijo no hace mucho tiempo: “intenta cuidar siempre las plantas de tu jardín”. Esas plantas son las personas que más me importan y

las experiencias que más me aportan y apasionan.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más que durante

la entrevista no te haya preguntado.

R. Bueno, a lo largo de mi vida me he cruzado con muy buena gente que me han hecho crecer y ser mejor persona, sobre todo en el mundo del deporte,

ellos saben quiénes son. Mi agradecimiento a todos ellos y por supuesto a ti, por hacerme un hueco en este tú ´rincón´ tan especial.