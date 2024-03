David Hernández: “Me gusta tanto mi profesión que moriré con la toga puesta”

David Hernández de la Rosa dice sentirse especialmente muy arraigado a dos hermandades, en concreto a la Sagrada Cena, de la que es hermano desde los dos años, y al Nazareno, donde estuvo ocho años en la Junta de Gobierno y más de veinte debajo del Señor de Huelva.

Y en cuanto a su pasión por el Recre, él farda de que su padre le inyectó en vena la sangre albiazul. Me estoy refiriendo al prestigioso letrado David Hernández de la Rosa

Nació en Huelva, en el seno de una familia trabajadora de clase media, compuesta por sus padres, José Tomás y Elena, y tres hermanas. De niño cursó sus estudió entre los Colegio Tartesos y el Colón Hermanos Maristas, y BUP y COU en el Instituto de la Orden. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Huelva. Asimismo, ha realizado un Máster de Prácticas Jurídicas de ICIE en Sevilla. Y en la actualidad tiene bufete propio junto a su esposa Marta Álvarez Pareja Obregón, también abogada, con la que además tiene dos hijos, Álvaro y Jaime.

Junto al ex jugador recreativista Lolo Holgado, es socio de la agencia de representación de futbolista ‘Premier Fútbol’, y no me gustaría dejar en el olvido que durante dos legislaturas ejerció en el consistorio onubense como Coordinador de Economía, Comercio, Mercado y Medio Ambiente

A David lo conocí hace algunos años, y desde el primer momento vi en él a una persona íntegra, servicial, afable, empática y buen profesional. Todas estas cualidades hicieron que naciera una buena relación que, con el paso del tiempo, se ha consolidado.

Para conocer un poco más su estilo y personalidad, y saber cómo es su momento actual, nos pusimos en contacto con él. Y con esa amabilidad que la caracteriza no dudó en ponerse a nuestra disposición, así que vamos al lío ya.

P. Todo niño sueña con ser algo de mayor ¿cuál era tu sueño?

R. Pues de niño no recuerdo que soñará con nada en concreto para ser de mayor. Quizás querer ser médico al ver a mi madre trabajar en el hospital; muchos días, antes de ir al Colegio Maristas por la tarde, me acercaba a verla al antiguo Hospital Manuel Lois.

En los brazos de su madre Elena en su infancia

Sería ya en BUP cuando tuve bastante claro estudiar Derecho con la idea de ejercer como Abogado. Ya en segundo de carrera estaba, en verano, haciendo prácticas de abogado en un bufete importante de Huelva.

P. Rememoremos tu niñez

R. Mi niñez transcurre en el Barrio de Isla Chica (El Polvorín). Como cualquier niño a esa edad, todo el día jugando con la pelota en el Barrio Obrero, acudiendo con mi padre los domingo al viejo Estadio Colombino donde los recuerdos de la tómbola “50 billetes Verdes” y las jugadas de Luzardo y Alzugaray se me quedaron grabadas en la retina, al igual que algunos malos momentos como el encierro de los jugadores en el vestuario o la tarde que vino el Sr. Ruíz Mateos.

Mi niñez la recuerdo muy feliz, con el apoyo de mis padres y el amor incondicional de mi tía Isabel.

P. Entiendo que en tus sueños de niño nunca te pasaría por la cabeza ser abogado. ¿Cómo lo decides y por qué?

R. Sería al cursar los estudios de BUP en el Instituto de La Orden cuando, siendo muy malo en todo lo relacionado con los números (Matemáticas, Física ), se despierta un gran interés en mí por la profesión de abogado. Quizás, el hecho de no conformarme con lo que me decían o tener cierta inquietud en solucionar problemas ajenos y poder ejercer una profesión de cara a solventar problemas hizo que, definitivamente, me decidiera por estudiar Derecho, con el único propósito de ejercer como abogado. Hasta la fecha nunca he tenido dudas de ejercer la profesión para la cual nací.

Con una niña de una tribu en un viaje a Tailandia

Estamos viviendo unos tiempos malos para el ejercicio de la profesión. Desde la pandemia, la abogacía cada día está peor valorada y contamos con menos medios para la correcta práctica del ejercicio. Pero, como te decía anteriormente, si volviera a nacer sería nuevamente abogado.

P. ¿Qué recuerdo dirías que más ha marcado tu infancia que pudiese haber formado lo que eres hoy?

R. No tengo un recuerdo especial que pudiera decir que marcara mi infancia para llegar a ser lo que a día de hoy. Sí que he tenido personas que me han apoyado para llegar hasta la meta. No puedo dejar de nombrar a mis padres, pero una mención especial a mi tía Isabel Hernández y mi primo Paco Velázquez, sin los cuales el camino hubiera sido mucho más duro. Ellos son las personas que me apoyaron para ser la persona que actualmente soy, con mis virtudes y defectos, por eso mi mención especial para ellos y besos al cielo, son los que siempre estuvieron a mi lado.

Sí recuerdo de adolescente tener el sueño de llegar a ser una persona importante en el apartado social, es decir, ayudar a la gente a resolver sus problemas, incluso recuerdo ser el representante de alumnos en el colegio etc.

P. ¿Cuántos años llevas ejerciendo de abogado?

R. Llevo ejerciendo la abogacía desde el año 2005. Tras varios años de pasantía en varios bufetes de Huelva, y tras realizar el Máster de Prácticas Jurídicas de ICIE en Sevilla, decidí colegiarme en el Colegio de Abogados de Huelva y dar comienzo al ejercicio de mi profesión, la cual estoy convencido que no abandonaré hasta que deje este mundo. Como digo vulgarmente: me moriré con la toga puesta.

P. ¿Qué tipo de especialidad es la tuya?

R. Actualmente soy socio del Bufete De la Rosa & Álvarez conjuntamente con mi mujer, la letrada Marta Álvarez Pareja Obregón. Tengo la suerte de contar a mi lado con una gran abogada que, junto con el resto de compañeros del bufete, atendemos a todas las disciplinas del Derecho. Pero, respondiendo a tú pregunta, donde más especializado estoy es en Derecho Bancario, Tráfico, Civil y Penal. En los últimos años, he llevado por toda España cientos de procedimientos de cláusulas abusivas contra entidades financieras, pudiendo recuperar el dinero a miles de consumidores.

P. ¿Cómo recuerdas tus primeros años de profesión y tú primer caso?

R. Los primeros años de profesión son duros, como los de cualquier abogado novel que no tiene padres o familiares con Despacho de Abogados. Pero sí es cierto que me supe mover bien y a los pocos meses ya estaba con contrato en un importante despacho de Huelva donde el ritmo de trabajo era muy duro, y eso me llevó en pocos meses a controlar muchas materias del Derecho.

Recuerdo que mi primer caso propio fue un accidente de tráfico de un amigo, Antonio, al que suelo encontrarme alguna que otra vez por la calle y siempre me recuerda que fue mi primer cliente. Sin duda, lo más bonito de esta profesión es ir por la calle y que los clientes te muestren su cariño por el buen trabajo que un día le pudiste dar.

P. ¿Qué es lo que más destaca de tu manera de trabajar?

R. Lo que más destaco de mi forma de trabajar es la humildad. Creo que siempre he sabido ser humilde y saber que el esfuerzo es innegociable en esta profesión, la cual no entiende de días festivos, Navidades, Rocío... Para el cliente su problema es lo más importante y el abogado debe darle la importancia que tiene y resolverlo.

Otra de las cosas que voy aprendiendo con la edad, y creo que me destaca, es que el abogado está para resolver el problema y la mayoría de las veces pasa por una buena negociación y no por un pleito. En definitiva, el trabajo duro y la empatía con el cliente son los valores que más destaco de mi forma de ejercer la abogacía.

P. ¿Puedes hablarme, sin entrar en detalles, de algún caso que fuera un reto para ti?

R. Todos los casos son un reto para mí. El día que no lo sea dejaré de ejercer esta profesión. Me ha costado mucho poder llegar a ejercer como abogado y contar con la confianza de los clientes como para ahora dejar de darle importancia a sus problemas, por mayor o menor que sean.

Recuerdo un caso especial, por todo lo que rodeaba al caso, se trataba de una joven que, tras acudir a varios abogados previamente los cuales rechazaron el encargo, me visitó en mi despacho para encomendarme una reclamación de cantidad por unas lesiones causadas por un productor de limpieza de lentillas de una conocida marca de un laboratorio americano. Recuerdo que le causó una perdida grave de visión en un ojo con graves secuelas de por vida. En Estados Unidos había 13 afectados y en nuestro país solo dos personas. Me hace mucha gracia el día que recibí la carta de los abogados que representaban a la gran multinacional. Casi no me caigo al suelo del susto, pero al final, con esfuerzo y el apoyo incondicional de la clienta, pudimos conseguir una gran indemnización por sus lesiones, fue un asunto que recuerdo con nostalgia.

También recuerdo algún caso penal con libre absolución del penado de tan solo 19 años por un delito de estafa o llevar algún tráfico con fallecimiento de menores de edad, la cara y la cruz de una profesión que tiene días buenos y malos.

P. Qué te parece si haciendo un símil futbolístico ,y nunca mejor dicho, hacemos un cambio de juego y hablamos de ‘Premier Fútbol’, la agencia de futbolista que llevas. Cuéntanos en que consisten tus funciones dentro de la empresa.

R. Pues una vez que ya estaba ejerciendo, fue el ex jugador del Recre Manuel Holgado Martínez, que ya venía ejerciendo como representante de jugadores, quien me pediría que le ayudará en la elaboración de los contratos de los jugadores y asesoramiento legal de los mismos. Con el paso de los años decidimos crear ‘Premier Fútbol’, pasando a desarrollar todo el apartado legal relacionado con los jugadores para luego ampliar y realizar actividades de captación, relaciones con los directores deportivos de los clubes, atención diaria a los jugadores, etc.

Con su socio de la agencia de representación de futbolistas Lolo Holgado

P. ¿A qué tipo de jugadores representáis? ¿Trabajáis con jugadores de fútbol o también representáis a deportistas de otras disciplinas deportivas?

R. Representamos a jugadores en toda España en diferentes equipos como Córdoba, Alcoyano, Numancia, Unionista de Salamanca, Antequera, etc, pero todos ellos tienen un denominador común: son buenos jugadores en el césped, pero mejores personas fuera del campo. De hecho, nosotros siempre decimos que representamos a los jugadores pero ellos nos representan a nosotros.

Su hijo Álvaro con el jugador del San Roque Iván Robles

Todos los jugadores que forman nuestra familia ‘Premier Fútbol’ son grandes jugadores, con la cabeza muy amueblada que dejan todo en el campo y fuera de él, estudian y viven una vida ordenada, de otra forma no se puede entender esto del Fútbol.

No representamos a jugadores en ninguna otra disciplina deportiva. Sí es cierto que dentro del fútbol estamos iniciándonos en la representación de jugadoras de fútbol en un mercado, el Femenino, donde afortunadamente se está equiparando cada día más al masculino.

Su hijo David con Adilson jugador del Córdoba y uno de sus representados

P. Sé que tenéis bastante jugadores y buenos en distintos equipos de la Liga RFEF. ¿Con el Recre mantenéis también relaciones o tenéis algún representado en la plantilla albiazul?

R. Me entristece mucho responderte que a día de hoy no existe relación alguna con el Recre. Fueron varios los jugadores ofrecidos al principio de la actual temporada a la dirección deportiva, e incluso alguno de ellos fueron cerrados de palabra para, en los últimos días de cierre de mercado sin tener noticias algunas al respecto, vernos obligados a fichar por otros equipos. En fin, me gustaría no hablar más de este asunto porque creo que el perjudicado como siempre es el escudo del Recre, y éste siempre ha estado por encima de todo y todos para mí, pero no puedo dejar de contestarte que no nos hemos sentado ni tan siquiera para un triste café.

No obstante, como te digo, el escudo del DECANO está por encima de todo y todos, y siempre que lo necesite estaré a su entera disposición, mis hijos se visten con la equipación del Decano y yo desde pequeño lo he mamado.

Sus Hijos Álvaro y David que, al igual que su padre, son recreativistas

P. Por cierto, y hablando del Decano y como recreativista que eres, ¿ves al conjunto albiazul jugando los play – offs de ascenso?

R. El equipo lo tiene muy de cara para jugar el play-offs como quinto clasificado, más con la victoria del pasado domingo ante el Ceuta, pero debe ser ambicioso y alejarse de los mensajes conformistas que solo sirven para cubrir ciertas espaldas.

Antes de iniciar la temporada todos hubiéramos firmado estar a estas altura de la Liga clasificados para playoffs de ascenso, por eso debemos agarrarnos este año a meternos y como bien digo el mensaje debe ser ambicioso y de obligado cumplimiento, solo desde la exigencia se puede crecer y el conformismo solo lleva a la derrota.

Veo que los equipos perseguidores en la tabla clasificatoria no son muy regulares y si somos capaces de ganar los partidos de casa tendremos muy cerca la clasificación a los playoffs de ascenso. Y luego a soñar, pero siempre con el mensaje, ahora y en un futuro, de que somos EL DECANO, dejemos los complejos y mediocridades del pasado.

P. Como abogado ¿qué piensas de que el TSJA haya anulado la operación municipal que expropió al Recre y la obligación de su devolución a Pablo Comas? y ¿cuál crees que será el desenlace final?

R. Como buen abogado me gustaría poderte responder a esta delicada cuestión con la información y previo estudio, por lo que mi respuesta sobre esta cuestión te la doy con cautela. Ciertamente, veo muy difícil que incluso el Tribunal Supremo entre a admitir a trámite el recurso de casación siendo conocedor de los requisitos que impone para pasar el corte y poder entrar en el fondo del asunto. Además, habiendo tenido acceso a la sentencia dictada por el TSJA, veo ciertamente complicado tumbar la última resolución dictada en segunda instancia, por lo que en mi opinión estamos abocados a negociar una solución pacífica que salvaguarde el futuro del Decano. Dejarlo todo a un futuro incierto puede traer un grave perjuicio, pero como te digo no tengo toda la información para poderte dar una respuesta más profesional, quizás la falta de información en todo lo que ha venido rodeando al Recre sería otra cuestión a tratar más detenidamente.

P. Para aquellos que le guste esta profesión ¿qué se necesita para ser representante de futbolistas?

R. Para poder ejercer dentro del mundo del fútbol es importante estar formado en Derecho Deportivo y no dejar de formarte diariamente. Cada contrato que se firma por un jugador te está poniendo en tus manos su futuro deportivo. Siempre digo que una lesión te puede apartar del fútbol durante un largo período de tiempo, pero un mal contrato puede acabar con tu carrera deportiva.

Veo a muchos jugadores poner su carrera deportiva en manos de personas que no tienen Licencia FIFA, no están dados de alta como representantes en la RFEF, no son abogados especializados en Derecho Deportivo, y eso debemos cuidarlos entre todos, pues los jugadores tienen una carrera deportiva corta y debemos prestarles el mejor de los asesoramientos. En definitiva, para aquellos que quieran dedicarse a esto les diría que es necesario: Formación y amor por todo aquello que rodea al Fútbol.

P. Que te parece si dejamos a un lado tu profesión y hablamos de una de tus pasiones ¿sigues saliendo a pescar?

R. La pesca la tengo en los últimos meses algo abandonada. Cuando las obligaciones son lo primero, el ocio por desgracia se deja a un lado. Ahora los fines de semana me ha tocado ser padre sufridor de mi hijo Álvaro, que con 7 años de edad le pega bien a la pelota. Entre bufete, ‘Premier Fútbol’ y familia hace varios meses que no sé lo que es coger una caña. Hace unos días me traje el material de pesca y lo estoy preparando para retomar aquello que más me desconecta del trabajo. La pesca solo es una excusa para buscar la paz interior.

Como buen aficionado a la pesca, aquí lo vemos con dos buenas capturas

P. Hablando de pescado, no sé si eres de ponerte el delantal y meterte entre fogones, si es así ¿cuál es tu plato estrella?

R. Me suelo defender algo en la cocina, lo que más suelo hacer es corvina al horno con patatas.

P. Siguiendo en clave gastronómica, si tuvieses la ocasión de sentarte y compartir mesa y mantel con un personaje, bien del pasado o del presente ¿quién sería y qué le preguntarías?

R. Si me lo permites te respondo a esta pregunta con dos personajes diferentes: en primer lugar me gustaría compartir mesa y mantel con el emperador romano Julio Cesar, por todo lo que el Derecho Romano ha servido de fuente y guía para el actual Derecho, además de ser un personaje que siempre me ha llenado de curiosidad.

En segundo lugar, daría lo que fuera para sentarme a la mesa con mi tía Isabel y poderle presentar a mis hijos, disfrutar de una comida con su presencia.

P. Se suele decir “que bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras?

R. Estoy en un momento dulce de mi vida, junto a mi esposa e hijos, pero echo en falta poder disfrutar más de ellos en el día a día. Van creciendo y tengo la sensación que me estoy perdiendo muchas cosas que no podré recuperar, pero como dije anteriormente soy un apasionado de todo lo que hago y todo el tiempo es poco para poder ejercer mi profesión. Pero sí que creo que debo bajar el ritmo y poderme sacar algo de tiempo para mí mismo y los míos.

Pero le doy gracias a la vida y solo pido si es posible una cosa: salud para mis hijos.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. Solo añadir que te estoy muy agradecido por acordarte de mí para realizar esta entrevista, que me he sentido muy cómodo con tú persona y todo lo que me has preguntado. Y aprovechar para darle las gracias a todos los clientes que confían diariamente en nuestro Bufete, De la Rosa & Álvarez Abogados, para la solución de sus problemas, estoy en deuda con la confianza depositada por ellos. Y mi compromiso diario para seguir mejorando en todo para dar el mayor de los servicios posibles a todo aquello que precisen.

En lo personal darle las gracias a mi esposa por su apoyo incondicional, tanto dentro del Bufete como fuera de él, sin ella no sería posible alcanzar el lugar que estamos, y a mis dos hijos por sufrir que su padre no pase más tiempo con ellos como le gustaría.

Viva Huelva y Viva el Decano. ¡QUE VIVA!